智能杆市场规模、份额、趋势、增长、需求、机会和到 2029 年的预测

智能杆市场报告 在预设的时间范围内实现了业务目标。该行业报告强调了具体的智能杆行业研究,解释了什么是市场定义、分类、应用、承诺和全球行业趋势。它突出了对市场增长前景和制约因素的广泛评估。该报告对各种规模的公司都非常有用,有助于就智能杆行业的不同方面做出明智的决策。一份有影响力的 Smart Pole 市场报告真正充当了业务的支柱。

由于最终用户层面的需求不断增加,预计智能杆市场在预测期内将出现增长。该市场文件提供了有关由于业务活动变化或在市场上推出新鲜产品而可能出现的不确定性的线索。编制本报告所包含的事实和数据基于具有大样本量的数据收集模块。这是对当前市场情景的细致分析,其中考虑了各种市场动态。全球智能灯市场研究帮助客户了解智能灯行业在预测期内影响市场的各种驱动因素和限制因素

近年来,智能杆在全球范围内的需求显着增长,预计在预测期内将继续增长。在智能城市项目上增加支出,以补充城市美学,以智能解决方案解决交通、通信、安全和能源管理,帮助市场增长。为了推进智慧城市计划,东京都政府于 2020 年 5 月宣布将使用 NEC 的智能路灯技术安装 5G 智能杆。因此,智慧城市项目的兴起进一步增加了对智能杆的需求,预计这将有助于市场增长。

2021 年全球智能杆市场价值 156.932 亿美元,预计到 2029 年将达到 643.9247 亿美元,在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 19.30%。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深度专家分析、进出口分析、价格、产销分析、砂浆分析。

这份 Smart Pole 市场研究报告探讨了 Smart Pole 行业的主要参数,即市场分析、市场定义、市场细分、市场的关键发展、竞争分析和研究方法。全球智能杆市场报告还包括智能杆行业各公司在 2022-2029 年的公司概况、产品规格、产能、产值和市场份额。

在全球智能杆市场运营的一些主要参与者 是:

Signify Holding(荷兰)、Siemens(德国)、General Electric(美国)、Hubbell(美国)、Cree、LED(美国)、Eaton(爱尔兰)、ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. (美国), Zumtobel Group (奥地利), SYSKA (印度), Neptun Light Inc. (美国), Maven Systems Pvt. Ltd. (印度), Neptun Light Inc. (美国), Echelon LLC (美国), Wipro Limited (印度)、Lumca(加拿大)、Sunna Design SA(法国)、Mobile Pro Systems(美国)、Goldspar(澳大利亚)和 Virtual Extension(以色列)

智能杆市场动态

本节旨在了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论:

司机

对智能杆的高需求

包含软件控制、电子设备和传感器的能力,可以帮助从电线杆位置向操作员位置发送和接收数据,这是推动全球智能电线杆需求的关键因素。此外,智能杆对节能参数和更高的客户满意度做出了重大贡献,这大大加速了市场的增长。

日益严重的环境问题

根据世界卫生组织 (WHO) 的数据,每年有 700 万人死于与空气质量差和污染相关的疾病。智能杆在对抗城市空气污染方面至关重要,因为它们可以跟踪各种环境数据,例如细颗粒物浓度、温度和湿度,以提供一个地区整体空气质量的完整图景。居民还可以使用智能杆来收集环境数据,以减少他们对空气污染的暴露,城市规划者可以利用这些信息来帮助他们做出改善城市空气质量的决策。因此,这一因素将导致预测期内市场需求增加。

交通管理的高使用率

此外,随着公共和个人交通工具的使用增加,城市交通变得越来越拥挤,给地方政府和企业带来了改善交通管理的压力。此外,城市生活质量低下的具体原因之一是交通拥堵。因此,智能杆作为减少交通拥堵和预防事故的手段在城市中越来越受欢迎,因为它们可以为交通管理提供以下功能:交通控制、交通引导、汽车控制和停车引导。这进一步强化了对智能杆的需求。此外,智能杆减少事故和交通拥堵的能力,

此外,可支配收入的增加加上消费者购买力的增加进一步增加了市场需求。空气质量监测系统、安全摄像头、交通管理系统、无线传感器网络和智能杆上的交通管理系统的集成也增加了市场的增长。

机会

政府举措和技术使用

据估计,政府为建设智慧城市而不断扩大的举措将为市场带来丰厚的机会,这将进一步放大未来智能杆市场的增长率。此外,越来越多地使用人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 来提高系统效率也将为市场提供大量增长机会。

限制/挑战

技术整合成本高

市场扩张的障碍之一是技术整合的高成本。安装智能灯杆比安装普通路灯要贵得多。因此,经济状况不佳的国家在采用智能杆等先进技术方面仍然落后。

缺乏标准化

此外,智能杆市场面临着通信协议缺乏标准化的问题,制约了市场的增长。预计这一因素将在预测期内挑战智能杆市场。

获得智能杆市场报告的原因

本报告对推动或抑制市场增长的各种因素提供了前瞻性的视角。 提供深入分析以改变竞争动态。 它提供了对竞争动态变化的详细分析,让您在竞争中处于领先地位。 它给出了根据市场预期增长方式评估的六年预测。 它通过对细分市场进行准确分析并全面了解智能杆市场,有助于做出明智的业务决策。 本报告帮助读者了解关键产品领域及其未来。

目录:主要要点

概述 执行摘要 智慧杆市场:创业场景 智慧杆——行业市场进入场景 智能杆市场力量 战略分析 智能杆 – 按细分(市场规模:百万美元/十亿美元) 智能杆市场——行业/细分市场竞争格局 智能杆市场 – 按国家/地区列出的主要公司名单 公司分析 附录 方法

在https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-smart-pole-market上提供完整报告(包括完整目录、表格和图表列表、图表和图表)

Covid-19 对智能杆市场的影响

智能杆市场受到 COVID-19爆发的巨大打击 。各种经营瘫痪、业务增长停滞、活动暂停等诸多挑战出现,极大地影响了供需,给行业带来了一些短期和长期的后果。根据印度国家公路管理局 (NHAI) 和国家公路和基础设施发展公司 (NHIDCL) 的说法,这种流行病导致建筑活动被禁止,并且建筑工人和工人短缺。这些因素都极大地阻碍了市场的增长。

然而,由于全球 COVID 病例的减少,情况正在改善,市场正在加速增长,并将在预测期内扩大。因此,估计在 COVID-19 之后市场将以可观的速度增长。

最近的发展

2020 年 6 月,纽约电力局和 Signify 建立了合作伙伴关系 (NYPA)。由于他们的合作,这两个组织将资助 Smart Street Lighting NY。昕诺飞将提供链接照明系统,以超越纯照明的方式帮助纽约城镇的居民。借助这两个组织的共同愿景,城市可以通过实施尖端技术来提高照明质量、节省能源并提高公民的安全和福祉。

2020 年 6 月,EarthSense 是一家为作物育种者、科学家和种植者提供超紧凑、自主和可教学机器人的制造商,与 Siemens Mobility 合作。根据该协议,Zephyr 空气质量测量系统将可用于交通管理应用。通过将 Zephyr 空气质量传感器与红绿灯控制器和交通管理系统完全集成,可以实时验证和监测端到端的空气质量。这将允许当局使用 Siemens Mobility 的 Stratos 交通管理系统来执行有用且有时间限制的干预措施,实施基于可验证污染数据和当前空气质量水平的方法。

