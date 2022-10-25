到 2027 年，中台外包市场预计将达到 127.0216 亿美元，复合年增长率为 10.1%。市场研究未来发布了关于中间办公室外包市场的新研究报告，其中涵盖了竞争对手和关键业务部门的微观分析（2022-2027 年）。 这些信息为将中间办公室外包市场细分为不同的部分（如产品、区域）提供了坚实的基础，并提供了有关即将到来的行业趋势、CAGR 值、SWOT 分析、专家评论、需求和预测详细信息的信息。 通过Market Research Future进行深入研究后积累的信息非常关注 中台外包市场. 从 2019 年到 2027 年记录了市场的增长过程。在 COVID-19 突破的情况下，中台外包市场正在最大化其收入。

中台外包市场主要参与者

在中台外包市场运营的主要公司包括 Brown Brothers Harriman（美国）、Adepa Global Services SA（卢森堡）、Hedgeguard（法国）、Caceis（法国）、Northern Trust Corporation（美国）、摩根大通（美国） )、SS&C Technologies, Inc.（美国）、法国兴业银行证券服务（法国）、纽约银行、梅隆公司（美国）、道富公司（美国）、法国巴黎银行（法国）、埃森哲（爱尔兰）。新进入者以及知名参与者都希望在后 COVID 时代成为领导者，他们真诚地接受影响分析。

主要影响因素

中台服务吸引了不同的利益相关者，例如托管人、经纪人和其他第三方。为了使工作流程自动化，客户将中间办公室功能外包给其他企业。由于涉及高额投资，私募股权和对冲基金公司发现分散资产风险以满足监管合规性很复杂。这增加了对中台外包服务的需求，这给了它的市场一个稳定的版本，见证了稳健和持久的增长。

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有效管理的外包流程是降低运营成本、更好地遵守法规要求并提高服务质量、提高客户满意度、促进市场增长价值的核心原因。此外，公司正在采用各种分析服务，将从各种在线渠道收集的非结构化数据转换为结构化数据，以获得有意义的见解。

其中一些因素，例如“预测分析”，是用于识别和编码企业和消费者行为模式的主要和高级分析工具之一。这乐观地促使大多数公司采取外包中台业务的策略，这显着降低了供应商的运营成本，并有助于中台外包市场的增长。

新兴需求实时分析数据，人工智能、区块链技术和物联网 (IoT) 的集成是推动市场增长的首要因素。相反，中台外包缺乏技术技能的因素预计将成为该市场在接下来的时间范围内增长的挑战。这种不断增长的识别复杂模式的需求以及快速使用虚拟化进行大数据分析，为中台外包市场带来了机遇。

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市场细分：中台外包

全球中台外包市场进一步细分如下：

在产品部分方面，全球市场包括交易管理、投资组合管理等。投资组合管理解决方案包括易于集成、增长的可扩展性、易用性、合规准备和更快的信息访问。交易管理产品还包括交易传输和结算跟进、交易确认对账、公司行为预订、投资组合头寸对账以及结算指令的传播。

就组件部分而言，全球市场包括经纪自营商、银行和管理、证券交易所等。投资银行和管理服务还包括融资、战略建议和风险管理。经纪自营商服务还包括股票和固定收益交易的清算和结算。

区域前线故事

从 MRFR 的角度来看，中台外包市场研究来自各个地区的市场趋势和创收因素，即；北美、欧洲、亚太地区、MEA 和 SAM。北美地区获得了最高的市场份额，而亚太地区也被认为是未来几年增长最快的地区。

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该地区的中台外包公司正在满足大型资产所有者（主权财富基金、政府支持的养老金和养老基金）对其服务的更高需求。最终，亚太地区超过 50% 的公司正在为客户提供新服务，因为这些公司扩大了其全球投资战略并寻求新的和更复杂的资产类别，包括房地产和私募股权。公司面临的不断升级的压力需要在贡献高质量以及经济的技术解决方案之间保持精确平衡，主要是因为该地区的逃避基金初创企业的标准规模明显小于其他地区世界的。

然而，这样的挑战对于在市场上经营的参与者来说并不新鲜。该地区的中台外包在 AUM 中拥有安全的入职资金经验。

报告中涵盖的要点：

中台外包研究评估了行业在需求和供应以及数量方面的份额。

该研究提到了每个产品类别在消费价值和数量方面获得的市场份额。

该报告细致地讨论了每个产品类别收集的累计销售额和总收入的财务记录。

该研究包括有关主要组织的销售、产品定价方法、收入份额和毛利率的信息。

考虑了上市企业遍布多地的经营基地及其分布方式。

还有关于市场集中度、合作伙伴关系、联盟、收购、新竞争对手和其他重大变化的信息。

TOC的要点：

全球中台外包市场概况

执行摘要

各地区生产能力

按类型划分的产量、收入、价格趋势

主要参与者分析

继续…

关于市场研究的未来：

在 Market Research Future (MRFR)，我们通过熟研究报告 (CRR)、半熟研究报告 (HCRR)、原始研究报告 (3R)、连续进料研究 (CFR) 帮助客户了解各个行业的复杂性)，以及市场研究和咨询服务。

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