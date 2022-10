2022-2029 年药物发现市场规模、份额、收入、应用、主要参与者和业务报告中的人工智能 (AI)

预计到 2029 年,全球 药物发现市场中的人工智能 (AI) 价值将达到 246.1825 亿美元,在预测期内以 53.3% 的复合年增长率增长。由于技术进步的快速发展,将人工智能在药物发现市场中的应用商业化,软件代表了市场中最大的技术部分。该市场报告还包括价格分析、专利分析和深入的技术进步。

药物发现市场中的人工智能 (AI) 主要参与者:

· 微软

·英伟达公司

IBM公司

·Atomwise, Inc.

深层基因组学

· Cloud Pharmaceuticals, Inc.

Insilico医学

·BenevolentAI Ltd

· 知识

· Cyclica 公司

· 编号

· NuMedia, Inc.

· 设想。

twoXAR,嵌入式

· OWKIN, INC.

· XtalPi 公司。

· 萨尔伯格

药物发现市场定义中的全球人工智能 (AI)

L’IA a attiré l’attention et l’esprit des praticiens de la technologie médicale au cours des dernières années, alors que plusieurs entreprises et grands laboratoires de recherche ont travaillé à perfectionner ces technologies pour une utilisation clinique. Les premières démonstrations commercialisées de la manière dont l’IA (également connue sous le nom d’apprentissage en profondeur (DL), d’apprentissage automatique (ML) ou de réseaux de neurones artificiels (ANN)) pourraient aider les cliniciens sont désormais disponibles. Ces systèmes pourraient entraîner un changement de paradigme dans le flux de travail des cliniciens et augmenter la productivité tout en améliorant simultanément le traitement et le débit des patients. L’IA pour la découverte de médicaments est une technologie qui utilise des machines pour simuler l’intelligence humaine afin de résoudre des défis complexes dans la procédure de développement de médicaments. L’adoption de solutions d’IA dans le processus d’essai clinique élimine les obstacles possibles, réduit le temps de cycle des essais cliniques et augmente la productivité et la précision du processus d’essai clinique. Par conséquent, l’adoption de ces solutions d’IA avancées dans les processus de découverte de médicaments gagne en popularité parmi les acteurs de l’industrie des sciences de la vie. Dans le secteur pharmaceutique, il aide à la découverte de nouveaux composés, à l’identification de cibles thérapeutiques et au développement de médicaments personnalisés. Les plates-formes d’IA utilisées pour la découverte de médicaments peuvent s’avérer être une option réalisable pour obtenir des informations sur la découverte de médicaments pour traiter et minimiser la gravité de diverses maladies chroniques il aide à la découverte de nouveaux composés, à l’identification de cibles thérapeutiques et au développement de médicaments personnalisés. Les plates-formes d’IA utilisées pour la découverte de médicaments peuvent s’avérer être une option réalisable pour obtenir des informations sur la découverte de médicaments pour traiter et minimiser la gravité de diverses maladies chroniques il aide à la découverte de nouveaux composés, à l’identification de cibles thérapeutiques et au développement de médicaments personnalisés. Les plates-formes d’IA utilisées pour la découverte de médicaments peuvent s’avérer être une option réalisable pour obtenir des informations sur la découverte de médicaments pour traiter et minimiser la gravité de diverses maladies chroniques

Intelligence artificielle (IA) mondiale dans la dynamique du marché de la découverte de médicaments

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

L’augmentation de l’incidence des maladies chroniques propulse le besoin d’IA dans la découverte de médicaments

L’incidence des maladies chroniques augmente à un rythme rapide dans le monde entier. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), six adultes sur 10 aux États-Unis souffrent d’une maladie chronique. En outre, le CDC souligne également que les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète sont les principales causes de décès aux États-Unis. Ces statistiques mettent en lumière la prévalence croissante des maladies chroniques et la nécessité de réduire le taux de mortalité causé par ces maladies.

Les plates-formes d’IA utilisées pour la découverte de médicaments peuvent s’avérer être une option réalisable pour obtenir des informations sur la découverte de médicaments pour traiter et minimiser la gravité de diverses maladies chroniques. Ainsi, ces facteurs devraient agir comme un moteur de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Collaborations stratégiques, partenariats et lancement de produits

L’IA a le potentiel de transformer la découverte de médicaments en accélérant rapidement le calendrier de R&D, en rendant le développement de médicaments moins cher et plus rapide et en améliorant la probabilité d’approbation. L’IA peut également accroître l’efficacité de la recherche sur la réorientation des médicaments.

Une augmentation des alliances et des collaborations intersectorielles stimule le marché. L’augmentation de la pertinence de l’IA dans la découverte et le développement de médicaments et une augmentation du financement des activités de R&D, y compris la technologie de l’IA dans le domaine de la recherche sur les médicaments, devraient propulser la croissance du marché mondial. Par conséquent, l’augmentation des collaborations et des partenariats intersectoriels stimule le marché.

Retenue

Coût élevé associé à la technologie et aux limitations techniques

Le secteur de la santé actuel est confronté à plusieurs défis complexes, tels que l’augmentation du coût des médicaments et des thérapies, et la société a besoin de changements significatifs spécifiques dans ce domaine. Tout le succès de l’IA dépend de la disponibilité d’une quantité substantielle de données car ces données sont utilisées pour la formation ultérieure fournie au système. L’accès aux données de divers fournisseurs de bases de données peut entraîner des coûts supplémentaires pour une entreprise. Les essais cliniques visent à établir l’innocuité et l’efficacité d’un médicament chez l’homme pour une maladie particulière et nécessitent de six à sept ans ainsi qu’un investissement financier substantiel. Cependant, seule une molécule sur dix entrant dans ces essais obtient une autorisation réussie, ce qui représente une perte massive pour l’industrie. Ces échecs peuvent résulter d’une sélection inappropriée des patients, manque d’exigences techniques et mauvaise infrastructure. Ainsi, l’augmentation des coûts avec la technologie agit comme un frein à la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’intelligence artificielle (IA) mondiale dans la découverte de médicaments

Le paysage concurrentiel du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la R&D, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et le souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont NVIDIA Corporation, IBM Corp., Atomwise Inc., Microsoft, Benevolent AI, Aria Pharmaceuticals, Inc., DEEP GENOMICS, Exscientia, Cloud, Insilico Medicine, Cyclica, NuMedii, Inc., Envisagenics , Owkin Inc., BERG LLC, Schrödinger, Inc., XtalPi Inc. et BIOAGE Inc., entre autres.

