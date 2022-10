2029 年压缩机控制系统市场规模、份额、趋势、增长、需求、机会和预测

压缩机控制系统市场研究报告 包含有关市场、新兴趋势、产品使用、客户和竞争对手的激励因素的关键数据。这份出色的市场报告评估了当前的市场状况、市场规模和市场份额、产品销售产生的收入以及未来产品所需的基本变化。这是一份详细的市场研究报告,旨在实现这一目的,并为企业提供竞争优势。Winning 压缩机控制系统报告中包含的数据不仅有助于更有价值地规划投资、广告、促销、营销和销售策略,而且有助于做出正确和有效的决策。

在石油和天然气、炼油、石化和发电等许多行业中,一定范围内的管道气压测量被认为是必不可少的。压缩机控制系统广泛用于根据需求测量管道内的气压。

2021 年全球压缩机控制系统市场价值 63.2540 亿美元,预计到 2029 年将达到 87.9083 亿美元,在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 4.20%。由于从页岩气中提取天然气的增加,预计石油和天然气将经历高速增长。增加从页岩气中提取天然气。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深度专家分析、进出口分析、价格、产销分析、砂浆分析。

压缩机控制系统市场动态

本节旨在了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论:

司机

技术扩散

日益增长的技术扩散以及全球制造业的增长是推动压缩机控制系统市场增长的主要因素之一。这些系统是许多工业过程的重要组成部分,并用于广泛的应用。

先进压缩机的开发

根据应用类型在压缩机中集成控制系统加速了市场的增长。技术进步促进了先进压缩机和压缩机控制系统的发展,对市场产生了积极影响。

各种应用中的高应用

这些系统在众多工业应用中的使用,例如石化、炼油、发电以及金属和采矿。这些控制系统广泛用于石油和天然气,炼油将有助于扩大市场。

此外,快速工业化、增加投资和发展 制造业 对压缩机控制系统市场产生了积极影响。

机会

此外,页岩气盆地天然气开采量的增加为市场参与者在 2022 年至 2029 年的预测期内扩大了盈利机会。此外,投资的增加将进一步扩大市场。

限制/挑战

另一方面,更少的研发费用和更严格的环境规范预计将阻碍市场的增长。此外,预计石油和天然气价格的波动将在 2022-2029 年的预测期内挑战压缩机控制系统市场。

在全球压缩机控制系统市场上运营的一些主要参与者 是:

ABB(瑞士)、Dresser-Rand(美国)、通用电气(美国)、罗克韦尔自动化公司(美国)、西门子(德国)、艾默生电气公司(美国)、COMPRESSOR CONTROLS CORPORATION(美国)、施耐德Electric(法国)、John Wood Group PLC(英国)、Ingersoll Rand(爱尔兰)和 Atlas Copco(瑞典)等

COVID-19 对 压缩机控制系统市场的影响

由于严格的封锁和社交距离以遏制病毒的传播,COVID-19 对压缩机控制系统市场产生了负面影响。经济不确定性、部分企业关闭和消费者信心低迷影响了对压缩机控制系统的需求。疫情期间供应链受阻,物流活动延迟。然而,由于放宽限制,预计压缩机控制系统市场将在大流行后的情况下加快步伐。

