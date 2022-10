中东和非洲主要植物蛋白市场参与者、规模、份额、需求、趋势、Covid-19 影响分析和预测

Data Bridge Market Research 提供有关 “中东和非洲植物蛋白市场规模、份额、增长、行业趋势和 2029 年预测”的报告, 通过详细的报告提供关键见解并为客户提供竞争优势。该报告包含 350 页,主要显示当前的市场分析情景、即将到来的和未来的机会、收入增长、定价和盈利能力。以对基于 Oriente Medio y África 的植物的蛋白质行业重要的 barcar 证据 estadística 为中心,是提供我们的读者增加了一个价值,以引导他们遇到市场上的障碍。研究报告了各种因素的综合汇总,如分销、制造商、市场规模和影响贡献的市场因素。此外,

市场概况与分析: 中东和非洲植物蛋白市场

中东和非洲植物蛋白市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称,在 2021 年至 2028 年的预测期内,该市场的复合年增长率为 10.3%,预计将到 2028 年达到 10.7323 亿美元。食品和饮料行业对植物蛋白的需求不断增长是中东植物蛋白市场东非和非洲的主要驱动力。

植物蛋白由大豆、豌豆、小麦等植物来源制成,然后经过加工以获得最终产品。它也被认为是动物蛋白的替代品。它们在食品和饮料行业以及动物饲料行业有很多应用。这些植物蛋白有多种形式,在各种食品应用中用作肉类替代品。植物蛋白用于饮料中以增加植物蛋白的额外营养价值,例如鹰嘴豆和豌豆蛋白等。这些蛋白质由于其营养成分而被用于各种食品中。所以,

植物蛋白在食品服务和饮料行业有着广泛的应用。

在中东和非洲植物蛋白市场报告中运营的一些主要参与者是 ADM、丰益国际有限公司(2020 年)、Emsland Group、Cargill、Incorporated、DuPont、Ingredion、Kerry、Burcon、DSM、Glanbia plc、Axiom Food、AGT食品

中东和非洲植物蛋白市场报告范围:

该研究详细研究了中东和非洲植物蛋白市场的主要参与者,重点关注他们的市场份额、毛利率、净利润、销售额、产品组合、新应用、最新发展和其他因素。它还揭示了供应商格局,帮助参与者预测中东和非洲植物蛋白行业未来的竞争趋势。

中东和非洲植物蛋白市场范围和规模

中东和非洲植物蛋白市场范围和规模

中东和非洲植物蛋白市场根据来源、蛋白质浓度、水解水平、形式、性质、功能和应用进行细分。跨领域增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略,以确定您的关键应用领域和目标市场之间的差异。

消息人士称,中东和非洲的植物蛋白市场细分为大豆蛋白、小麦蛋白、豌豆蛋白、油菜蛋白、马铃薯蛋白、大米蛋白、玉米蛋白、燕麦蛋白、亚麻蛋白、大麻蛋白、藜麦蛋白, 奇亚蛋白等。到 2021 年,由于大豆中的蛋白质含量高于其他产品,预计大豆蛋白部分将主导市场。因此,大豆蛋白主要用作各种食品工业的蛋白质来源。

根据蛋白质浓度,中东和非洲植物蛋白市场分为浓缩物、分离物和水解物。到 2021 年,分离物细分市场预计将主导市场,因为分离蛋白细分市场是最纯净的蛋白质,蛋白质含量最高。

根据水解水平,中东和非洲植物蛋白市场分为完整、轻度水解、重度水解。2021年,由于轻水解蛋白在不同食品和饮料应用中的广泛应用,预计轻水解部分将主导市场。

在形式的基础上,中东和非洲植物蛋白市场分为干的和液态的。2021年,干蛋白有望主导市场,因为蛋白干蛋白易于运输,保质期更长。

在自然的基础上,中东和非洲的植物蛋白市场分为有机和常规。到 2021 年,由于传统产品所需原材料的可用性增加,预计传统细分市场将主导市场。

根据功能,中东和非洲植物蛋白市场细分为溶解性、凝胶化、乳化性、保水性、发泡性等。2021年,由于植物蛋白在各种乳化过程中的广泛使用,预计乳化细分市场将占据主导地位。

根据应用,中东和非洲植物蛋白市场细分为食品饮料和动物饲料。由于在食品和饮料中越来越多地使用植物蛋白作为肉类的替代品,预计到 2021 年,食品和饮料领域将主导市场。

中东和非洲植物蛋白市场区域分析:

中东和非洲植物蛋白市场研究报告详细介绍了当前的市场趋势、发展大纲和各种研究方法。它说明了直接操纵市场的关键因素,例如生产策略、开发平台和产品组合。根据我们的研究人员的说法,即使产品配置文件的微小变化也可能导致上述因素发生重大变化。

➛ 北美(美国、加拿大和墨西哥)

➛ 欧洲(德国、法国、英国、俄罗斯和意大利)

➛ 亚太地区(中国、日本、韩国、印度和东南亚)

➛ 南美洲(巴西、阿根廷、哥伦比亚等)

➛ 中东和非洲(沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、尼日利亚和南非)

中东和非洲植物蛋白市场报告为以下关键问题提供了答案:

明年中东和非洲的植物蛋白市场规模和增速会是多少?

推动中东和非洲植物蛋白市场的主要关键因素是什么?

影响中东和非洲全球植物蛋白市场增长的主要市场趋势是什么?影响全球主要地区市场份额的趋势因素有哪些?

谁是主要的市场参与者,他们在中东和非洲植物蛋白市场的战略是什么?

中东和非洲植物蛋白市场供应商面临哪些市场机遇和威胁?

推动您增长的行业趋势、驱动因素和挑战是什么?

分析中东和非洲植物蛋白市场五种力量的主要发现是什么?

Covid19对当前行业的影响是什么?

中东和非洲植物蛋白市场报告中涵盖的要点:

第 1 章,按地区描述中东和非洲植物蛋白细分市场的定义、规范和应用分类;

第二章,分析制造成本结构、原材料和供应商、制造过程、产业链结构;

第三章,展示制造工厂的技术数据和分析、产能和商业生产日期、制造工厂布局、进出口、研发和技术来源、原材料来源分析;

第 4 章,展示一般市场分析、产能分析(公司部门)、销售分析(公司部门)、销售价格分析(公司部门)公司);

……

第7章和第8章,通过主要厂商的应用分析来探索市场分析;

第 9 章,市场趋势分析、区域市场趋势、按产品类型划分的市场趋势、按应用划分的市场趋势;

第10章,区域营销类型分析,国际贸易类型分析,供应链分析;

第 11 章,按地区、类型和应用分析中东和非洲植物蛋白的消费者分析;

Chapitre 12, pour décrire les résultats et la conclusion de la recherche sur les protéines végétales au Moyen-Orient et en Afrique, l’annexe, la méthodologie et la source des données ;

Chapitre 13, 14 et 15, pour décrire le canal de vente, les distributeurs, les commerçants, les revendeurs, les résultats de la recherche et la conclusion, l’annexe et la source de données.

a continué….

……..et voir plus dans l’index complet

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section de chapitre individuelle ou une version de rapport de région, telle que l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

