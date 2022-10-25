医疗保健新闻：冷凝集素病市场：到 2029 年的行业份额、收入、主要参与者、复合年增长率、需求和销售预测

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

该市场报告包含对各种市场相关因素的自上而下的分析和估计，这些因素对于更好的决策至关重要。该报告全面解释了健康行业的市场定义、市场细分、竞争分析和关键发展。行业分析报告提供了特定预测期内的 CAGR 值及其波动。这份市场研究报告采用最优秀、最先进的工具来收集、记录、估计和分析市场数据。这份市场调查报告包含的数据对于主导市场或在市场上成为最新的新兴产品非常重要。

世界级的冷凝集素病市场报告根据产品、市场份额和产品份额的大小来检查市场。报告的主要目标包括：通过确定冷凝集素病市场的高增长部分，为利益相关者分析市场机会。了解市场蓬勃发展的主要区域洞察力。按价值、工艺、产品类型和行业描述和预测冷凝集素病市场。战略性地剖析关键参与者，全面分析其在排名和核心竞争力方面的市场地位，并详细说明市场领导者的竞争格局。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年冷凝集素疾病市场 价值 7200 万美元，预计到 2029 年将达到 2.9346 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 19.20%。市场报告由策划数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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近年来，预计凝集素疾病市场在预测期内将迅速增长。冷凝集素病 (CAD) 是一种罕见的自身免疫性溶血性 贫血 亚群，会影响克隆性 B 细胞淋巴增殖细胞 (AIHA)。15-25% 的 AIHA 发生 CAD，主要影响中老年人。当骨髓来源的克隆 B 淋巴细胞暴露于冰冻温度 (0-4°C) 时，它们会产生附着在红细胞上的自身抗体，从而产生凝集作用并最终产生免疫介导的溶血。

冷凝集素病是一种罕见的获得性自身免疫性溶血性贫血，其中身体的免疫系统由于暴露于低温而攻击并破坏自身的红细胞。低温或病毒感染可引发或加重冷凝集素病 (CAD) 的症状，大多数患有这种疾病的人会出现溶血性贫血症状，如疲劳、手脚冰冷、头晕、头痛、皮肤苍白、尿色深、黄疸、胸部疼痛、背痛、腿痛、腹泻、心脏问题和呕吐。

冷凝集素病市场动态

驱动程序

冷凝集素病患病率增加

据估计，凝集素病患病率的上升将促进市场的增长。某些类型的癌症、细菌感染、寄生虫感染、病毒性疾病和其他自身免疫性疾病是导致继发性凝集素病流行的危险因素。

增加医疗基础设施投资

影响冷凝集素疾病市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。此外，各种政府组织旨在通过增加资金来改善医疗保健基础设施，这将进一步影响市场动态。

老年人口数量不断增加

据估计，在 2022-2029 年的预测期内，激增的 老年人口将促进市场的扩张。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，全球老年人口在 2010 年估计超过 5.24 亿，预计到 2050 年将增加到近 20 亿。由于免疫系统受损，老年人更容易感染冷凝集素病，进一步估计提升市场增速。

此外，公共和私人组织提高意识的举措将扩大冷凝集素疾病市场。此外，人们可支配收入水平的提高和久坐不动的生活方式将导致凝集素病市场的扩大。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为冷凝集素病市场的增长提供有利的机会。与此同时，不断增加的药物批准和上市将进一步推动市场的增长率。

此外，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将进一步为预测期内冷凝集素疾病市场的增长提供有利机会。

患者流行病学分析

40 至 80 岁的人最容易患上冷凝集素病 (CAD)。出现症状的中位年龄约为 65 岁，这意味着受影响的人中有一半在此年龄之前出现症状，另一半在此年龄之后出现症状。这种疾病影响大约每百万人 16 人（流行率），每年每百万人中就有一人患上这种疾病（发病率）。与男性相比，女性患这种疾病的可能性几乎是男性的两倍。

冷凝集素疾病市场还为您提供详细的市场分析，用于患者分析、预后和治疗。流行率、发病率、死亡率、依从率是报告中可用的一些数据变量。分析流行病学对市场增长的直接或间接影响分析，以创建一个更强大的队列多元统计模型，用于预测增长期的市场。

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COVID-19 对冷凝集素病市场的影响

在预计期间，预计冷凝集素疾病市场将受到 COVID-19 爆发的限制。自 2019 年 12 月出现以来， COVID-19 该病毒已传播到地球上几乎每个国家，促使世界卫生组织（WHO）宣布其为突发公共卫生事件。COVID-19 是一种新型冠状病毒，被确定为肺炎病例的病原体。这种病毒在世界范围内迅速传播，造成大量人死亡。2020 年 3 月，世界卫生组织 (WHO) 将 COVID-19 标记为全球大流行病，并建议采取严格措施防止疾病传播。从那时起，大流行推迟了医疗保健部门的扩张并扰乱了供应链。此外，许多国家的政府已在全国范围内实施封锁以阻止 COVID-19 的传播。同样，世界各地许多国家的医疗保健组织都难以继续其供应链活动。

最近的发展

2022 年 2 月，美国食品和药物管理局 (FDA) 批准了 Enjaymo (sutimlimab-jome)，目的是减少成人冷凝集素病 (CAD) 溶血导致的红细胞输注需求。这是首个也是唯一获批的用于 CAD 患者的治疗方法。这种药物通过抑制红细胞的破坏（溶血）起作用。

全球冷凝集素病市场范围

冷凝集素疾病市场根据药物、剂型、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

药物

皮质类固醇

烷基化剂

嘌呤核苷类似物

生物制品

其他

剂型

平板电脑

注射

其他

行政路线

口服

肠外

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

其他

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冷凝集素疾病市场区域分析/见解

分析了冷凝集素疾病市场，并按上述国家、药物、剂型、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察和趋势。

冷凝集素疾病市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分

由于该地区采用新技术的增加，北美主导着冷凝集素疾病市场。此外，医疗保健支出的增加和对疾病特异性治疗的需求激增将进一步推动该地区市场的增长率。

由于该地区患者数量的增加，预计亚太地区将在预测期内增长。此外，医疗基础设施的发展和老年人口的增加将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和冷凝集素病市场份额分析

冷凝集素疾病市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的凝集素病市场相关。

在冷凝集素疾病市场上经营的一些主要参与者是：

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

Mylan NV（美国）

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（以色列）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

Zydus Cadila（印度）

阿斯利康（英国）

强生（美国）

拜耳公司（德国）

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.（印度）

Apellis Pharmaceuticals（美国）

因赛特公司（美国）

费森尤斯卡比公司（德国）

安进公司（美国）

百时美施贵宝公司（美国）

艾伯维公司（美国）

礼来公司（美国）

默克公司（德国）

本报告中回答的关键问题：

我们的项目和管理组合与驾驶竞争者有何不同？

鉴于不断发展的经济，客户要求的关键改进是什么？

商业中心有哪些新的评估和利用模式，我们如何调整我们的投资组合？

行政采购人员的主要选择驱动因素是什么？

我们如何加快我们的产品互动？

这个市场的能力是什么？

COVID-19 对这个市场有什么影响？

具有以下关键要素：

:- 业务描述 – 对组织任务和业务部门的详细描述。

:- 公司程序——分析师对组织业务方法论的概述。

:- SWOT 分析——对组织的资产、缺点、潜在的敞开大门和危险进行逐项检查。

:- 组织历史 – 与组织相关的关键事件的进展。

:- 重要项目和管理 – 组织的重要项目、管理和品牌的概要。

:- 主要竞争者——组织的主要竞争者的概要。

:- 重要领域和辅助机构——组织的关键领域和辅助机构的概要和联系细节。

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