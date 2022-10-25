医疗保健新闻：欧洲临床试验用品市场按类型、应用、分销渠道、行业分析、规模、份额、趋势和增长

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欧洲临床试验用品市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 7.8% 的复合年增长率增长，预计将达到美元到2029年将达到18.357亿。推动临床试验用品市场增长的主要因素是全球临床试验需求的上升、疾病发病率的增加、政府对研发投入的资金以及引领临床试验用品的个性化医疗等新疗法的开发未来市场增长。

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在欧洲临床试验用品市场运营的主要主要参与者是 Movianto（美国）、Sharp（美国）、Thermo Fisher Scientific Inc.（美国）、Catalent, Inc（美国）、PCI Pharma Services（美国）、Almac Group（英国）、PAREXEL International Corporation（美国）、Bionical Ltd.（英国）、Alium Medical Limited（英国）、MYODERM（英国）、Clinigen Group plc（英国）、Ancillare, LP（美国）、SIRO Clinpharm（印度） MANAGEMENT HOLDINGS, INC.（美国）Biocair（英国）等。

临床试验用品市场 动态

驱动程序

全球临床试验需求上升

仅在北美、欧洲和亚洲等发展中国家，对临床试验的需求就增长了 82%。这些药物经过临床试验后即可上市，因此各公司大多根据药物或器械类型进行临床试验。因此，作为主要驱动力，将导致治疗市场增长率的扩大。

慢性病发病率增加

在全球范围内都可以看到由于人口和人群感染的迅速增加而导致的慢性病高患病率。这些疾病在药物开发的临床试验领域发挥着重要作用。该药物必须通过所有标准临床阶段才能供人类食用。因此，要为人类治疗这些慢性疾病，药物必须是安全的。

研发投资中的政府资金

仪器、劳动力、对研究人员造成伤害的医疗管理、保险、运输、伦理委员会费用、数据处理和其他消耗品导致临床试验的主要成本参与​​。临床试验是对疾病预防和治疗理念的评价，将进一步提升治疗市场的增长。

机会

在新兴国家增加新药开发试验

药效临床试验是疾病治疗药物开发上市供人消费前的首要关键。此外，新药在销售和分销之前必须符合许可延期和国际标准。疾病患病率和发病率的增加以及患者人数的增加是导致过去一段时间发展中国家药物开发临床试验出现新趋势的因素。

此外，新兴市场（中国、巴西、俄罗斯、印度和南非）的政府改革公共医疗保健，并允许更容易获得药物。这两个因素的协同作用意味着市场发展的更大自由度和新兴市场临床研究的更多创新。

限制/挑战

药物不良反应是在人类正常使用条件下给药后可能出现的不良或有害影响。药物反应通常发生在黄疸、贫血、皮疹并导致白细胞计数减少、肾脏受损和导致视力或听力受损的神经损伤。

许多不良反应可以通过临床试验阶段的体格检查确定。因此，在临床试验期间报告不良反应是供应市场的主要限制因素。尽管开发生物制剂和新药的时间和成本投资很高，但据估计，药物批准的程序时间和速度较慢正在给市场带来最大的挑战，这可能会阻碍市场的增长。

这份临床试验用品市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关临床试验用品市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

最近的发展

2022 年 2 月，赛默飞世尔科技宣布与 Medidata 建立合作伙伴关系，以优化临床研究地点选择并加快临床试验的患者注册。这改进了临床试验计划和执行，以加速临床试验，其中数据集已从全球 140 多个国家的 26,000 项临床试验和近 800 万患者中生成

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临床试验是一项研究，用于确定医疗策略、治疗或设备是否安全、有效和对人类使用有用。这些研究有助于找到最适合某些疾病的医学方法实验。临床试验 为医疗保健决策提供了最佳数据。

临床试验的目的是研究严格的科学标准。这些标准可以保护患者并有助于产生可靠的研究结果。

临床试验是药物开发的最后阶段，是由科学家或研究人员针对特定疾病（无论是药物还是医疗器械）进行的漫长而仔细的研究过程。工艺药物开发通常始于实验室，科学家首先开发和测试与疾病治疗相关的新想法。

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报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史岁月 2020（可定制至 2019 – 2014） 数量单位 收入（百万美元），定价（美元） 涵盖的细分市场 按服务（存储、制造、包装和标签）、临床阶段（III 期、II 期、IV 期、I 期）、治疗用途（肿瘤学、心血管疾病、皮肤病学、代谢紊乱、传染病、呼吸系统疾病、CNS 和精神疾病）疾病、血液疾病、其他），按最终用户（合同研究组织、制药和生物技术公司） 覆盖国家 德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区 涵盖的市场参与者 Movianto（美国）、Sharp（美国）、Thermo Fisher Scientific Inc.（美国）、Catalent, Inc（美国）、PCI Pharma Services（美国）、Almac Group（英国）、PAREXEL International Corporation（美国）、Bionical Ltd. (英国)、Alium Medical Limited (英国)、Myonex (英国)、Clinigen Group plc (英国)、Ancillare, LP (美国)、SIRO Clinpharm (印度) CLINICAL SUPPLIES MANAGEMENT HOLDINGS, INC. (美国) Biocair (英国) 和其中。

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突出以下关键因素：

:- 业务描述——对公司运营和业务部门的详细描述。

:- 公司战略——分析师对公司业务战略的总结。

:- SWOT 分析——详细分析公司的优势、劣势、机会和威胁。

:- 公司历史 – 与公司相关的关键事件的进展。

:- 主要产品和服务-公司主要产品、服务和品牌的列表。

:- 主要竞争对手——公司的主要竞争对手名单。

:- 重要地点和子公司 – 公司关键地点和子公司的列表和联系方式。

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市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

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该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

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该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

市场亮点： 市场

评估

高级见解

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格局 COVID 影响分析

历史数据、估计和预测

公司概况

全球和区域动态

本市场研究报告中涵盖的关键点：

市场规模

市场 新销售量

市场更换销售量

已安装的基础

市场（按品牌）

市场程序量

市场 产品价格分析

市场 医疗保健结果

市场护理成本分析

监管框架和变化

价格和报销分析

市场份额不同地区

市场竞争对手的最新发展

市场即将到来的应用

市场创新者研究

市场报告中回答的关键问题

• COVID-19 大流行如何影响不同统计调查和生命科学组织的接受度？

• 在推测时间框架内有效市场的观点是什么？

• 影响效果市场的主要模式是什么？它们将如何影响短途、中途和长途市场？

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顶级 DBMR 医疗保健报告：

https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share-trends-and-technology

https://www.einpresswire.com/article/574545729/pharmaceutical-logistics-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-and-top-leading-company

https://www.einpresswire.com/article/574696424/hospital-staffing-market-by-staffing-service-type-trends-growth-is-expected-to-reach-usd-56-32-billion-by-2029

https://www.einpresswire.com/article/574713353/chimeric-antigen-receptor-car-t-therapy-treatment-market-by-therapeutic-application-processes-drugs-size-share