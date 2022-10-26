2030年航空交通管理市场竞争格局以及行业分析价值的下降

空中交通管理市场

ATM系统用于引导飞机在特定地点降落，在旅行期间保持最佳高度，并确保乘客安全。它们包括通信、导航、监视以及自动化和模拟系统。

全球 空中交通管理 市场 已根据地区细分为北美，欧洲，亚太地区，中东和非洲和拉丁美洲。

北美市场估计在预测期内是最大的。实施最新的ATM技术，使航空旅行更安全，更高效，正在推动该地区的市场增长。美国联邦航空局的下一代航空运输系统计划和加拿大导航公司减排合作计划等举措预计将通过先进的ATM技术实现机场的现代化，从而推动北美市场的增长。

对发展中国家机场现代化的关注主要推动了市场的增长。空中交通拥堵的增加和新机场的发展，以满足不断增长的航空旅客数量，也有助于市场增长。然而，缺乏熟练的劳动力是市场增长的关键制约因素。

由于该地区机场的现代化，预计亚太地区的市场将在预测期内增长最快。此外，新机场的发展和越来越多的航空乘客将对市场增长产生积极影响。领先的国家级市场是中国和印度。

根据欧洲空中航行安全组织Euro control进行的一项研究，欧洲航空市场正在变得成熟，到2035年，预计航班数量将比2012年增加50%。预计拥堵将是一个主要问题，到2035年，欧盟将有20多个机场满负荷运行或接近满负荷运转，而2012年只有三个。因此，为了管理不断增长的客运量，欧洲机场正专注于基础设施的现代化。这将直接影响该地区全球空中交通管理市场的增长。

在中东和非洲，阿布扎比国际机场等机场正在投资升级ATM功能，以更好地为访问该国的越来越多的游客提供服务。同样，在拉丁美洲，巴西和阿根廷等国家正在建设新机场，以满足不断增长的客运量。这些举措将导致各自地区的市场增长。

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主要参与者

全球空中交通管理市场的主要参与者是频繁主义集团有限公司（德国），BAE系统公司（英国），萨博AB（瑞典），霍尼韦尔国际公司（美国），诺斯罗普格鲁曼公司（美国），哈里斯公司（美国），因陀罗西斯特玛，南澳大利亚（西班牙），雷神公司（美国），泰雷兹集团（法国）和ANPC（美国）

分割

类型

空中交通管制

空中交通流量管理

航空信息管理

元件

硬件

软件

机场类型

绿地

棕地

系统

通信

导航

监视

自动化与仿真

按地区

北美洲

欧洲

亚太地区

中东和非洲

拉丁美洲

报告的范围

本研究概述了全球空中交通管理市场，跟踪了五个地区的四个细分市场。该报告研究了主要参与者，提供了为期五年的年度趋势分析，突出了北美，欧洲，亚太地区，中东和非洲和拉丁美洲的市场规模，数量和份额。该报告还提供了预测，重点关注每个地区未来五年的市场机会。该研究按类型，组件，机场类型，系统和地区细分全球空中交通管理市场。

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