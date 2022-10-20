无人机市场成长，详细分析报告概述 &需求预测2030

无人机市场

无人机通常被称为无人驾驶飞行器，由于需求水平不断加剧，它们最近正在经历高增长曲线。无人机在众多应用中的可能用途促使许多公司和行业期待在其开发，设计和制造过程中进行创新。预计市场收益为129，313.2百万美元，而在20，20，30的预测期内，以20.18%的复合年增长率增长。无人机的潜在用途涵盖货物运输，客运，农业和工业等应用。

在全球范围内推动无人机市场的重要因素是对电动无人机开发的需求不断增加，在商业领域越来越多地使用无人机，减少燃料排放以及加强无人机在工业应用中的使用。此外，随着电池，自主飞行系统和电力的快速发展，无人机的销售量急剧上升。相应地，这个市场的机会反映了市场在3D打印无人机的发展，太阳能无人机的推出以及无人机在能源领域的使用方面的创新。据估计，农业部门对无人机的使用产生了很高的需求。在农业方面，无人机用于检查，实时数据收集作物监控和整体农业管理，这将成为预测期内市场的重要收入口袋。目前，市场上的公司正专注于开发带有视觉和多光谱相机的智能农业无人机。

随着技术的快速进步，各种新型无人机，如电动无人机，正在开发中。这些无人机提供更好的有效载荷尺寸，增加范围，并比电池供电的同类无人机提供动力。由于这些技术的发展，无人机变得越来越轻，更小，更高效，更便宜。由于无人机在增长和创新时期在各个领域的成功应用，市场动态的兴起已经发生了重大变化，转向在商业领域更广泛地使用无人机。此外，UPS，亚马逊，谷歌和其他送货服务提供商等公司正在试验无人机送货上门，这大大增加了市场份额。此外，有助于减少无人机尺寸和重量的增材制造也通过增加消费者端的需求，为预测期内市场的扩张做出了重大贡献。

竞争分析

行业参与者正在控制市场，因为他们的新产品开发，丰富的行业经验和地理覆盖范围。在这种竞争激烈的环境中，这些公司还采取了更广泛的战略，从产品发布到合资企业或合作伙伴关系，以发展和保持其在市场上的地位。随着工业和商业应用中对无人机的需求持续增长，无人机在发展中市场的扩张是参与者关注的关键领域。对于参与者来说，提供具有成本效益的定制服务以在竞争激烈的市场环境中繁荣发展至关重要。公司继续强调采用新的增长战略，以在全球范围内在市场上获得更好的立足点。艾利翁实验室公司，德莱尔SAS，鹦鹉无人机SAS，AgEagle空中系统，航空环境公司，阿格里博蒂克斯有限责任公司，大疆创新，3D机器人公司，精准鹰和蜂窝公司是市场上运作的一些重要公司。

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分段分析

无人机市场根据能力，类型，容量，组件，应用和地区进行细分。按类型划分，市场已分为多旋翼无人机和固定翼无人机。固定翼无人机广泛用于监视任务。因此，它是增长最快的细分市场。按能力划分，市场已细分为货机和客用无人机。由于交通拥堵和无人机的可负担性等因素，乘客无人机是增长最快的细分市场，城市地区的个人很可能在未来十年内将其用作短距离和定期旅行的交通方式。按产能划分，市场已细分为高达100公斤和超过100公斤。高达100公斤的细分市场涵盖了能够携带小于100公斤有效载荷的无人机市场。在应用的基础上，市场已细分为工业和农业。在工业中，无人机用于实时数据收集和处理工业数据。因此，它们也是增长最快的细分市场。按组件划分，市场已细分为机身，有效载荷，制导导航和推进系统。机身是市场上最大的细分市场。

详细的区域分析

市场的区域分析表明，由于无人机在国土安全，军事和商业运营中的应用扩大，北美在2017年主导了无人机市场。该地区在支出和技术进步方面是全球市场的领跑者，并拥有大量的无人机部署。美国对用于监视目的的无人机产生了非常高的需求。尽管加拿大在无人机的开发方面进行了大量投资，但市场主要由美国主导，美国也是全球最大的无人系统制造商。预计欧洲将成为全球无人机市场的新兴市场。德国，意大利和英国等国家将在预测期内对无人机市场做出很大贡献。该地区市场的关键驱动力是不断增长的合资企业和合作伙伴关系以及快速的技术进步。由于无人机行业具有技术和经济重要性，一些重大障碍正在阻止其扩张。欧洲无人机行业发展的最大障碍是限制无人机使用的法规。亚太地区是2017年无人机的一个突出市场，原因是领土冲突、叛乱以及随后对无人系统的需求日益增加，用于执行ISR任务、损害评估、目标识别和相关任务。这些无人机还成功部署在不稳定地区的作战行动中，如印巴边境、印中边境和南中国海。

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