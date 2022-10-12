增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 在医疗保健市场规模、份额、收入、主要参与者和业务报告中的快速增长 2022-2029

医疗保健市场中的全球 增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 在 2022-2029 年的预测期内。在上述预测期内，全球增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 在医疗保健市场的预期复合年增长率趋于 34.5% 左右。2021 年市场价值为 26.9 亿美元，到 2029 年将达到 288.1 亿美元。随着市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察，市场报告由数据桥市场研究团队还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、市场分析价格和监管框架。

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医疗保健市场中的增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 主要参与者：

直观的手术

CAE健康

3D 系统公司

Hologic, Inc.

挪度医疗

谷歌

微软

DAQRI

皮雪

医疗现实有限公司

阿瑟尔公司

奥美迪克斯

Orca Santé LLC

脑力有限责任公司

回声像素公司

zSpace, Inc

字母公司

应用VR

宏达公司

三星

医疗保健市场动态中的全球增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR)

驱动程序

增强现实在电子商务平台中的普及率增加

大流行导致购物文化急剧转向在线购物。由于在大流行期间，许多网站都禁用了退货政策，虚拟试衣间、虚拟化妆和珠宝试穿帮助并支持客户确定产品是否真正适合他们。这有助于增加他们购物的便利。增强现实技术有助于提高客户满意度，因此便利性将导致该行业的需求增加，这有助于推动增强现实市场的增长。

资助研究和临床活动

AR 和 VR 工具的制造商得到发展中国家政府以更高补偿的形式支持。以技术工艺改进的深入合作研究的形式支持，帮助制造商在发展中国家生产高质量的先进机械或工具。

机会

先进技术和不断发展的数字世界

技术进步和数字化是在工业、零售和医疗保健等应用中实施新技术的主要驱动力。技术的不断进步改变了人们生活、交流、旅行和学习的方式。技术进步已帮助组织和企业降低生产成本并节省时间以获得竞争优势。例如，3G 和 4G 帮助中小企业以较低的运营成本进入目标市场。手机使用的增加也促进了对数字化的需求。下一代是 C 代（互联），帮助在全球范围内实现数字化转型。

企业应用中的机会

对智能制造的大规模商业投资将成为 AR 市场商业部门增长的主要驱动力。在不同地点拥有工厂的公司可以使用 AR 聘请少量工程师来管理大型设施。与 AR 技术的远程协作使公司能够通过远程管理机器和其他设施来有效地管理他们的业务。Enterprise AR 的另一个重要应用是企业技术人员和其他工人的教育用途。了解施工计划和使用平视显示器和智能头盔提供实时数据的说明将帮助工人高效工作。

限制/挑战

在高端设备中提供增强现实

客户面临的最大挑战是这些技术在高端台式机、PC、笔记本电脑和手机上的可用性。因此，普通用户更难使用这些技术，处于不利地位并且没有被新技术的体验所注意到。这些增强现实技术范围的缩小可能对市场增长构成挑战，需要解决这些挑战才能专注于市场增长。这些应用程序也可以在中端设备上使用，但硬件和大多数增强现实软件应用程序都可以在高端设备上使用。这对 AR 市场来说可能是一个挑战。

在低端设备中集成虚拟现实

虚拟现实技术领域的制造商和系统集成商正在努力将这些技术集成到低端设备中，使中低收入群体无法使用它们。无法在低端设备上使用这些技术是该行业面临的挑战，因为世界上大多数人口是中低收入，这可能会阻碍整个市场的增长。

这份全球医疗保健市场中的增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、分析生产、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、市场增长的战略分析、市场规模、类别市场增长、利基市场和应用优势、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关医疗保健市场中全球增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

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医疗保健市场中的全球增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR)

医疗保健市场中的全球增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 根据类型、伤口类型、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

编造

硬件软件

服务

技术

增强现实

虚拟现实

应用

病人护理管理

医学培训和教育

药房管理

手术

最终用户

医院、诊所

手术中心

研究机构

制药公司

政府

其他

浏览医疗保健市场中增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 的完整 目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-ar-and-vr-in-healthcare-market&kishor

增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 在医疗保健领域的竞争格局和市场份额分析

医疗保健市场竞争格局中的增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司在医疗保健市场中对增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 的关注有关。

在医疗保健市场的增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 中运营的主要参与者包括：

直觉手术（美国）

CAE 医疗保健（美国）

3D Systems, Inc.（美国）

Hologic, Inc (美国)

挪度医疗（挪威）

DAQRI（美国）

Medical Realities Ltd (Royaume-Uni)

Artheer, Inc.（美国）

Orca Health（美国）

EchoPixel Inc（美国）

Alphabet, Inc（美国）

AppliedVR, Inc（美国）

宏达电（台湾）

通用电气（美国）

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

西门子（德国）

屏幕（荷兰）

WorldViz, Inc（美国）

思维迷宫（美国）

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Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯智慧和实践的结果。该公司成立于卫生部门，旨在覆盖整个市场同时提供一流分析的员工要少得多。. 后来，公司于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，扩大了部门和业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 的艰难时期，当病毒减缓了全球一切的速度时，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户提供质量和支持，这也证明了我们袖子的卓越. »

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