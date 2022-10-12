2022-2029 年电子健康市场规模、份额、收入、应用、主要参与者和业务报告

在 2022 年至 2029 年的预测期内，全球 电子健康市场 预计将以 23.00% 的速度增长。关于电子健康市场的数据桥市场研究报告提供了关于预计将在整个预测中占主导地位的各种因素的分析和见解期间，同时提供对市场增长的影响。全球蓬勃发展的医疗保健行业正在加速电子医疗市场的增长。

电子卫生是指在卫生部门使用信息和通信技术（ICT）。信息和通信技术 (ICT) 以医疗应用、医疗记录和远程医疗的形式广泛使用。

全球高速互联网的普及是电子医疗市场的主要增长因素之一。可穿戴设备、大数据分析和 物联网（IoT） 在医疗保健领域的广泛采用，以及支持在线使用医疗保健解决方案和服务的政府举措的增加正在加速市场的增长。通过使用电子健康解决方案来管理法规遵从性的需求增加以及 慢性病患病率的增加 例如癌症和糖尿病等正在进一步影响市场。此外，可支配收入的增加、负责任的医疗保健组织的形成、医疗保健基础设施的进步、医疗保健福利计划设计的快速数字化和动态性质的可用性正在对市场在线健康产生积极影响。此外，移动医疗、远程医疗和远程患者监测行业的扩张，以及在门诊护理设施中使用电子医疗解决方案，在 2022 年至 2029 年的预测期内为市场参与者提供了有利可图的机会。

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电子健康市场的主要参与者 ：

Épocrates Inc

远程护理公司

医疗保险

医疗设定点

IBM

多西米特公司

GE医疗

赛纳公司

所有脚本

麦克森公司

皇家飞利浦公司

西门子医疗

Optum, Inc.

史诗系统公司

雅典娜健康

思科系统

电子健康市场的国家层面分析

分析了 电子卫生市场 ，并按国家、类型、部署和最终用户提供了市场规模信息和趋势，但上面未提及。

电子健康市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于有利的监管环境和该地区对 HCIT 解决方案的高度采用，北美在电子医疗市场中占据主导地位。由于该地区存在大量医疗保健 IT 公司，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点下游和上游是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，

要获得有关电子健康市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ehealth-market?kishor

全球电子健康市场范围和市场规模

电子健康市场根据类型、部署和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

根据类型，电子健康市场分为电子健康解决方案和电子健康服务。电子健康解决方案进一步细分为电子健康记录 (HER)/ 电子病历 (EMR) 、药物信息系统、医疗应用、刚性实验室信息系统 (RIS)、个人健康记录和患者门户、慢性护理管理应用、临床决策支持系统、远程医疗解决方案、医疗保健信息交换 (HIE)、放射学信息系统 (RIS)、电子处方解决方案、 心血管疾病 信息系统，其他专业信息管理系统。电子健康服务进一步细分为远程诊断和咨询服务、数据库管理服务、治疗服务、卫生系统强化服务。

在部署的基础上，电子医疗市场分为本地和基于云的市场。

在最终用户的基础上，电子健康市场细分为医疗保健提供者、支付者、医疗保健消费者、药房和其他最终用户。

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竞争格局和电子健康市场份额分析

电子健康市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅用于公司专注于电子健康市场。

在电子健康市场报告中运营的一些主要参与者是 Epocrates Inc.、Telecare Corporation、MEDISAFE、Set Point Medical、IBM、Doximity, Inc.、GE Healthcare、Cerner Corporation、Allscripts、McKesson Corporation、Koninklijke Philips NV、Siemens Healthineers、 Optum, Inc.、Epic Systems Corporation.、Athenahealth 和 Cisco Systems 等。

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Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于卫生部门，旨在覆盖整个市场同时提供一流分析的员工要少得多。. 后来，该公司于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，扩大了部门和业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 的困难时期，当病毒减缓了全球一切的速度时，专门的 Data Bridge 市场研究团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也证明了我们袖子的卓越. »

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