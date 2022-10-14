无烟煤市场 |趋势、技术、应用、产品类型、地区、增长分析和预测到 2030 年

市场亮点

无烟煤是一种低挥发性和高固定碳，可用于各种工业应用，如燃料、炼钢、烧结厂、保温炉、炉无烟煤置换等。无烟煤的主要应用是作为燃料、钢铁工业、能源和电力。

无烟煤是高等级煤，因为它比其他煤炭坚硬、碳集中、水分含量低且燃烧效率高。由于其过量的碳储存和低挥发物，无烟煤在释放能量方面比排名较低的煤炭更具反应性和效率，因此由于温室气体排放量较低，因此对环境的影响较小。

新兴经济体的城市化正在导致人类历史上最大规模的人口迁移。支持由此产生的快速增长所需的基础设施正在对钢铁和生产钢铁所需的无烟煤产生前所未有的需求。加上煤炭储量下降，预计全球冶金煤将长期短缺。到本世纪末，将需要大约 5 亿吨新的冶金煤年产量来满足需求的增长。

区域分析：

全球无烟煤市场根据混合地理细分进行分类，涉及美国、欧洲、亚太地区、中东和非洲等地区。其中，由于中国、日本和印度应用行业的强劲增长，亚太无烟煤市场是最大的市场。

曾几何时，越南和乌克兰是最大的无烟煤出口国，它们的总出口量正在迅速从市场上减少。无烟煤出口量的快速下降似乎无法从俄罗斯和南非的其他主要出口国供应，导致供需动态紧张，形成强劲的价格环境。

由于冶金和电力能源等终端用户行业的大规模生产，中国是主要的主导国家。俄罗斯在无烟煤生产方面位居第二，紧随其后的是乌克兰、越南、韩国、南非、美国等。无烟煤的主要出口国按降序排列是越南、俄罗斯、中国、朝鲜、南非、美国、德国、英国等。另一方面，无烟煤的主要进口国按降序排列是中国、日本、韩国、法国、比利时、保加利亚、巴西等。

优质无烟煤的开采主要集中在中国、俄罗斯、南非、乌克兰、美国和越南。在一些西欧国家有相当大的产量，但质量主要只适用于发电。在出口方面，俄罗斯和乌克兰等国家由于生产成本较低，在过去七年中已成为世界市场的主要供应国。在亚洲，俄罗斯在各个市场不断取代中国和越南。在西部地区，乌克兰正在成为重要的无烟煤供应国。

近年来，俄罗斯已成为欧洲和世界其他市场的主要无烟煤供应国。自 2014 年以来，乌克兰的生产一直受到该国东部冲突的影响，但从现在开始可能会恢复。由于生产成本高昂，越南作为世界供应商的地位不断下降。南非和美国等其他来源主要关注国内市场，出口量很小。

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关键人物;主力;重要一员

全球无烟煤市场的主要参与者是： Blaschak Coal Corporation（美国）、Lehigh Anthracite（美国）、Atlantic Coal Plc。 (英国)、 Atrum Coal Ltd (澳大利亚)、Celtic Energy (美国)、Vietnam National Coal-Mineral Industries Group (美国)、 Sadovaya Group (欧洲)、Vostok Coal (俄罗斯)、Siberian Anthracite (俄罗斯)、 Robindale Energy Services、 Inc.（美国）等。

分割

全球无烟煤市场主要根据应用、最终用户和地区进行细分。根据无烟煤的应用，市场分为燃料、炼钢、烧结厂、保温炉、炉煤替代等。根据最终用户，市场细分钢铁、能源和电力、砖块、硅和玻璃、合成燃料等，并根据地区市场细分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

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