中国健康报：运动医学市场趋势、高复合年增长率、行业规模、新创新、主要参与者和未来范围

运动医学市场活动报告 提供有关市场趋势、行业变化和消费者行为等方面的准确信息。导致先进的交易策略。作为经过验证且可靠的信息来源，这份市场研究报告提供了现有市场趋势、新兴产品、情况和机遇的全景视图，这些趋势推动企业朝着正确的成功方向发展。获奖报告的框架是正确使用了 SWOT 分析和波特五力分析方法等工具。

Data Bridge Market Research 分析， 预计运动医学市场在预测期内将以 6.40% 的复合年增长率增长。 这预示着2021年50亿美元的市场价值到2029年将达到82.1亿美元。体育运动员需要的运动损伤病例增加。在体育活动中照顾他们的身体部位并长期保持它们。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-sports-medicine-market&shri

全球运动医学市场 定义

从名字本身就可以看出，运动医学是医学的一个分支，它为运动损伤提供身体健康和治疗以及预防损伤的解决方案。运动损伤旨在提高运动员的表现、治疗损伤并促进康复和整骨疗法等预防措施。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 参考年份 2021 历史年份 2020 年（2019 年至 2014 年可定制） 数量单位 收入（十亿美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 产品（身体重建产品、身体支撑和恢复产品）、应用（膝关节、髋关节、肩肘、足踝、手和腕、背部和脊柱损伤、其他损伤）、程序（膝关节镜手术、髋关节镜手术、肩肘关节镜手术、足踝关节镜手术、手和腕关节镜手术、其他）、最终用户（医院、骨科诊所、门诊手术中心等） 覆盖国家 北美的美国、加拿大和墨西哥，德国，法国，英国，荷兰，瑞士，比利时，俄罗斯，意大利，西班牙，土耳其，欧洲其他地区，中国，日本，印度，韩国，新加坡，马来西亚，澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA)中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。 涵盖的市场参与者 Novartis AG（瑞士）、Wright Medical Group NV（美国）、Johnson & Johnson Services, Inc.（美国）、Arthrex Inc.（美国）、AlloSource（美国）、Braun Melsungen AG（德国）、Smith & Nephew plc（德国） )、Zimmer Biomet（美国）、Össur（冰岛）、Medtronic（爱尔兰）、Mueller Sports Medicine, Inc.（美国）、CONMED Corporation（美国）、Surgalign（美国）、Arthrex Inc.（美国）、AlloSource（美国） , Stryker (美国), Hanger Inc, (美国) 和 Otto Bock Healthcare GmBH (德国) 市场机会 推进多云计算解决方案的增长 世界卫生和制药机构数量增加 不断增长的研发机会

运动医学市场动态

驱动程序

受伤率增加

全球运动损伤发生率的增加直接影响了市场的增长。这预示着扭伤和拉伤、膝关节损伤、肌肉肿胀、跟腱损伤、胫骨疼痛、肩袖损伤、骨折（骨折）和脱臼的发病率增加直接影响市场的增长。根据运动训练师认证委员会的数据，美国每年大约发生 200 万例急性踝关节损伤。

研发能力

增加对研发技能的支出，特别是在发达和发展中经济体有关医疗器械和设备的支出，将在市场上创造更有利可图的增长机会。为了解人体而进行的研究和开发技能也在提高市场的增长率。

对医疗机构的投资不断增加

对改善医疗设施状况和改善整体医疗基础设施的日益关注是推动市场增长的另一个重要因素。公共和私营部门之间在融资和应用新技术和改进技术方面越来越多的伙伴关系和战略合作进一步创造了有利可图的市场机会。

机会

此外，增加对有针对性的研究活动的公私资金 ，增加对微创手术的需求，增加青少年对体育运动的参与，以及由于全球技术进步而增加的创新和产品开发，将为预测中的市场参与者扩大盈利机会2022 年至 2029 年期间。此外，互联网普及率的提高、 关节镜手术的普及 、新治疗产品和方式的不断涌入以及人均医疗保健支出的增加将进一步提高未来市场的增长率。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sports-medicine-market?shri

限制/挑战全球运动医学市场

另一方面，与研发技能相关的高成本、有限的基础设施、与运动医学相关的高成本以及落后经济体缺乏意识预计将阻碍市场的增长。此外，在 2022-2029 年的预测期内，发展中经济体缺乏有利的报销方案和技术渗透、与植入设备相关的风险以及中低收入国家缺乏适当的基础设施，预计将对市场构成挑战。

这份运动医学市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入来源、市场变化方面的机会法规、市场增长战略分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关运动医学市场的更多见解，请联系 Data Bridge Market Research for Analyst Brief ，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策，以实现市场增长。

COVID-19 对运动医学市场的影响

由于实施了严格的遏制措施和旅行限制，COVID-19 拉低了市场。最大和最近的一个例子是，2020 年 3 月，国际奥委会推迟了 2020 年东京奥运会，这是为了运动员的安全和避免大流行蔓延的全球目标。其他几项赛事和锦标赛的推迟对市场的增长率产生了直接和负面的影响。在此期间，全球取消了 630 万例骨科手术。

最近的发展

2020 年 7 月， Anika Therapeutics Inc. 获得了美国食品药品监督管理局 (USFDA) 的六种创新产品的批准，这些产品可满足骨科医生和运动医学的需求。这些产品计划在未来上市。

2020 年 6 月，Smith & Nephew 在市场上推出了“Intellio”。Intellio 是一个连接和管理运动医学系统的平台。该应用程序可实现关节镜手术塔的无线连接和远程控制。

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-sports-medicine-market&shri

运动医学市场的一些主要参与者是：

诺华公司（瑞士）

Wright Medical Group N.V.（美国）

强生服务公司（美国）

Arthrex Inc.（美国）

AlloSource（美国）

Braun Melsungen AG（德国）

Smith & Nephew plc（德国）

Zimmer Biomet（美国）

奥苏尔（冰岛）

美敦力（爱尔兰）

穆勒运动医学公司（美国）

康梅德公司（美国）

Surgalign（美国）

Arthrex Inc.（美国）

AlloSource（美国）

史赛克（美国）

衣架公司，（美国）

Otto Bock Healthcare GmbH（德国）

突出以下关键因素：

:- 公司描述 – 对公司运营和业务部门的详细描述。

:- 商业战略 – 分析师对公司商业战略的综合。

:- SWOT 分析 – 对业务优势、劣势、机会和威胁的详细分析。

:- 公司历史 – 与公司相关的关键事件的进展。

:- 主要产品和服务-公司的主要产品、服务和品牌列表。

:- 主要竞争对手——公司主要竞争对手的名单。

:- 重要地点和子公司 – 公司主要地点和子公司的列表和联系方式。

这份综合报告将提供：

增加您的行业知识 让

您及时了解重要的市场

发展 使您能够制定明智的增长战略

建立您的技术愿景

说明可利用的趋势

加强您的竞争对手分析

提供风险分析，帮助您避免其他业务可能

最终可能陷入的陷阱帮助您最大限度地提高业务的盈利能力。

报告范围：

报告提供：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

市场亮点：高级洞察

市场评估竞争格局 COVID 影响分析历史数据、估计和预测公司简介全球和区域动态

本市场研究报告中涵盖的要点

： 市场规模

市场 新销售量

市场替代销售量

已安装的基础市场

（按品牌）市场

程序量

市场 产品价格分析

医疗保健结果市场 医疗保健市场

护理成本分析 市场

监管框架和变化

价格和报销分析

市场不同地区

的股票市场竞争对手的最新发展对

即将到来的应用市场创新者的研究

市场报告中关键问题的答案

• COVID-19 大流行如何影响各种统计和生命科学调查组织的接收？

• 猜测期内有效市场的看法是什么？

• 影响效果器市场的主要模式是什么？它们会对短途、中途和长途市场产生什么影响？

• 最终客户的洞察力是什么？

• 影响市场效应的主要变量是什么？它们在短期、中期和长期会产生什么影响？

• 开放效果器市场的主要地区有哪些？他们在短距离、中距离和长距离方面的潜力如何？

• 仪器市场组织采用的关键系统是什么？

• 效果器市场的主要应用领域有哪些？哪个应用程序被认为在标准期内具有最显着的发展潜力？

这份市场研究报告阐明了对业务增长有直接或间接影响的各种因素，包括历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、未来技术和健康领域的技术进步。这份市场报告确定并分析了新兴趋势以及医疗保健行业市场的关键驱动因素、挑战和机遇。

为了在这个竞争激烈的市场中茁壮成长，如果企业采用市场研究报告等创新解决方案，他们将获得极大的优势。这份影响深远的市场报告是所有行业商业成功的支柱。本市场报告中包含的市场分析和信息提供了有关全球和区域制造商市场状况的关键统计数据，是重要的指导来源，可为对该行业感兴趣的公司和个人提供正确的方向。XYZ 业务报告中解释了市场驱动因素和限制因素，与 SWOT 分析的使用一致。