医疗保健新闻：亚太地区脓毒症诊断市场规模、增长分析、份额、需求和主要参与者

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亚太脓毒症诊断市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 8.9% 的复合年增长率增长，预计将达到美元到 2029 年，从 2021 年的 1.5607 亿美元增加到 3.3014 亿美元感染 不断上升，败血症的患病率不断上升，这推动了预测期内的市场需求。

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败血症可以追溯到 2700 多年前，当时它在荷马的古希腊诗歌中首次被提及（医学上）。在他的诗歌中，他使用了源自希腊语“sepo”的脓毒症这个词，意思是“我腐烂了”。脓毒症一词也用于希波克拉底的著作中。他认为败血症是一种危险的生物衰变，可能发生在体内。罗马人进一步发展了败血症的理论。最著名的败血症理论之一来自罗马医生盖伦，他的伤口愈合技术持续了 1500 年。他认为败血症来自于产生被称为“瘴气”的烟雾的隐形生物。

来自维也纳的医生 Ignaz Semmelweiss 在 1800 年代促成了有关败血症的重大发现。他在产科病房工作，他注意到产褥热（也称为产褥期败血症）的死亡率很高。在他发现一些同事因他们所做的手术（即尸检）感染而死亡后。Semmelweiss 得出结论，产后败血症与进行尸检的医生之间存在联系。60 年代，美国医生 Edward Frank 制定了第一个脓毒性休克管理策略。1991年召开了第一次脓毒症会议，以解决脓毒症定义缺乏共识，给脓毒症诊断和治疗带来困难。10 年后的 2001 年， 败血症 和感染性休克并制定管理指南。

预计不断增长的医疗保健支出将成为市场增长的驱动力。对脓毒症及其症状缺乏认识预计将成为市场增长的挑战。不断上升的技术进步导致开发用于早期诊断败血症的快速诊断测试预计将成为市场增长的机会。然而，医疗保健专业人员的短缺预计将挑战市场增长。

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史岁月 2019-2020 数量单位 百万美元收入，单位数量 涵盖的细分市场 按技术（微生物学、分子诊断、免疫测定和流式细胞术）、测试类型（实验室测试和护理点测试） 覆盖国家 中国、印度、日本、韩国、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 涵盖的市场参与者 Trinity Biotech（爱尔兰）、Meridian Bioscience、Omega Diagnostics Group PLC.、Xcyton Diagnostics Limited、Diasorin SpA、Seegene Inc.、EKF Diagnostics Holdings plc.、Axis-Shield Diagnostics Ltd.、Immunexpress Inc.、Luminex Corporation、bioMérieux SA、BD , Thermo Fisher Scientific Inc. , Abbott, Roche Diagnostics, Cepheid, Beckman Coulter, Inc., T2 Biosystems, Inc. 和 Bruker Ortho Clinical Diagnostics

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脓毒症诊断市场 动态

驱动程序

医院获得性感染的发病率上升

最常见的医院获得性感染 (HAI) 是尿路感染、肺炎和败血症。医院获得性感染 (HAI) 发病率的上升将增加败血症的风险，因此将成为导致治疗市场增长率扩大的主要驱动力。

医疗保健支出增加

影响脓毒症诊断市场增长率的另一个重要因素是不断增长的医疗保健支出，这有助于改善其基础设施。

脓毒症患病率增加

脓毒症患病率的上升将进一步促进增长，因此成为脓毒症诊断市场的主要驱动力。

此外，脓毒症诊断设备的技术进步将扩大脓毒症诊断市场。

机会

开发用于早期脓毒症诊断的快速诊断/护理点 (POC) 技术

对脓毒症快速诊断的需求增加，以减少脓毒症患者抗生素治疗的延误，这将为市场的增长率带来新的机遇。

此外，用于脓毒症诊断的新型生物标志物的发展将为脓毒症诊断市场在 2022-2029 年的预测期内提供有益的机会。

限制/挑战

然而，对脓毒症缺乏认识和缺乏熟练的医疗保健专业人员将减缓脓毒症诊断市场的增长。此外，在上述预测期内，高昂的诊断成本和缺乏适当的脓毒症检测也将被证明不利于脓毒症诊断市场的健康增长。

这份脓毒症诊断市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关脓毒症诊断市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 后对 脓毒症诊断市场的影响

COVID-19 对市场产生了负面影响。大流行期间的封锁和隔离使疾病管理和药物依从性变得复杂。无法获得常规诊断/血液检查、咨询和药物管理的医疗保健设施将进一步影响市场。由于担心在大流行期间访问拥挤的医院和错误信息的传播，社会隔离增加了对脓毒症体征和症状的忽视。

最近的发展

2109 年 4 月，布鲁克宣布扩大微生物鉴定、感染控制和传染病分子诊断的产品组合。这包括其 MALDI Biotyper、IR Biotyper 和 Fluorocycler XT 产品线的新检测、软件和库扩展。这有助于公司通过新的扩张来增加收入。

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在脓毒症诊断市场运营的一些主要参与者 包括 Trinity Biotech（爱尔兰）、Meridian Bioscience、Omega Diagnostics Group PLC.、Xcyton Diagnostics Limited、Diasorin SpA、Seegene Inc.、EKF Diagnostics Holdings plc.、Axis-Shield Diagnostics Ltd.。 , Immunexpress Inc., Luminex Corporation, bioMérieux SA, BD, Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, Roche Diagnostics, Cepheid, Beckman Coulter, Inc., T2 Biosystems, Inc. 和 Bruker Ortho Clinical Diagnostics 等。

突出以下关键因素：

:- 业务描述——对公司运营和业务部门的详细描述。

:- 公司战略——分析师对公司业务战略的总结。

:- SWOT 分析——详细分析公司的优势、劣势、机会和威胁。

:- 公司历史 – 与公司相关的关键事件的进展。

:- 主要产品和服务-公司主要产品、服务和品牌的列表。

:- 主要竞争对手——公司的主要竞争对手名单。

:- 重要地点和子公司 – 公司关键地点和子公司的列表和联系方式。

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市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

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该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

市场亮点： 市场

评估

高级见解

竞争

格局 COVID 影响分析

历史数据、估计和预测

公司概况

全球和区域动态

本市场研究报告中涵盖的关键点：

市场规模

市场 新销售量

市场更换销售量

已安装的基础

市场（按品牌）

市场程序量

市场 产品价格分析

市场 医疗保健结果

市场护理成本分析

监管框架和变化

价格和报销分析

市场份额不同地区

市场竞争对手的最新发展

市场即将到来的应用

市场创新者研究

市场报告中回答的关键问题

• COVID-19 大流行如何影响不同统计调查和生命科学组织的接受度？

• 在推测时间范围内，有效市场的观点是什么？

• 影响效果市场的主要模式是什么？它们将如何影响短途、中途和长途市场？

• 最终客户的洞察力是什么？

• 影响效果市场的关键变量是什么？它们在短期、中期和长期的影响是什么？

• 效果器市场的主要开放区域有哪些？他们在短途、中途和长途方面有什么可能？

• 组织在效果市场上采用的关键系统是什么？

• 效果器市场的重点应用领域有哪些？在标准时间范围内，哪个应用程序应该具有最值得注意的发展潜力？

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顶级 DBMR 医疗保健报告：

https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share-trends-and-technology

https://www.einpresswire.com/article/574545729/pharmaceutical-logistics-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-and-top-leading-company

https://www.einpresswire.com/article/574696424/hospital-staffing-market-by-staffing-service-type-trends-growth-is-expected-to-reach-usd-56-32-billion-by-2029

https://www.einpresswire.com/article/574713353/chimeric-antigen-receptor-car-t-therapy-treatment-market-by-therapeutic-application-processes-drugs-size-share