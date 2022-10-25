医疗保健新闻：欧洲脓毒症诊断市场细分、增长、规模、顶级参与者、份额、发展、未来趋势和需求

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欧洲脓毒症诊断市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 6.9% 的复合年增长率增长，预计将达到 456.18 美元从 2021 年的 2.4949 亿美元到 2029 年的百万美元。

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脓毒症是一种潜在的危及生命的疾病，当身体对感染的反应损害其自身组织时就会发生这种情况。当抗感染过程开启身体时，它们会导致器官功能不良和异常。脓毒症可能发展为感染性休克。这是血压的急剧下降，可能导致严重的器官问题和死亡。要确诊败血症，必须通过精神状态改变、收缩压、呼吸频率等体征来确认感染。大多数情况下，败血症发生在住院或最近住院的人身上。重症监护病房的人更有可能发生感染，然后导致败血症。对于败血症的诊断以及血液测试，需要进行其他实验室测试。血液样本用于检测感染证据，凝血问题、肝或肾功能异常、氧气供应受损、电解质失衡。患有败血症的人需要在医院重症监护病房进行密切监测和治疗。可能需要采取救生措施来稳定呼吸和心脏功能。

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史岁月 2019-2020（可定制至 2019 – 2014） 数量单位 百万美元收入，单位数量，美元定价 涵盖的细分市场 按技术（免疫测定、分子诊断、微生物学和流式细胞术）、测试类型（实验室测试和护理点测试） 覆盖国家 德国、法国、英国和欧洲其他国家在欧洲 涵盖的市场参与者 在市场上进行交易的主要公司是 Trinity Biotech（爱尔兰）、Meridian Bioscience（美国）、Omega Diagnostics Group PLC。（英国）、Xcyton Diagnostics Limited（印度）、Diasorin SpA（意大利）、Seegene Inc.（韩国）、EKF Diagnostics Holdings plc（英国）、Axis-Shield Diagnostics Ltd.（英国）、Immunexpress Inc.（美国）、 Luminex Corporation (美国), bioMérieux SA (法国), BD (美国), Thermo Fisher Scientific Inc. (美国), Abbott (美国), Roche Diagnostics (美国), Cepheid (美国), Beckman Coulter, Inc. (美国) 、T2 Biosystems, Inc.（美国）、Bruker（美国）和 Ortho Clinical Diagnostics（美国）。

脓毒症诊断市场 动态

驱动程序

医院获得性感染的发病率上升

随着全球 HAI 的迅速增加，对适当的败血症诊断产品的需求将在未来几年增加。因此，医院获得性感染发病率的上升预计将成为脓毒症诊断市场增长的驱动力。

医疗保健支出上升

影响脓毒症诊断市场增长率的另一个重要因素是不断增长的医疗保健支出，这有助于改善其基础设施。

脓毒症患病率上升

脓毒症在全球各个地区日益流行以及与之相关的各种感染预计将成为脓毒症诊断市场增长的驱动力

此外，医疗技术的进步、公共和私人组织提高认识的举措以及不断增长的政府资金都是扩大败血症诊断市场的因素。

机会

用于脓毒症诊断的新型生物标志物的演变

脓毒症是导致死亡和发病的主要原因之一，即使目前有广谱抗生素和先进的医疗服务。生物标志物为促进早期诊断、识别并发症高风险患者群体以及监测疾病进展提供了一种工具，这些都是对适当治疗和改善患者预后的关键评估。

此外，有效疗法的推出和持续的临床试验将为 2022-2029 年预测期内的脓毒症诊断市场提供有利机会。此外，当前治疗的高未满足需求和医疗保健技术的发展将在未来加速脓毒症诊断市场的增长率。

限制/挑战

然而，高昂的诊断成本和缺乏适当的脓毒症检测将阻碍脓毒症诊断市场的增长速度。此外，在上述预测期内，缺乏对败血症的认识将进一步挑战市场。

这份脓毒症诊断市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关脓毒症诊断市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 后对 脓毒症诊断市场的影响

COVID-19 对市场产生了负面影响。大流行期间的封锁和隔离使疾病管理和药物依从性变得复杂。无法获得常规治疗和药物管理的医疗保健设施将进一步影响市场。社会隔离会增加压力、绝望和社会支持，所有这些都可能导致大流行期间败血症药物依从性降低。

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脓毒症诊断市场区域分析/见解

分析脓毒症诊断 市场，并按上述国家、技术和测试类型提供市场规模洞察和趋势。

欧洲脓毒症诊断 市场报告涵盖的国家是德国、英国、法国和欧洲其他地区。

德国在市场份额和市场收入方面在欧洲脓毒症诊断 市场上占据主导地位，并将在预测期内继续保持其主导地位。这是因为在德国，社会经济地位较低的居民以及医疗服务距离较低的居民与败血症发病率增加有关。该国市场参与者及其制造设施数量的增加正在进一步促进市场增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和市场法规变化。数据点，例如新品和替代品销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税，是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈竞争而面临的挑战，以及销售渠道的影响。

竞争格局和 脓毒症诊断市场份额分析

脓毒症诊断 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度，以及应用占主导地位。以上提供的数据点仅与公司专注于脓毒症诊断 市场有关。

在脓毒症诊断市场运营的一些主要参与者 包括 Trinity Biotech（爱尔兰）、Meridian Bioscience、Omega Diagnostics Group PLC.、Xcyton Diagnostics Limited、Diasorin SpA、Seegene Inc.、EKF Diagnostics Holdings plc.、Axis-Shield Diagnostics Ltd.。 , Immunexpress Inc., Luminex Corporation, bioMérieux SA, BD, Thermo Fisher Scientific Inc. Abbott, Roche Diagnostics, Cepheid, Beckman Coulter, Inc., T2 Biosystems, Inc. 和 Bruker Ortho Clinical Diagnostics 等。

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市场即将到来的应用

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顶级 DBMR 医疗保健报告：

https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share-trends-and-technology

https://www.einpresswire.com/article/574545729/pharmaceutical-logistics-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-and-top-leading-company

https://www.einpresswire.com/article/574696424/hospital-staffing-market-by-staffing-service-type-trends-growth-is-expected-to-reach-usd-56-32-billion-by-2029

https://www.einpresswire.com/article/574713353/chimeric-antigen-receptor-car-t-therapy-treatment-market-by-therapeutic-application-processes-drugs-size-share