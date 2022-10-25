医疗保健新闻：药房自动化市场：到 2029 年的行业份额、收入、主要参与者、复合年增长率、需求和销售预测

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

该市场报告包含对各种市场相关因素的自上而下的分析和估计，这些因素对于更好的决策至关重要。该报告全面解释了健康行业的市场定义、市场细分、竞争分析和关键发展。行业分析报告提供了特定预测期内的 CAGR 值及其波动。这份市场研究报告采用最优秀、最先进的工具来收集、记录、估计和分析市场数据。这份市场调查报告包含的数据对于主导市场或在市场上成为最新的新兴产品非常重要。

药房自动化市场是最相关、独特​​、公平和可信的全球市场研究报告，根据他们的特定业务需求提供给有价值的客户和客户。该市场报告有助于揭示一般市场状况和趋势。除了对主要参与者的竞争分析外，该报告还对市场驱动因素和限制因素进行了完整而独特的分析，对市场细分的详细分析、市场的主要发展和研究方法的细节。用于创建药房自动化市场报告的优秀实践模型和研究方法发掘了在市场上取得成功的最佳机会。

由于提高药物安全性、更好的库存管理、增加存储容量和优化空间利用以及潜在的时间和成本节约等优势，自动化药物分配系统在药房自动化市场中占据最大份额 。Data Bridge Market Research 分析， 2021 年药房自动化 市场价值为 50.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 98.8 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 8.7% 的复合年增长率增长。

通过应用最佳实践模型和研究方法，在世界一流的药房自动化市场报告中进行了完整的市场分析，以确保该报告为业务成功提供准确的市场细分和洞察力。该报告还提供了对最合适市场的战略分析市场研究分析和敏锐的商业洞察力。此外，这份市场研究报告提供了市场在 2022-2029 年预测期内的复合年增长率值波动。值得信赖的药房自动化市场业务报告中使用了具有大样本量的数据收集模块，以汇总数据并执行基准年分析。

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在药房自动化市场运营的一些主要参与者是：

Talyst，有限责任公司。（我们）

ArxIUM（美国）

OMNICELL, INC.（美国）

Cerner 公司（美国）

Capsa Healthcare（美国）

Parata Systems, LLC（美国）

RxSafe, LLC。（我们）

RxMedic Systems, Inc.（美国）

MedAvail Technologies, Inc.（加拿大）

Asteres Inc.（美国）

PerceptiMed, Inc.（美国）

BD（美国）

百特（美国）

全文（加拿大）

麦克森公司（美国）

美国资源伯根公司（美国）

vitabook GmbH（德国）

UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC., TOSHO co. （日本）

格布尔。Willach GmbH（德国）

全球医疗保健交易所，LLC。（我们）

BIQHS（葡萄牙）

格里福尔斯，SA（西班牙）

市场定义

在药房或其他医疗保健环境中执行的常见任务和流程的自动化称为药房自动化。任何药房任务的机械过程，例如计数小物体、测量和混合粉末和液体以进行复合，以及在数据库中跟踪和更新客户信息，都被称为药房自动化。

药房自动化市场动态

驱动程序

需求上升，以尽量减少用药错误

用药和配药错误被广泛认为是世界各地再次入院的主要原因。药物错误可能由于多种因素而发生，包括医生和药剂师之间的订单沟通不畅、不安全的药房存储做法以及使用类似标签引起的混乱，从而加速市场增长。

技术发展

技术进步的引入和具有改进的药房自动化系统的自动化系统的开发导致更高的成功率和设备的更新应用，对用于配制、分配、存储和标记处方药的创新产品的需求更高，推动了增长药房自动化市场。

老年人口增加

全球老年人口有所增加。因此，慢性和危及生命的疾病的患病率正在增加，预计药物的分布将进一步推动市场的增长。

机会

此外，进一步估计药剂师日益增长的意识将为未来几年药房自动化市场的增长提供潜在机会。

限制/挑战

另一方面，缺乏采用药房自动化系统预计将进一步阻碍药房自动化市场在目标时期的增长。然而，严格的监管程序可能会在不久的将来进一步挑战药房自动化市场的增长。

这份药房自动化市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关药房自动化市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmacy-automation-market

Covid-19 对药房自动化市场的影响

COVID-19 的大流行对药房自动化市场产生了巨大影响。随着全球感染率的提高，中央灌装药房自动化系统和服务的全球市场显着增长。由于个别药店的问题和不断扩大的药物配送需求，政府支持的增加为提高产品渗透率铺平了道路。

最近的发展

2021 年 1 月，数字药房领导者 GeniusRx 宣布与 McKesson 建立合作伙伴关系，以自动化其配药流程，同时通过后者的 Central Fill as a ServiceTM (CFaaS ® ) 扩大其药品供应并降低消费者成本。

全球药房自动化市场范围和市场规模

药房自动化市场根据产品、药房类型、药房规模、应用、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

系统

软件

服务

根据产品，药房自动化市场分为系统、软件和服务。

药房类型

独立的

链

联邦

根据药房类型，药房自动化市场分为独立、连锁和联邦。

药房规模

大型药房

中型药房

小型药房

根据药房规模，药房自动化市场分为大型药房、中型药房和小型药房。

应用

药物分配和包装

药物储存

库存管理

在应用的基础上，药房自动化市场细分为药品配药和包装、药品存储和库存管理。

最终用户

住院药房

门诊药房

零售药店

网上药店

中央填写/邮购药房

药房福利管理组织

其他

在最终用户的基础上，药房自动化市场细分为住院药房、门诊药房、零售药房、在线药房、中央填写/邮购药房、药房福利管理组织等。

分销渠道

直接招标

第三方经销商

在分销渠道的基础上，药房自动化市场分为直接招标和第三方分销商。

药房自动化市场区域分析/见解

分析了药房自动化市场，并按国家、产品、药房类型、药房规模、应用、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

药房自动化市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于医院和药房药物管理的技术发展，北美在药房自动化市场占据主导地位。此外，对库存管理不足的担忧加剧，将在预测期内进一步推动该地区药房自动化市场的增长。

由于减少用药错误和药店去中心化的需求增加，预计亚太地区的药房自动化市场将出现显着增长。此外，参与者的技术进步和快速增长的老年人口预计将进一步推动该地区未来几年药房自动化市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-pharmacy-automation-market

全球药房自动化市场行业趋势和 2029 年预测中涵盖的关键指标

市场规模

自上而下的市场分析

市场竞争对手的最新发展

不同国家的近期市场价值医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透率

药房自动化市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗保健支出增长、药房自动化市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其影响在药房自动化市场上。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和药房自动化市场份额分析

药房自动化市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的药房自动化市场相关。

经常问的问题

药房自动化市场的未来市场价值是多少？

药房自动化市场的增长率是多少？

药房自动化市场的应用领域是什么？

药房自动化市场的产品细分是什么？

相关报道：

北美药房自动化市场 https://www.databridgemarketresearch.com/news/north-america-pharmacy-automation-market

中东和非洲药房自动化市场 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-pharmacy-automation-market

亚太药房自动化市场 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-pharmacy-automation-market

欧洲药房自动化市场 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-pharmacy-automation-market

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顶级 DBMR 医疗保健报告：

https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share-trends-and-technology

https://www.einpresswire.com/article/574545729/pharmaceutical-logistics-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-and-top-leading-company

https://www.einpresswire.com/article/574696424/hospital-staffing-market-by-staffing-service-type-trends-growth-is-expected-to-reach-usd-56-32-billion-by-2029

https://www.einpresswire.com/article/574713353/chimeric-antigen-receptor-car-t-therapy-treatment-market-by-therapeutic-application-processes-drugs-size-share