屋面瓦市场 |世界商业增长、规模展望、即将到来的最新趋势和 2030 年预测

市场亮点

由于建筑业的增长和消费者对粘土屋顶瓦片好处的认识不断提高，预计全球屋顶瓦片市场在预测期内将出现可持续增长。屋面瓦环保、美观、坚固且节能。因此，房主和屋顶承包商倾向于在任何结构和建筑物中安装这种屋顶。此外，它们是耐火的，不会因湿度、阳光或其他天气条件的影响而破裂或收缩。这些好处使客户在他们的建筑物中使用屋面瓦。

预计亚太地区将在预测期内见证全球屋面瓦市场增长最快：MRFR

按地区划分，全球屋面瓦市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。亚太地区的市场份额最大，其次是北美和欧洲，预计在预测期内的增长率最高。这可以归因于建筑业的增长，主要是在中国和印度等新兴经济体。亚太地区建筑项目数量的增加，进一步增强了市场增长。

此外，由于该地区翻新项目的增加，北美的建筑业实现了可持续增长。根据美国人口普查局的数据，2018 年美国建筑年总价值为 12939.82 亿美元，其中 7478.09 亿美元用于非住宅建筑。北美建筑业的高速增长推动了北美屋面瓦市场在预测期内的增长。

年全球屋面瓦市场价值274 亿美元，预计在预测期内复合年增长率为 4.2% 。

粘土细分市场将占据全球屋面瓦市场的最大市场份额：MRFR

根据类型，全球市场已细分为粘土、混凝土、金属等。粘土部分占全球市场的最大市场份额。这些地砖既环保又节能，在安装过程中具有各种优势。

住宅部分将占据全球屋面瓦市场的最大市场份额：MRFR

根据应用，全球屋面瓦市场分为住宅、商业、基础设施和工业。预计住宅部分将在预测期内实现最快的增长率。

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报告范围

本研究概述了全球屋面瓦市场规模，跟踪了五个地理区域的两个细分市场。该报告研究了主要参与者，提供了五年年度趋势分析，重点介绍了北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美的市场规模、数量和份额。该报告还提供了预测，重点关注每个地区未来五年的市场机会。研究范围按类型、应用和地区对全球屋面瓦市场进行细分。

按类型 粘土 具体的 金属 其他



按应用 住宅 商业的 基础设施 工业的



按地区 北美 亚太 欧洲 中东和非洲 南美洲



关键人物;主力;重要一员

全球屋面瓦市场的主要参与者是Brava Roof Tile（美国）、Crown Roof Tiles（美国）和Wienerberger AG、Tesla（美国）、Red Land Tiles、Atlas Roofing Corporation（美国）、 tex Group（比利时）、 Boral Limited（澳大利亚）、 Ecostar LLC、Eagle Roofing（美国）

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