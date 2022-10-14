聚苯乙烯市场 |份额、规模、趋势、增长率、需求、类型、概述和主要参与者

聚苯乙烯市场 – 概述

全球聚苯乙烯市场正以冲动的速度增长；主要是由于电子和包装行业的扩张。根据 Market Research Future 最近发布的一份研究报告，全球聚苯乙烯市场正在蓬勃发展，预计将在预测期内获得突出地位。预计到 2023 年，市场将出现惊人的增长，在估计期间（2017 – 2023 年）以惊人的复合年增长率超过其先前的增长记录。

在全球范围内，聚苯乙烯市场由亚太地区推动，因为人口增长导致汽车、包装和建筑等行业对轻质材料的需求不断增加。由于产品提供的卓越性能和耐热性能，聚苯乙烯收入用于屋顶、管道材料和其他材料。此外，聚苯乙烯主要用于赋予最终产品经济性和高标准性能。

快速的城市化加上技术意味着电子和包装行业的增长。此外，消费品、医疗器械和国防等不断增长的行业为聚苯乙烯市场的增长提供了动力。

另一方面，预计在预测期内，越来越多的重金属被轻质材料替代将推动市场增长。

聚苯乙烯制造商是由苯乙烯单体聚合过程形成的合成聚合物。它以坚硬、易碎和透明的性质而闻名。聚苯乙烯主要用于包装、电子、消费品、建筑、国防和航空领域，以生产这些领域中最优质的产品。

此外，聚苯乙烯产品被广泛用作建筑和施工中的绝缘材料，估计将在评估期内推动市场。

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关键人物;主力;重要一员：

Total Petrochemicals & Refining USA, Inc.（美国）、BASF SE（德国）、Formosa Chemicals & Fiber Corporation（台湾）、BASF SE（德国）、KUMHO PETROCHEMICAL（韩国）、Chi Mei Corporation（台湾）、SABIC（沙特阿拉伯）、盛禧奥（美国）、 Videolar -Innova SA（巴西）和陶氏化学公司（美国）是 MRFR 分析中的一些知名企业，在全球聚苯乙烯市场竞争中处于领先地位。

聚苯乙烯市场 – 竞争分析

聚苯乙烯市场概况似乎具有竞争力，因为有几家大型和小型企业从事产品的制造和开发。这些主要参与者在质量、价格、生产和创新的基础上相互竞争。聚苯乙烯市场将快速增长，这可能会吸引许多进入市场的人，从而在未来引发激烈的竞争。聚苯乙烯市场的制造商正在努力应对包装、电子、消费品、建筑和建筑对聚苯乙烯产品不断增长的需求，这归因于该行业最近的工厂扩建和研发。他们确保提供基于创新技术、解决方案和最佳实践的最优质产品。

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行业/创新/相关新闻：

2017 年 9 月 5 日 – 聚苯乙烯领先制造商之一的 Total Petrochemicals & Refining USA, Inc.（美国）宣布，该公司已为挤出泡沫聚苯乙烯片材市场推出了一种新的高熔体强度等级的过热结晶聚苯乙烯。 CX5237 是产品名称，专为食品服务和包装产品的热成型泡沫聚苯乙烯生产商制造。它主要用于这些应用，以赋予产品轻量化和高标准性能。由于这些因素，市场受到最终用途行业对减重产品不断增长的需求的推动。

2016 年 6 月 20 日——盛禧奥（美国）是塑料、乳胶粘合剂和橡胶的著名制造商之一，宣布该公司已生产出专为医疗器械市场设计的通用聚苯乙烯 (GPPS)。新产品 STYRON™ 2678 MED 聚苯乙烯树脂以卓越的透明度、刚性和耐热性而闻名。由于这些因素，它被用于许多医疗设备应用中，例如诊断组件、培养皿等。此外，该公司的一位技术工程师还表示，由于树脂提供的额外程度的安全性和高性能，该产品将在几年内主导市场。

聚苯乙烯市场 – 区域分析

地理上看，亚太地区占据了全球聚苯乙烯市场的大部分。由于快速的城市化以及在重型最终用途行业中广泛使用塑料，中国是该市场的领先国家。包装、电子、消费品、建筑、国防和航空对聚苯乙烯的需求不断增加，推动了中国、印度、日本、韩国和台湾的市场需求。由于塑料和橡胶行业对该产品的需求不断增长，北美市场出现了显着增长。由于在最终用途行业中遵循轻量级产品的规则和法规，欧洲地区的市场得到了快速增长。此外，在该地区，制造商和投资者正在将重点从传统塑料转向主要行业的再生产品。

关于市场研究的未来：

在 Market Research Future (MRFR)，我们使客户能够通过我们的熟研究报告 (CRR)、半熟研究报告 (HCRR) 和咨询服务来解开各个行业的复杂性。

MRFR 团队的最高目标是为我们的客户提供最优质的市场研究和情报服务。我们按产品、服务、技术、应用程序、最终用户和市场参与者对全球、区域和国家级细分市场进行市场研究，使我们的客户能够看到更多、了解更多和做更多，这有助于回答他们所有的问题最重要的问题。

为了及时了解行业的技术和工作流程，MRFR经常为其研究分析师成员计划和进行与行业专家的会面和行业访问。

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