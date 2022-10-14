二氧化硅气凝胶市场 |大小、份额、价格、关键、参与者、需求、增长、分析、报告、预测

市场概况：

二氧化硅气凝胶用于各种应用，例如建筑绝缘、石油和天然气、汽车、工业绝缘和航空航天等。全球发展中地区消费量的增长是推动全球二氧化硅气凝胶市场的主要因素。政府对建筑的投资不断增加，增加了建筑保温材料的使用，进而推动了市场增长。在各种应用领域中，石油和天然气是主要部分，预计在预测年份将呈现相同趋势。

市场细分

全球二氧化硅气凝胶市场分为形式和最终用途行业。根据形式，市场分为毯子、整体、面板等。在应用的基础上，市场进一步分为石油和天然气、建筑绝缘、工业绝缘、汽车、航空航天等。

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市场情景

石油和天然气最终用途部分引领市场，预计在评估年份将显示可观的复合年增长率。由于二氧化硅气凝胶具有出色的隔热性能，全球日益增长的石油和天然气活动推动了二氧化硅气凝胶的使用。二氧化硅气凝胶广泛用于气体处理装置、炼油厂、海底管道等。在恶劣气候下不断增长的石油和天然气活动增加了对出色隔热材料的需求，进而促进了市场增长。

区域分析

全球二氧化硅气凝胶市场跨越五个关键地区：欧洲、拉丁美洲、亚太地区、北美以及中东和非洲。其中，亚太地区占有相当大的市场份额，预计在预测期内将快速增长。该地区发展中的最终用户行业（如建筑和汽车）的需求预计将推动市场增长。该地区二氧化硅气凝胶增长的主要国家是中国和印度。北美是全球二氧化硅气凝胶市场的主导地区。发达的最终用途行业加上不断增长的采用率是推动市场增长的主要因素。此外，该地区页岩气的繁荣推动了该地区的石油和天然气相关活动，这反过来又推动了二氧化硅气凝胶市场的增长。贡献这一增长的主要国家是加拿大，而美国欧洲二氧化硅气凝胶市场主要由发达的汽车和建筑驱动。此外，在石油和天然气领域越来越多地使用二氧化硅气凝胶也对市场增长产生了积极影响。

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竞争分析

在全球二氧化硅气凝胶市场上运营的一些知名企业包括 BASF SE（德国）、陶氏化学公司（美国）、Cabot Corporation（美国）、Aspen Aerogels Inc.（美国）、Airgel Technologies（美国）、JIOS Airgel Corporation （韩国）、Svenska Airgel Holding AB（瑞典）、CF Technologies（美国）和 Ocellus Inc（美国）等。

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