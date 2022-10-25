医疗保健新闻：运动医学市场趋势、高复合年增长率、行业规模、新创新、主要参与者和未来范围

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

该市场报告包含对各种市场相关因素的自上而下的分析和估计，这些因素对于更好的决策至关重要。该报告全面解释了健康行业的市场定义、市场细分、竞争分析和关键发展。行业分析报告提供了特定预测期内的 CAGR 值及其波动。这份市场研究报告采用最优秀、最先进的工具来收集、记录、估计和分析市场数据。这份市场调查报告包含的数据对于主导市场或在市场上成为最新的新兴产品非常重要。

Data Bridge Market Research 分析，运动医学市场 预计在预测期内的复合年增长率为 6.40%。这表明，2021 年 50 亿美元的市场价值将在 2029 年飙升至 82.1 亿美元。“身体重建产品”在运动医学市场的类型细分市场中占据主导地位，因为运动员需要的运动损伤病例不断增加在体育活动中照顾他们的身体部位并长期保持。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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全球运动医学市场 定义

从名称本身可以看出，运动医学是医学的一个分支，旨在提供身体健康和治疗以及预防运动损伤的解决方案。运动损伤旨在提高运动员的表现，提供损伤护理并促进康复和整骨疗法等预防措施。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史岁月 2020（可定制至 2019 – 2014） 数量单位 以十亿美元计的收入，以单位为单位的数量，以美元计的定价 涵盖的细分市场 产品（身体重建产品、身体支撑和恢复产品）、应用（膝盖、臀部、肩部和肘部、足部和脚踝、手和手腕、背部和脊柱损伤、其他损伤）、程序（膝关节镜手术、髋关节镜手术、肩肘关节镜手术、足踝关节镜手术、手和腕关节镜手术、其他）、最终用户（医院、骨科诊所、门诊手术中心等） 覆盖国家 北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东的一部分和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。 涵盖的市场参与者 Novartis AG（瑞士）、Wright Medical Group NV（美国）、Johnson & Johnson Services, Inc.（美国）、Arthrex Inc.（美国）、AlloSource（美国）、Braun Melsungen AG（德国）、Smith & Nephew plc（德国） )、Zimmer Biomet（美国）、Össur（冰岛）、Medtronic（爱尔兰）、Mueller Sports Medicine, Inc.（美国）、CONMED Corporation（美国）、Surgalign（美国）、Arthrex Inc.（美国）、AlloSource（美国） , Stryker (美国), Hanger Inc, (美国) 和 Otto Bock Healthcare GmBH (德国) 市场机会 多云计算解决方案的进步 全球越来越多的医疗保健和制药设施 不断增加的研发机会

运动医学 市场动态

驱动程序

受伤率上升

世界各地运动损伤发生率的增加直接影响了市场的增长。这表明扭伤和拉伤、膝关节损伤、肌肉肿胀、跟腱损伤、胫骨疼痛、肩袖损伤、骨折（骨折）和脱臼的发病率增加直接影响市场的增长。根据运动教练员认证委员会的数据，美国每年估计有 200 万例急性踝关节损伤。

研发能力

研发能力的不断增加，特别是在发达国家和发展中经济体与医疗器械和设备有关的支出，将进一步创造有利可图的市场增长机会。为了解人体而进行的研发能力也在提高市场增长率。

对医疗设施的投资不断增长

对改善医疗设施条件和改善整体医疗基础设施的关注激增，这是促进市场增长的另一个重要因素。公共和私人参与者之间在资助和应用新技术和改进技术方面越来越多的伙伴关系和战略合作进一步创造了有利可图的市场机会。

机会

此外，针对目标研究活动的公私资金激增、 对微创手术的需求不断增加、年轻人对体育运动的参与度不断提高，以及由于世界各地的技术进步而导致的产品创新和开发不断增加，这将为中国市场参与者扩大盈利机会。预测期为 2022 年至 2029 年。此外，互联网普及率的提高、关节镜 手术的日益普及、新产品和治疗方式的不断涌入以及人均医疗保健支出的增加将进一步扩大未来市场的增长率。

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限制/挑战全球运动医学市场

另一方面，与研发能力相关的高成本、有限的基础设施、与运动医学相关的高成本以及落后经济体缺乏意识，预计将阻碍市场增长。此外，预计发展中经济体缺乏有利的报销方案和技术渗透、与植入设备相关的风险以及中低收入国家缺乏合适的基础设施，预计将在 2022-2029 年的预测期内对市场构成挑战。

这份运动医学市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关运动医学市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对运动医学市场的影响

由于实施了严格的封锁措施和旅行限制，COVID-19 给市场带来了挫折。最近最大的例子之一是 2020 年 3 月，国际奥委会推迟了 2020 年东京奥运会。这样做是为了玩家的安全和避免大流行蔓延的全球目标。其他几项锦标赛和锦标赛的推迟直接和负面影响了市场增长率。在此期间，全球取消了 630 万例骨科手术。

最近的发展

2020 年 7 月，Anika Therapeutics Inc. 获得了美国食品药品监督管理局 (USFDA) 的六种创新产品的批准，这些产品可满足骨科和运动医学外科医生的需求。这些产品计划在未来进行商业化。

2020 年 6 月，Smith & Nephew 在市场上推出了“Intellio”。Intellio 是一个连接和管理运动医学系统的平台。这个应用程序有助于无线连接和远程控制关节镜手术塔。

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运动医学市场的一些主要参与者是：

诺华公司（瑞士）

Wright Medical Group NV（美国）

强生服务公司（美国）

Arthrex Inc.（美国）

AlloSource（美国）

Braun Melsungen AG（德国）

Smith & Nephew plc（德国）

Zimmer Biomet（美国）

奥苏尔（冰岛）

美敦力（爱尔兰）

穆勒运动医学公司（美国）

康梅德公司（美国）

Surgalign（美国）

Arthrex Inc.（美国）

AlloSource（美国）

史赛克（美国）

衣架公司，（美国）

Otto Bock Healthcare GmBH（德国）

突出以下关键因素：

:- 业务描述——对公司运营和业务部门的详细描述。

:- 公司战略——分析师对公司业务战略的总结。

:- SWOT 分析——详细分析公司的优势、劣势、机会和威胁。

:- 公司历史 – 与公司相关的关键事件的进展。

:- 主要产品和服务-公司主要产品、服务和品牌的列表。

:- 主要竞争对手——公司的主要竞争对手名单。

:- 重要地点和子公司 – 公司关键地点和子公司的列表和联系方式。

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顶级 DBMR 医疗保健报告：

https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share-trends-and-technology

https://www.einpresswire.com/article/574545729/pharmaceutical-logistics-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-and-top-leading-company

https://www.einpresswire.com/article/574696424/hospital-staffing-market-by-staffing-service-type-trends-growth-is-expected-to-reach-usd-56-32-billion-by-2029

https://www.einpresswire.com/article/574713353/chimeric-antigen-receptor-car-t-therapy-treatment-market-by-therapeutic-application-processes-drugs-size-share