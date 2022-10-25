医疗保健新闻：中东和非洲淋巴水肿治疗市场增长因素、公司概况分析和研究方法

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亚太淋巴水肿治疗市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得显着增长。Data Bridge Market Research 分析，亚太淋巴水肿治疗市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 11.4% 的复合年增长率增长预计到 2029 年将从 2022 年的 1.0269 亿美元增至 2.3913 亿美元。医疗保健支出的增加以及创新和技术的升级是预测期内市场增长的驱动力。

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淋巴水肿是指通常发生在上肢和下肢的肿胀。有时双臂和双腿肿胀。 淋巴水肿 最常见的原因是作为癌症治疗的一部分切除或损坏淋巴结。它是由淋巴系统阻塞引起的，淋巴系统是免疫系统的一部分。源于受损的 淋巴 系统，可导致感染、毁容、使人衰弱的疼痛和残疾。淋巴水肿无法治愈。

淋巴水肿治疗涉及多种疗法而不是标准治疗，因为患者对淋巴水肿的常规治疗不满意或无法治愈。他们采用替代 疗法 ，可以更好地控制医疗保健决策，并且发现替代疗法与患者的健康系统更兼容。

任何癌症或其影响淋巴结引流的治疗后都可能发生淋巴水肿。据报道，它会在乳腺癌治疗后的几天内甚至长达 30 年内发生。初始阶段的淋巴水肿治疗包括 治疗、手术和淋巴静脉移植等。但淋巴水肿没有永久治愈方法。

越来越多的人受到淋巴水肿的影响，需要高效和先进的治疗，以尽量减少治疗期间的风险。在治疗患者期间，医疗保健系统需要针对多种淋巴水肿疾病的高度先进的疗法。因此，主要市场参与者高度关注产品发布和产品批准。此外，政府和监管机构正在通过产品批准支持市场参与者。

在过去十年中，由于淋巴水肿患者发病率的增加，全世界对淋巴水肿治疗的需求迅速增加。

预计高昂的治疗成本和与治疗相关的不良副作用将阻碍预计期间的市场增长。

市场参与者的战略举措、医疗保健支出的增加、药品制造商数量的飙升为该市场提供了机会，预计将推动市场增长。

预计淋巴水肿无法根治是亚太淋巴水肿治疗市场未来增长的主要关键挑战。

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报告中涵盖的主要参与者包括 Bio Compression Systems, Inc.、Lohmann & Rauscher、Mego Afek ltd、SIGVARIS、Tactile Systems Technology Inc.、medi GmbH & Co. KG、Paul Hartmann AG、Sanyleg Srl、3M、ConvaTec Inc.、 Julius Zorn GmbH, Cardinal Health, Inc., Smith & Nephew plc, ThermoTek, Huntleigh Healthcare Limited, Herantis Pharma Plc. 是亚太地区淋巴水肿治疗市场的参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

亚太淋巴水肿治疗市场和市场规模

亚太淋巴水肿治疗市场根据治疗类型、类型、受影响区域、年龄组、给药途径、最终用户、分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据治疗类型，亚太淋巴水肿治疗市场细分为加压疗法、手术、药物疗法、激光疗法等。由于药物和医疗器械开发方面的公私合作，预计到 2022 年，加压治疗领域将主导市场。

根据类型，亚太淋巴水肿治疗市场分为原发性淋巴水肿和继发性淋巴水肿。由于全球淋巴水肿患者人数的增加，预计 2022 年继发性淋巴水肿部分将主导市场。

在受影响区域的基础上，亚太淋巴水肿治疗市场分为生殖器、下肢和上肢。到 2022 年，由于治疗淋巴水肿的疗法数量增加，预计下肢部分将主导市场。

根据年龄组，亚太淋巴水肿治疗市场分为成人和老年人。到 2022 年，由于成人人群中淋巴水肿的患病率增加，预计成人部分将主导市场。

根据给药途径，亚太淋巴水肿治疗市场分为口服、注射和其他。到 2022 年，由于研发的增加，预计口腔领域将主导市场，因为该疾病的高流行率将导致对淋巴水肿治疗的需求增加，因此研发将激增。

根据最终用户，亚太淋巴水肿治疗市场细分为医院、门诊手术中心、专科诊所等。2022 年，由于主要市场参与者推出的产品不断增加，预计医院部分将主导市场。

在分销渠道的基础上，亚太地区淋巴水肿治疗市场细分为直接招标、药店等。2022 年，由于政府对药品的批准不断增加，预计药房部分将主导市场。

亚太淋巴水肿治疗市场国家层面分析

分析了亚太淋巴水肿治疗市场，并根据治疗类型、类型、受影响区域、年龄组、给药途径、最终用户、分销渠道提供了市场规模信息。

亚太淋巴水肿治疗市场报告涵盖的国家是中国、阿根廷、秘鲁和南美洲其他地区。

由于该地区政府资金不断增加，预计中国将主导亚太地区淋巴水肿治疗市场。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，亚太品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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顶级 DBMR 医疗保健报告：

https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share-trends-and-technology

https://www.einpresswire.com/article/574545729/pharmaceutical-logistics-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-and-top-leading-company

https://www.einpresswire.com/article/574696424/hospital-staffing-market-by-staffing-service-type-trends-growth-is-expected-to-reach-usd-56-32-billion-by-2029

https://www.einpresswire.com/article/574713353/chimeric-antigen-receptor-car-t-therapy-treatment-market-by-therapeutic-application-processes-drugs-size-share