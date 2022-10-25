医疗保健新闻：银屑病关节炎市场分析、增长、趋势、地区、类型和应用

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

该市场报告包含对各种市场相关因素的自上而下的分析和估计，这些因素对于更好的决策至关重要。该报告全面解释了健康行业的市场定义、市场细分、竞争分析和关键发展。行业分析报告提供了特定预测期内的 CAGR 值及其波动。这份市场研究报告采用最优秀、最先进的工具来收集、记录、估计和分析市场数据。这份市场调查报告包含的数据对于主导市场或在市场上成为最新的新兴产品非常重要。

银屑病关节炎市场报告的重要因素包括：竞争对手和领先组织正在采用的市场战略，推动该市场并限制其增长的关键参数。制造商将面临的所有挑战以及他们面临的新机遇和威胁。它还涵盖了区域和全球层面的市场份额评估。报告中强调了对母市场潜力和表现出可喜增长的细分市场/地区的详细概述。深入分析全球订单管理软件市场以及当前和未来趋势，以阐明迫在眉睫的投资口袋。银屑病关节炎市场报告包含行业不断变化的市场动态以及主要参与者和产品供应的战略。

银屑病关节炎市场 研究报告已根据业务先决条件交付。这份市场报告突出了行业的关键市场动态，包括历史数据、当前市场趋势、环境、

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市场分析和规模

银屑病关节炎是一种关节炎，会影响一些患有银屑病的人，这是一种以红色区域和银色鳞片为标志的皮肤病。大多数患者先患银屑病，后患银屑病关节炎；然而，关节问题可能在皮肤斑块出现之前就开始了。银屑病关节炎的主要适应症和症状包括关节疼痛、僵硬和水肿。银屑病关节炎可以侵袭您身体的任何部位，包括指尖和脊柱，症状从中度到重度不等。银屑病关节炎可影响身体关节的一侧或两侧。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年银屑病关节炎 (PsA) 市场价值 112.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 231.0 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 9.40%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖、市场参与者和市场情景等市场洞察，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

在银屑病关节炎 (PsA) 市场运营的一些主要参与者是：

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

Mylan NV（美国）

梯瓦制药工业有限公司（以色列）

赛诺菲（法国）

勃林格殷格翰国际有限公司。（德国）

阿斯利康（英国）

强生私人有限公司（美国）

拜耳公司（德国）

默克公司（美国）

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

百时美施贵宝公司（美国）

凯迪拉制药（印度）

礼来公司（美国）

LEO Pharma A/S（丹麦）

Cipla Inc.（美国）

Aurobindo 制药（印度）

羽扇豆（印度）

住友商事（日本）

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银屑病关节炎 (PsA) 市场动态

驱动程序

银屑病关节炎 (PsA)患病率上升

银屑病关节炎 (PsA) 患病率的上升是推动银屑病关节炎 (PsA) 市场增长率的主要因素。银屑病关节炎是一种与银屑病有关的退行性疾病。如果不及时正确治疗，这种情况可能会导致无法修复的关节损伤。尽管该疾病的具体原因尚不清楚，但研究表明遗传因素导致了大约 40% 的病例。

增加医疗基础设施投资

影响银屑病关节炎 (PsA) 市场增长率的另一个重要因素是不断增长的医疗保健支出，这有助于改善其基础设施。

此外，公共和私人组织越来越多地采取措施传播对银屑病关节炎 (PsA) 的认识，这将扩大银屑病关节炎 (PsA) 市场。此外，高可支配收入和人们生活方式的改变将导致银屑病关节炎（PsA）市场的扩大。与此同时， 老年 人口的增加和生物疗法批准的激增将提高市场的增长率。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为银屑病关节炎 (PsA) 市场的增长提供有利机会。在银屑病关节炎治疗市场推出突破性药物正在推动以研究为导向的对银屑病关节炎病理生理学的理解，刺激市场参与者的创新——从而促进银屑病关节炎治疗市场的增长。靶向生物治疗在缓解银屑病关节炎患者的暂时性疼痛方面具有良好的成功率，因此在银屑病关节炎治疗市场上继续保持着良好的地位。

此外，在预测期内，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将进一步为银屑病关节炎 (PsA) 的增长提供有利机会。

限制/挑战

另一方面，高昂的药物成本将阻碍市场的增长速度。发展中经济体缺乏医疗保健基础设施以及对银屑病关节炎 (PsA) 及其相关并发症的低认识将对市场的增长率构成重大挑战。此外，在 2022-2029 年的预测期内，缺乏有利的报销政策将起到抑制作用并进一步阻碍市场的增长速度。

这份银屑病关节炎 (PsA) 市场报告详细介绍了新近发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会，市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关银屑病关节炎 (PsA) 市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

患者流行病学分析

银屑病关节炎 (PsA) 市场还为患者分析、预后和治疗提供详细的市场分析。流行率、发病率、死亡率、依从率是报告中可用的一些数据变量。分析流行病学对市场增长的直接或间接影响分析，以创建一个更强大的队列多元统计模型，用于预测增长期的市场。

最近的发展

2021年12月，艾伯维（AbbVie）宣布美国食品药品监督管理局（FDA）批准 RINVOQ（upadacitinib；15 毫克，每日一次）用于治疗对一种或多种肿瘤反应不足或不耐受的活动性银屑病关节炎（PsA）成人坏死因子（TNF）阻滞剂。RINVOQ 是一种 JAK 抑制剂，正在研究用于治疗各种免疫介导的炎症性疾病。在酶和细胞研究中，与 JAK-2、JAK-3 和 TYK-2 相比，RINVOQ 对 JAK-1 的抑制效力更强。

全球银屑病关节炎 (PsA) 市场范围

银屑病关节炎 (PsA) 市场根据类型、治疗、诊断、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

对称PSA

不对称PSA

脊柱炎PSA

银屑病关节炎

远端指间主要 PsA

治疗

药物

非甾体抗炎药（NSAIDs）

改善疾病的抗风湿药 (DMARDs)

免疫抑制剂

皮质类固醇

其他

手术

关节置换手术

其他

其他

诊断

X 射线

磁共振成像 (MRI)

其他

行政路线

口服

外用

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

其他

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本市场研究报告中涵盖的关键点：

市场规模

市场 新销售量

市场替代销售量 由品牌

引入的基础市场 市场程序量 市场产品价格分析 市场 医疗保健结果 市场 护理成本分析 管理框架和变更 成本和报销 分析不同地区的馅饼 市场竞争对手的持续发展 市场即将到来的应用 市场创新者研究

这份详尽的报告将提供：

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