美国瓷砖胶市场|到 2030 年的规模、需求份额、趋势、收入、增长战略和行业发展

由于住宅和非住宅物业的需求不断增加，美国瓷砖粘合剂市场在过去几年中出现了可观的增长。瓷砖粘合剂是一种创新材料，广泛用于现代家居装饰以及住宅、商业和工业建筑的其他应用。瓷砖胶在简单的铺装露台或建造机场、游泳池等高层建筑的工作中起着关键作用。

的美国瓷砖胶粘剂市场主要受改造活动的推动，因为大多数人口都寻求用现代、美观的瓷砖取代旧的和破旧的地板。此外，在商场、机场、办公楼、零售店和其他市政和商业建筑中越来越多地使用装饰瓷砖，促进了市场的增长。快速的技术进步进一步改进了粘合剂技术。

根据市场研究未来 (MRFR)，预计到 2023 年，全球瓷砖胶粘剂市场的价值将达到约 5.9 亿美元。在其最近发布的分析中，MRFR 还声称市场在预测期（2018 – 2023 年）。住宅物业需求的增加是推动美国瓷砖粘合剂市场增长的关键因素。

此外，美国主要大陆和北美其他地区的住宅建设项目蓬勃发展，这是支撑美国瓷砖粘合剂市场的关键顺风。 Bostik、Custom Building Products、HB fuller、Saint-Gobain Weber等厂商不断推出新系列产品，能够提供更好的附着力和持久的粘合能力。

另一方面，美国瓷砖制造商主要制造商担心的因素包括价格波动和生产瓷砖粘合剂所需原材料的供需缺口。尽管如此，增加主要参与者的投资以推动研发活动以改善现有产品线以及开发新产品，将在审查期间支持市场的增长。

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美国瓷砖胶市场——细分市场

该报告分为三个市场动态以扩大理解范围，

按类型：分散粘合剂、水泥粘合剂和反应性树脂粘合剂等。

按最终用户：住宅和非住宅。

按地区：美利坚合众国的地理区域和大陆。

美国瓷砖胶市场——竞争分析

美国的瓷砖粘合剂市场似乎竞争激烈，其特点是存在许多知名企业。这些参与者在成本、组件可靠性、质量和市场份额的基础上进行竞争。为了在这个竞争激烈的市场中生存下来，参与者必须向最终用户提供具有成本竞争力和高质量的瓷砖粘合剂。为了在市场上获得可观的份额，这些参与者采用了并购、合作、扩张和技术发布等策略。对于扩展，这些参与者利用不断增长的市场。

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主要玩家：

引领全球瓷砖粘合剂市场的参与者包括 Custom Building Products、Bostik、HB Fuller、Sika AG、PAREX Group SA、ARDEX Group、 Pidilite Industries Ltd、Henkel AG & Co. KGaA 、 Terraco 、Mapei SpA 和 Saint-Gobain Weber，其中其他。

行业/创新/相关新闻：

2019 年 8 月 13 日——全球领先的粘合剂制造商Pidilite Industries Ltd（印度）宣布与西班牙和意大利公司建立合资企业 (JV)，开发一系列产品和公用事业，以涉足瓷砖和地板产品。 Pidilite与Corporacion的合资企业 Empresarial Grupo Puma SL（西班牙）是一家领先的技术砂浆制造商，将帮助在印度建立一家合资公司（JVC）。

鉴于与领先的“瓷砖粘合剂和环氧树脂灌浆”制造商Litokol （意大利）的交易将支持对印度新制造设施和技术的投资。 Pidilite将拥有合资企业生产的产品的独家分销权，并将提供环氧树脂、聚氨酯灌浆和某些用于瓷砖应用的环氧树脂粘合剂等产品。

2019年5月23日——全球领先的特种化学产品和工业材料供应商西卡美国（西卡公司/西卡集团）宣布完成对领先的建筑材料制造商和供应商Parex USA Inc的收购。西卡服务于建筑和工业市场，

此次收购将扩大其在建筑饰面市场的产品组合，并巩固其作为世界建筑化学品领导者的地位， 2019年销售额将超过8.. 130 亿美元。

Parex拥有令人印象深刻的盈利增长记录和诱人的利润率，其产品范围包括外墙砂浆和瓷砖粘合剂、防水和技术砂浆。西卡和派丽是实力雄厚的公司，在产品供应和渠道渗透方面具有高度互补性。

关于市场研究的未来：

在 Market Research Future (MRFR)，我们使客户能够通过我们的熟研究报告 (CRR)、半熟研究报告 (HCRR) 和咨询服务来解开各个行业的复杂性。

MRFR 团队的最高目标是为我们的客户提供最优质的市场研究和情报服务。我们按产品、服务、技术、应用程序、最终用户和市场参与者对全球、区域和国家级细分市场进行市场研究，使我们的客户能够看到更多、了解更多和做更多，这有助于回答他们所有的问题最重要的问题。

为了及时了解行业的技术和工作流程，MRFR经常为其研究分析师成员计划和进行与行业专家的会面和行业访问。

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