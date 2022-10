实验室信息管理系统 (LIMS) 市场规模：应用、行业份额、收入、主要参与者、复合年增长率、到 2029 年的需求和销售预测

全球 实验室信息管理系统 (LIMS)市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内显着增长。Data Bridge Market Research 分析称,在 2022 年至 2029 年的预测期内,该市场的复合年增长率为 9.3%,预计到 2029 年将达到 2,515,639.77 万美元。对生物技术快速决策过程的需求不断增加,预计将显着推动市场的增长。

实验室信息管理系统 (LIMS) 软件有助于有效管理样品和 相关数据 。在 LIMS 的帮助下,实验室可以集成仪器、管理样品和自动化 工作流程 。LIMS 软件也用于 基因组学 现代的 。现代基因组学产生的史无前例的数据量很容易使用 LIMS 软件进行管理。由于临床医生和研究人员对改进实验室操作的努力以及实验室中样本数量的增加,对 LIMS 软件的需求正在增加,这在一定程度上进一步促进了市场的增长。

获取PDF 格式的实验室信息管理系统 (LIMS) 市场 样本报告 – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-laboratory-information-management-systems-market&kishor

实验室信息管理系统 (LIMS) 市场的主要主要参与者 :

麦克森公司

雅培

西门子公司

罗珀科技公司

IBM 公司

珀金埃尔默公司

Illumina公司

岛津公司

实验室用品

实验室

IT解决方案公司

阿加拉姆技术私人有限公司

CloudLIMS com

临床集团

Sunquest 信息系统公司

赛默飞世尔科技公司

联咏国际

溢价有限责任公司

实验室信息管理系统 (LIMS) 的市场范围和市场规模

Le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en cinq segments notables qui sont basés sur le composant, le type de produit, la livraison, le type d’industrie et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en services et logiciels. En 2022, le segment des services devrait dominer le marché car il permet de capturer, migrer, traiter et interpréter des données scientifiques pour une utilisation immédiate ou pour des recherches futures.

On the basis of product type, the global laboratory information management systems (LIMS) market is segmented into industry specific and board based. In 2022, board based segment is expected to dominate the market as they can collect and share data securely and instantaneously from anywhere to any devices.

On the basis of delivery, the global laboratory information management systems (LIMS) market is segmented into on premise, cloud based, and remotely hosted. In 2022, cloud based segment is expected to dominate the market owing to the increasing demand for integrating workflow and data complexity in the R&D sector.

On the basis of industry type, the global laboratory information management systems (LIMS) market is segmented into life science industry, chemical/energy, food and beverage and agriculture industries, diagnostics/medical device, contract research organizations/contract manufacturing organizations (CRO/CMO), and others. In 2022, life science industry segment is expected to dominate the market as the industry involves research, manufacturing of pharmaceuticals, medical devices, and many others as it helps in managing and analyzing data efficiently in the research laboratory.

On the basis of distribution channel, the global laboratory information management systems (LIMS) market is segmented into direct tenders and retail sales. In 2022, direct tenders segment is expected to dominate the market as it guarantees payment and creates a sustainable business by ensuring a specific amount of sales for the company.

To Gain More Insights into the Laboratory Information Management Systems (LIMS) Market Analysis, Browse Summary of the Research Report@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laboratory-information-management-systems-market?kishor

Laboratory Information Management Systems (LIMS) Market Country Level Analysis

Le marché Systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, type de produit, livraison, type de secteur et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Israël, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud .

Les États-Unis dominent la région de l’Amérique du Nord en raison de leur infrastructure de pointe pour la recherche et le développement en informatique et de la demande croissante d’études génomiques. L’Allemagne domine la région Europe car les réglementations gouvernementales du pays en matière de protection des données encouragent la demande de cadres informatiques intégrés dans l’industrie pharmaceutique. La Chine domine la région Asie-Pacifique en raison de l’accent accru mis sur l’adoption de systèmes de dossiers électroniques dans le pays pour permettre le partage de données dans l’ensemble du système de santé national.

Parcourez la table des matières complète du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-laboratory-information-management-systems-market&kishor

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Le paysage concurrentiel du marché Systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications et courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises concernant le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., Autoscribe Informatics, Shimadzu Corporation, Novatek International, Benchling, Agaram Technologies Pvt Ltd, Agilent Technologies, Inc., LabWare, STARLIMS Corporation, IBM Corporation, Roper Technologies, Inc, Eusoft Ltd., Illumina, Inc., McKesson Corporation, Infors AG, Siemens, Zoho Corporation Pvt. Ltd., LabVantage Solutions Inc. et CloudLIMS.com entre autres.

De nombreux contrats et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS).

Par exemple,

En mars 2021, PerkinElmer, Inc. a élargi sa plate-forme informatique Singals pour s’appuyer sur les capacités de l’espace de découverte de médicaments biologiques en collaboration avec Insightful Science, une société de logiciels de la communauté des sciences de la vie. Cela aidera l’entreprise à élargir son portefeuille de produits et à développer sa plateforme pour atteindre de nouveaux consommateurs.

En septembre 2020, Roper Technologies, Inc. a annoncé l’acquisition de Vertafore, l’un des principaux fournisseurs de solutions SaaS. Cette acquisition a aidé l’entreprise à améliorer ses offres par rapport aux solutions SaaS. Ainsi, les clients peuvent se voir proposer une variété de solutions avec une technologie de pointe et également diversifier le portefeuille de produits.

Meilleur rapport sur les soins de santé :

Marché mondial de la téléradiologie – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028

Marché du pétrole CBD Asie-Pacifique Tel Europe – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029

Marché mondial de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028

Marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028

Marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) en Amérique du Nord – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Contactez :

数据桥市场研究

美国:+1 888 387 2818

英国:+44 208 089 1725

香港 : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com