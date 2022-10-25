医疗保健新闻：北美综合征多重诊断市场份额、增长、规模、机会、趋势、领先公司分析和到 2029 年的预测

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坚定的北美综合征多路复用诊断市场文件是一份包罗万象的市场研究报告，研究医疗保健行业的挑战、市场结构、机遇、驱动力、新兴趋势和竞争格局。该行业报告包含有关全球市场在 2022 年至 2029 年预测期间的状态、趋势、规模、份额、增长和细分市场的主要、次要和高级信息。它进行了深入的竞争研究，以提供更好的市场洞察力。该市场研究报告对提供竞争格局的主要市场参与者的概况进行了全面分析。北美综合征多重诊断市场报告是保持对竞争对手的竞争力的关键因素之一

Data Bridge Market Research 分析称， 在 2022 年至 2029 年的预测期内，北美综合征多路诊断市场将以 9.0% 的复合年增长率增长。

综合征多重诊断是一种先进的诊断测试，用于检测呼吸道感染、感染性胃肠炎、性传播感染、败血症和脑膜炎等传染病以及其他类型的传染病。综合征的多重诊断还有助于临床医生或医院检测各种疾病的症状和体征。这使医疗保健提供者可以为患者提供正确的治疗，并提供更精确的结果和可以更快执行的护理。

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综合征多重检测用于同时诊断多种病原体。在综合征的多重诊断中，使用了各种类型的试剂和耗材以及仪器和附件，有助于保持准确性并提供快速的诊断结果。这些多重测试可以快速诊断出某些感染，从而可以迅速做出临床管理决策。基于多重技术的测试被称为测试面板。用于综合征测试的面板旨在诊断与相同或相似综合征类型相关的多种疾病。这些小组有助于在护理点评估疾病的原因。胃肠道面板和呼吸面板是综合征面板的类型。

综合多重检测利用先进的多重 PCR 技术，借助综合多重诊断中使用的多个面板提供准确和快速的诊断结果，可在一小时内提供诊断结果。新一代综合证型可以快速识别呼吸道标本、血液和脑脊液中常见的病原体类型。使用多重面板与更快的周转时间、减少其他不必要的实验室测试、更快的诊断和有针对性的治疗有关。

综合征多路诊断市场 动态

驱动程序

传染病流行率上升

传染性细菌和病毒性疾病发病率的上升影响了市场的需求，因为在综合征检测中，多重实时 PCR 技术和综合征方法被用于传染病的分子诊断。

增加对急性呼吸综合征冠状病毒检测的监管批准

2020 年 5 月，biomérieux SA 获得了 BIOFIRE RP2.1 面板的 FDA 紧急使用授权（ EUA ），该面板用于检测 22 种引起呼吸道感染的病原体，包括用于 COVID-19 疾病的 SARS-CoV-2。

FDA 或 CE 标志等监管机构为 SARS-CoV-2 面板的商业化和检测与 COVID-19 疾病相关的病毒提供紧急使用授权 (EUA) 批准，这是市场增长的驱动力.

机会

市场参与者采取的战略举措

2021 年 3 月，F. Hoffman-La Roche Ltd 收购了领先的多重分子诊断供应商 GenMark Diagnostics。此次收购帮助公司扩大了罗氏的分子诊断产品组合。市场参与者采取的这些战略举措，包括重点细分产品发布，正在帮助他们扩大全球影响力并增强他们的产品组合，并为市场增长提供机会。

引进技术先进的产品

综合征多重检测利用先进的多重PCR技术检测、分离或扩增目标核酸，提供准确、快速的诊断结果；先进的技术可在 45 至 60 分钟内提供诊断结果。因此，技术先进产品的开发正在成为市场增长的机会。

克制/挑战

诊断产品成本高

多重综合征检测应用程序利用实时聚合酶链式反应 (PCR)，它提供具有扩增曲线和正确值的结果。用于综合诊断的仪器需要高昂的维护成本。因此，仪器的高成本对市场来说是一个挑战。

COVID-19 后对综合征 多重诊断市场的影响

COVID-19 对市场产生了积极影响。市场参与者正在推出不同的产品来检测 SARS-CoV 病毒。在 COVID-19 之后，监管机构对产品的批准增加，这导致市场增长增加。

最近的发展

2021 年 3 月，Luminex 公司。一家 Diasorin 公司获得了 FDA 紧急使用授权和 CE 标志，用于扩展 NxTAG 呼吸面板测试。这一批准帮助该公司增加了收入。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-syndromic-multiplex-diagnostic-market

综合征 多重诊断市场 范围

综合征多重诊断市场分为五个部分：产品和服务、感染类型、疾病、面板类型和最终用户。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品和服务

试剂和耗材

仪器、软件和配件

服务

基于产品和服务，北美综合征多路诊断市场细分为试剂和耗材、仪器、软件和配件以及服务。

感染类型

病毒性的

细菌

寄生虫

真菌

根据感染类型，北美综合征多重诊断市场分为病毒、细菌、寄生虫和真菌。

疾病

呼吸道感染

肠胃炎

性传播感染

败血症

脑膜炎

其他

根据疾病，北美综合征多重诊断市场细分为呼吸道感染、肠胃炎、性传播感染、败血症脑膜炎等。

面板类型

呼吸面板

胃肠道面板

性传播疾病小组

败血症小组

脑膜炎小组

其他

根据面板类型，北美综合征多重诊断市场分为呼吸面板、胃肠道面板、性传播疾病面板、败血症面板、脑膜炎面板等。

最终用户

医院

临床实验室

制药和生物技术公司

科研院所

其他

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综合征 多路诊断市场区域分析/见解

如上所述，分析了综合多路诊断市场，并按国家、产品和服务、感染类型、疾病、面板类型和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

报告中涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

由于传染病流行率的增加以及对早期和准确诊断的需求增加，预计美国综合诊断市场将增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场法规的变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

综合征 多重诊断市场 份额分析

综合征多路诊断市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新的市场举措、沙特阿拉伯的存在、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度，应用占主导地位。以上提供的数据点仅与公司关注的综合征多路诊断市场相关。

报告中涵盖的主要市场竞争对手

GenMark 诊断公司

QuantuMDx 集团有限公司

BioFire Diagnostics（bioMérieux SA 的子公司）

Bio-Rad 实验室, Inc.

赛默飞世尔科技公司

西门子医疗保健有限公司

凯根

Hologic, Inc.

F. Hoffmann-La Roche 有限公司

BD

丹纳赫

库雷蒂斯

雅培

迪亚索林公司

Bosch Healthcare Solutions GmbH（Robert Bosch GmbH 的子公司）

Biocartis, Luminex 公司

顶级 DBMR 医疗保健报告：

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-syndromic-multiplex-diagnostic-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-syndromic-multiplex-diagnostic-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-syndromic-multiplex-diagnostic-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-syndromic-multiplex-diagnostic-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-radio-frequency-identification-rfid-smart-cabinets-market

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