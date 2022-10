中国健康报：亚太临床试验用品市场规模、分析概述、增长因素、需求、主要参与者和趋势

涵盖的市场参与者

Movianto (美国), Sharp (美国), Thermo Fisher Scientific Inc., (美国), Catalent, Inc (美国), PCI Pharma Services (美国), Almac Group (英国)), PAREXEL International Corporation (美国), Bionic Ltd . (英国)、Alium Medical Limited (英国)、Myonex (英国)、Clinigen Group plc (英国)、Ancillare, LP (美国)、SIRO Clinpharm (印度) CLINICAL SUPPLIES MANAGEMENT HOLDINGS, INC. (美国)Biocair(英国)等。