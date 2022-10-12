研究 2022-2029 年医疗保健供应链管理市场规模、份额、收入、主要参与者和业务报告

全球 医疗保健供应链管理市场 ，按模型（按库存制造、按订单制造模型、持续补货模型、链组装等）、功能（预测与规划、 库存管理 与采购、内部物流与运营、仓储和分销，逆向和延伸物流，其他），交付方式（现场，基于网络，云），最终用户（制药和生物技术公司，物流公司，分销商，医疗保健，其他），组件（软件，硬件） – 2029年行业趋势和预测

医疗保健供应链管理市场从 2021 年的 23 亿美元到 2029 年将达到 44.3 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将以 8.55% 的复合年增长率增长。随着市场价值、增长率等市场​​洞察力，市场细分、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，由数据团队 Bridge Market Research 策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

获取医疗保健供应链管理市场 报告的 PDF 样本 – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-supply-chain-management-market&kishor

顶级关键 医疗保健供应链管理市场参与者：

医疗信息技术公司（美国）

SAP（德国）

CPSI（美国）

元（美国）

Elineext（美国）

EPIC系统公司（美国）

信息（美国）

认知（美国）

甲骨文（美国）

Jag Products LLC（美国）

Allscripts Healthcare LLC（美国）

Optum Inc.（美国）

赛纳公司（美国）

改变医疗保健（美国）

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

雅典娜健康（美国）

eClinicalWorks（美国）

区域药房自动化市场分析/概述

分析了 药房自动化市场 ，并按国家、产品、药房类型、药房规模、应用、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察和趋势，如下所示。

药房自动化市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于医院和药房药物管理的技术发展，北美在药房自动化市场占据主导地位。此外，对库存管理不足的担忧日益增加，将在预测期内进一步推动该地区药房自动化市场的增长。

由于对减少用药错误和药房去中心化的需求不断增加，预计亚太地区的药房自动化市场将出现显着增长。此外，参与者的技术进步和老年人口的快速增长预计将进一步推动该地区未来几年药房自动化市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

要获得有关 医疗保健供应链管理市场 分析的更多见解，请浏览研究报告执行摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmacy-automation-market?kishor

全球医疗保健供应链管理市场的范围

医疗保健供应链管理市场根据组件、部署和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

编造

软件和服务

规划和采购

库存和存储

材料

条码和条码阅读器

RFID标签和阅读器

部署

在网站上

基于云的

最终用户

医疗保健制造

医疗保健机构

分销商和零售商

物流公司

浏览 医疗保健供应链管理 市场 的完整目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-supply-chain-management-market&kishor

医疗保健供应链管理市场区域分析/概述

分析了医疗保健供应链管理市场，并按国家、组件、部署以及最终用户和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

医疗保健供应链管理市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本。, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于越来越多的独特设备识别计划和改进的医疗保健基础设施的普及，北美正在主导医疗保健供应链管理市场。

由于移动医疗解决方案的可用性以及技术进步，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现最高增长率。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

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Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于卫生部门，旨在覆盖整个市场同时提供一流分析的员工要少得多。. 后来，该公司于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，扩大了部门和业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 的困难时期，当病毒减缓了全球一切的速度时，专门的 Data Bridge 市场研究团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也证明了我们袖子的卓越. »

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