飞机租赁市场：2020年产业分析、机会、预测

飞机租赁 市场

全球飞机租赁市场是一个非常活跃的市场，预计将在预测期内见证显着增长。支持全球飞机租赁市场增长的主要因素是爱尔兰和中国公司的主导地位，航空客运量增长，湿租赁需求的增长等。然而，全球市场的主要趋势是全球出租人向亚太地区等新兴地区转移。另一方面，与航空公司破产相关的复杂和不明确的租赁法规和税收政策以及资产追回风险是全球市场增长的主要障碍。

飞机租赁行业市场是过去四十年来爱尔兰最受认可的行业之一。近年来，飞机租赁活动从1980年的2%增加到2016年的50%以上。这表明爱尔兰租赁公司在全球市场上完全占据主导地位。爱尔兰已成为全球飞机租赁中心，占整个市场的50%以上，全球15家出租人中有14家在爱尔兰运营。9/11袭击事件发生后，飞机租赁活动从2001年的25%大幅增加到2014年的40%。这主要是由于各种租赁公司在飞机市场上站稳脚跟的势头越来越大，而不是依靠商业银行作为飞机融资的主要来源。这种增长的另一个主要原因是在爱尔兰进行的航空相关课程的数量，包括ucd Smurfit学校的航空金融硕士学位。这些使人们很好地接触了航空金融。此外，航空业贡献超过48.0亿美元，这也是爱尔兰飞机租赁业的主要增长因素。中国在全球飞机租赁市场的增长中也发挥着主要作用。继爱尔兰之后，中国被认为是飞机租赁的主要市场。在过去的几年中，这家全球出租人对中国市场表现出了更大的兴趣，并已开始在中国开展业务。

此外，由于亚太地区、中东和南美洲新兴国家对航空旅行的需求不断增长，全球航空客运量一直在快速增长。未来20年，全球航空客运量预计将增长4.9%。根据全球航空贸易机构IATA（国际航空运输协会）的数据，来自亚太地区的客流量增加，预计未来15年航空旅行需求将翻一番。然而，这对租赁公司来说是一个有希望的画面，因为据预测，飞机租赁公司将把其对商用飞机市场的渗透率提高20%。

亚太地区一直是航空业非常突出的市场，因为亚太地区是世界上人口最多的地区，并消耗了最大的空中交通百分比。北京、迪拜、新加坡、新德里等最繁忙的机场的存在吸引了著名的租赁公司到亚太地区进行未来的投资。根据国际航空运输协会（IATA），ACI的数据，亚洲的航空运输量预计将以6%的速度增长;预计未来还会增加。需要飞机融资、租赁和投资，以满足不断增长的需求。在这些类型中，飞机租赁已经占据了突出的地位，并且正在以惊人的速度增长。此外，大约35%的飞机是租赁融资的。这种飞机需求的激增和对租赁融资的依赖为许多飞机出租人提供了一个有吸引力的机会，可以考虑使用亚太地区的航空航天和租赁中心。此外，经济状况的不断增长和原油价格的暴跌也成为说服出租人的主要趋势。

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主要参与者：

全球飞机租赁市场的主要市场参与者是AerCap控股公司，航空租赁公司，中银航空租赁，GE资本航空服务，BBAM飞机租赁和管理，航空资本集团，波音资本公司，SMBC航空资本，Avolon和工银租赁。

飞机租赁市场 – 竞争分析

全球飞机租赁市场的特点是有许多全球，区域和本地供应商的存在。市场竞争激烈，所有参与者都在争夺最大的市场份额。激烈的竞争，技术的快速发展，政府政策的频繁变化以及环境法规是市场增长面临的关键因素。此外，内部制造能力、全球足迹网络、产品供应、研发投资和强大的客户群已成为超越竞争对手的关键领域。

供应商根据成本、产品质量、可靠性和售后服务进行竞争。对于供应商来说，提供先进和高质量的飞机至关重要，以便在竞争激烈的市场环境中生存并取得成功。

行业/创新/相关新闻：

2017年8月： – 航空租赁公司宣布与墨西哥航空公司签订长期租赁协议，以增加一架配备通用电气发动机的新波音787-9飞机。这架飞机预计将于2018年6月交付。该协议背后的原因是发展现代机队，以支持公司扩大全球业务及其与达美航空和其他航空公司的联盟。

2017年7月 ， 中银航空租赁宣布继都柏林、伦敦和天津之后，在纽约开设新办事处。此次扩张背后的原因是该公司正在北美地区扩张和建立业务。

2017年6月： – AerCap控股公司和意大利航空公司Neos宣布与两架波音737 MAX飞机签署租赁协议。Neos将在2019年接收飞机时成为该国第一家737 MAX运营商。

2017年5月： – 航空资本集团宣布与以色列航空公司签署长期租赁协议。根据该协议，该公司将从ACG与波音公司的订单簿承诺中租赁两架新的B787-9飞机，并在销售和回租协议中租赁两架新的B787-8。第一架飞机预计将于2018年2月交付。

飞机租赁市场 – 细分市场

为了便于报告和加深理解，飞机租赁市场根据以下因素进行细分：

租赁类型：湿租赁和干租赁。

飞机类型：窄体和宽体飞机。

区域：包括地理区域 – 北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区 （RoW）。

飞机租赁市场 – 各地区分析

北美地区主要分为美国、加拿大和墨西哥。就全球飞机租赁市场的收入而言，北美是领先的地区之一。北美市场主要由巨大的航空市场的存在所支撑。继爱尔兰之后，美国是全球下一个有前途的市场。北美占全球飞机租赁市场约25%的份额。就收入而言，美国已成为主要市场，其次是加拿大和墨西哥。

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