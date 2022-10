医疗保健新闻：按产品和服务、应用、主要参与者和到 2029 年的预测，复合年增长率为 8.7%

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态,并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告,为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时,重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告,重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

综合征多重检测用于同时诊断多种病原体。在综合征的多重诊断中,使用各种类型的试剂和耗材以及仪器和附件,有助于保持准确性并提供快速的诊断结果。这些多重测试可以快速诊断出某些感染,从而可以迅速做出临床管理决策。基于多重技术的测试被称为测试面板。用于综合征测试的面板旨在诊断与相同或相似综合征类型相关的多种疾病。这些小组有助于在护理点评估疾病的原因。胃肠道面板和呼吸面板是综合征面板的类型。

综合多重检测利用先进的多重 PCR 技术,借助综合多重诊断中使用的多个面板提供准确和快速的诊断结果,可在一小时内提供诊断结果。新一代综合证型可以快速识别呼吸道标本、血液和脑脊液中常见的病原体类型。使用多重面板与更快的周转时间、减少其他不必要的实验室测试、更快的诊断和有针对性的治疗有关。

全球综合症多重诊断市场动态

驱动因素

传染病流行率上升

传染性细菌和病毒性疾病发病率的上升影响了市场的需求,因为在综合征检测中,多重实时 PCR 技术和综合征方法被用于传染病的分子诊断。

采用分子诊断技术的兴起

分子诊断还有助于满足对监测药物治疗效果的测试的需求。通过这种方式,诊断实验室或其他最终用户可以提供最高水平的可靠性和最快的速度。

机会

市场参与者采取的战略举措

2021 年 3 月,F. Hoffman-La Roche Ltd 收购了领先的多重分子诊断供应商 GenMark Diagnostics。此次收购帮助公司扩大了罗氏的分子诊断产品组合。市场参与者采取的这些战略举措,包括重点细分产品发布,正在帮助他们扩大全球影响力并增强他们的产品组合,并为市场增长提供机会。

不断增长的诊断医疗保健支出

预计不断增长的医疗保健支出将增加服务的可用性和人们的负担能力,以选择更好和更精确的诊断服务来管理他们的疾病。医疗保健支出的增加确保了更好的诊断服务可用性。因此,巨大的医疗保健支出是一个有利因素,并为综合诊断市场的增长提供了机会。

约束/挑战

诊断产品的高成本

多重综合征检测应用程序利用实时聚合酶链式反应 (PCR),它提供具有扩增曲线和正确值的结果。用于综合诊断的仪器需要高昂的维护成本。因此,仪器的高成本对市场来说是一个挑战。

COVID-19 后对综合征多重诊断市场的影响

COVID-19 对市场产生了积极影响。市场参与者正在推出不同的产品来检测 SARS-CoV 病毒。在 COVID-19 之后,监管机构对产品的批准有所增加,这导致了市场增长的增加。

最近的发展

2021年3月,BioFire Diagnostics(Biomérieux SA的子公司)获得了BioFire呼吸检测试剂盒2.1的上市许可,该检测试剂盒用于检测和识别鼻咽拭子中多种呼吸道病毒和细菌感染的核酸。这有助于该公司将其产品商业化

2021 年 3 月,F. Hoffmann-La Roche Ltd 与罗氏签订了最终合并协议,以全面收购 GenMark Diagnostics。这有助于该公司扩大其产品组合

Syndromic Multiplex 诊断市场范围

根据产品和服务、感染类型、疾病、面板类型和最终用户,综合征多路诊断市场分为五个值得注意的部分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力,帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品和服务

试剂和耗材

仪器、软件和配件

服务

根据产品和服务,全球综合多路复用诊断市场细分为试剂和耗材、仪器、软件和配件及服务。

感染型

病毒性

细菌

寄生虫

真菌

根据感染类型,全球综合多发诊断市场分为病毒、细菌、寄生虫和真菌

疾病

呼吸道感染

胃肠炎

性传播感染

败血症

脑膜炎

其他

根据疾病,全球综合多发诊断市场细分为呼吸道感染、胃肠炎、性传播感染、脓毒症脑膜炎和其他

面板类型

呼吸面板

胃肠道面板

性传播疾病面板

血液败血症面板

脑膜炎面板

其他

根据面板类型,全球综合征多重诊断市场分为呼吸面板、胃肠道面板、性传播疾病面板、败血症面板、脑膜炎面板等

最终用户

医院

临床实验室

制药和生物技术公司

研究机构

其他

基于最终用户,全球综合征多重诊断市场细分为临床实验室、医院、制药和生物技术公司、研究机构等

一些在全球综合征多重诊断市场上运营的主要参与者包括 BioFire Diagnostics(bioMérieux SA 的子公司)、Seegene Inc.、Luminex Corporation。A DiaSorin Company, F. Hoffmann-La Roche Ltd, BD, Bio-Rad Laboratories, Inc., Cepheid (Danaher 的子公司), QIAGEN, Abbott, Hologic, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Siemens Healthcare GmbH, Akonni Biosystems, Inc.、Biocartis、QuantuMDx Group Ltd.、Bosch Healthcare Solutions GmbH(Robert Bosch GmbH 的子公司)、Applied BioCode, Inc.、Prominex Inc.、Nanōmix, Inc.、Curetis(OpGen, Inc. 的子公司)和 MiRXES Pte Ltd. 等。

综合多路诊断市场份额分析

综合多路诊断市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、存在、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司关注的综合征多路诊断市场相关。

研究方法论

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息,请致电分析师电话或可以下拉您的询问。DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分,其中涉及数据挖掘、数据变量对市场影响的分析以及初级(行业专家)验证。除此之外,数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

