按服务类型、设备类型、技术、应用划分的迷幻药物市场，预计到 2029 年价值 64.0195 亿美元

Data Bridge Market Research 最近发表了关于“ 迷幻药市场”的综合商业研究报告。 ”包括历史数据、当前市场趋势、未来产品环境、营销策略、新兴趋势或机会以及相关行业的技术进步。从客户的角度考虑，研究人员、预测人员、分析师和行业专家组成的团队精心制定了迷幻药市场报告。该报告提供有关模式、改进、目标业务部门、材料、限制和突破的数据。此外，它还可以确定买家、替代品、新进入者、竞争对手和供应商对市场的影响。这可以更准确地了解市场格局、未来可能影响行业的问题以及如何最好地定位特定品牌。

此外，迷幻药物业务报告以非常详细的模式评估了全球市场的每个细分市场，以便读者了解该行业的未来机遇和高增长领域。该报告使您专注于市场的最重要方面，例如市场的最新趋势。此外，它还提供了对关键市场动态的全面研究，包括增长动力、限制、挑战、趋势和机遇。向读者展示了有关市场及其重要因素（如消费、生产、收入增长和复合年增长率）的准确事实和数据。

获取样本 PDF 手册（包括图表、表格和数字）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-psychedelic-drugs-market

这些药物在治疗重度抑郁症、创伤后应激障碍、恐慌症、难治性抑郁症和鸦片成瘾等方面具有广泛的应用。迷幻药也有其他名称，如麦角酸衍生物（LSD），也称为吸墨纸、圆点、糖、酸、旅行和窗格，氯胺酮也称为维生素K、命中、绿色、 K/特别。K，紫色和超强酸，PCP也被称为天使/天使尘，爱壶/壶，和平，杀手杂草，超级杂草，臭氧。

全球迷幻药市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 13.3% 的复合年增长率增长，预计将达到到 2029 年，从 2021 年的 23.8672 亿美元增加到 64.0195 亿美元。

涵盖的市场参与者

在市场上运营的主要公司有 Jazz Pharmaceuticals, Inc.、Janssen Global Services, LLC（强生服务公司的子公司）、Hikma Pharmaceuticals PLC、COMPASS、Verrian、辉瑞公司、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Avadel、Celon Pharma SA.、Cybin Corp.、GH Research、Entheon Biomedical Corp.、PharmaTher Holdings Ltd.、NRx Pharmaceuticals, Inc.、usonainstitute.org 等。

迷幻药市场动态

司机

越来越多的人接受迷幻药来治疗抑郁症

迷幻药在过去十年中大受欢迎，因为它们参与了人类的心理治疗和治疗实践，并具有治愈心灵的力量。越来越多的研究人员和科学家正在探索迷幻药物和化合物的治疗价值，它们可能成为抑郁症患者的新治疗选择。迷幻药物的持续研究和开发增加了迷幻药物的接受度。迷幻药物的可喜结果增加了美国和其他地区迷幻药物的使用，导致对迷幻药物的需求增加，因此这些因素有望成为市场增长的驱动力。

抑郁症和精神障碍的患病率增加

精神障碍（或精神疾病）会影响人们的感觉、情绪、思维和行为，并且可能是长期的（慢性的）或偶尔的。抑郁症和精神障碍会影响个人执行日常任务的能力。有许多不同类型的精神障碍。由于各种因素，包括家族史和基因、虐待或压力、生物因素、酒精或娱乐性药物的使用以及许多其他因素，全球范围内的抑郁症和精神障碍都有所增加。

此外，非法物质消费的增加增加了抑郁症和精神障碍。因此，抑郁症和精神障碍的日益流行正在增加对迷幻药的需求，这有望成为市场增长的驱动力。

提高对心理健康的认识

由于精神疾病对人们进行正常生活的能力产生了负面影响，因此提高人们对不同类型病因、其导致的疾病以及市场上可供治愈的治疗选择的认识变得很重要。如此毁灭性的生命疾病。为了提高认识，各种组织和公司正在发起采用活动和倡议。这反过来又允许患者根据疾病的原因和报告的症状选择有效的治疗方案。广告、宣传活动和其他活动提高了人们对迷幻药的认识。宣传活动鼓励人们为精神障碍手术选择正确的治疗方法，这增加了对迷幻药的需求。为此原因，

机会

增加迷幻药物的研发活动

数千年来，迷幻植物和蘑菇一直被用于土著医学传统。Albert Hofmann 于 1938 年开始研究开发新的迷幻药物。他合成了第一个麦角酸二乙胺 (LSD-25)，五年后被公认为第一个摄入 LSD 的人。Hofmann 不知道该产品造成的重大影响和作用。在 1950 年代和 1960 年代文化和科学探索的时间越来越长之后，对迷幻药物开发的研究几乎完全减少。迷幻药物研发支出的增加正在为市场创造新的机会。所以，

此外，主要市场参与者采取的战略举措将在 2022-2029 年的预测期内为迷幻药市场提供结构完整性和未来机会。

限制/挑战

迷幻药成本高

然而，与迷幻药物相关的高成本将阻碍迷幻药物市场的增长速度。此外，在上述预测期内，严格的规章制度将进一步挑战市场。

访问完整的 PDF 报告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-psychedelic-drugs-market

全球迷幻药市场范围

全球迷幻药市场根据来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，以做出战略决策，以确定领先的市场应用。

富恩特

合成的

自然

根据来源，全球迷幻药物市场分为合成和天然。

写

病原体

解离的

其他

根据类型，全球迷幻药物市场分为移情剂、解离剂等。

药物

γ-羟基丁酸

氯胺酮

裸盖菇素

其他

在药物的基础上，全球迷幻药物市场被细分为γ-羟基丁酸、氯胺酮、裸盖菇素等。

要求

嗜睡症，

难治性抑郁症

严重抑郁症

鸦片成瘾

创伤后应激障碍

其他

根据应用，全球迷幻药物市场细分为嗜睡症、难治性抑郁症、重度抑郁症、阿片类药物成瘾、创伤后应激障碍等。

管理途径

口服

吸入

可注射的

根据给药途径，全球迷幻药物市场分为口服、吸入和注射。

最终用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

根据最终用户，全球迷幻药市场分为医院、专科诊所、家庭护理等。

分销渠道

药房医院

零售药房

网上药店

该报告提供了有关以下指标的信息：

市场渗透 ——关于迷幻药市场顶级参与者产品组合的综合信息。 产品开发/创新 ——有关市场上即将推出的技术、研发活动和产品发布的详细信息。 竞争评估： 深入评估主要市场参与者的市场策略、地理和商业领域。 市场发展： 新兴市场综合信息。本报告分析了跨地区各个细分市场的市场。 市场多元化： 关于新产品、未开发地区、近期发展和迷幻药物市场投资的综合信息。

该市场的主要影响：

综合评估该市场中的所有机会和风险

这个市场最近的创新和重要事件

详细研究市场领先企业成长的商业策略

对未来几年市场增长图的结论性研究

深入了解这个市场：驱动因素、制约因素和主要的微观市场

在影响该市场的最新重要市场和技术趋势中的良好印象

提供有关四个主要地区及其国家/地区的细分市场和子细分市场的历史和预测收入：北美、欧洲、亚洲和世界其他地区 (ROW)

就当前市场规模和未来前景提供国家层面的市场分析。

以下关键因素的亮点：-

业务描述

对公司运营和业务部门的详细描述。

企业战略

分析师对公司业务战略的总结。

公司历史

与公司相关的关键事件的进展

主要产品和服务

公司主要产品、服务和品牌的列表。

主要竞争对手

公司主要竞争对手的名单。

重要地点和分支机构

关键地点和公司子公司的列表和联系方式。

过去5年的详细财务比率

最新的财务比率来自公司发布的具有 5 年历史的年度财务报表。

目录：

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 3 部分：迷幻药物市场的全球概览

第 4 部分：全球迷幻药市场规模

第 5 部分：按产品划分的全球迷幻药市场细分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客户环境

Part 08: 地理景观

Part 09：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商格局

第 13 部分：供应商分析

完整目录可在 https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-psychedelic-drugs-market获得

探索趋势报告：

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-ophthalmology-drugs-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electronic-clinical-outcome-assessment-ecoa-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-qpcr-and-dpcr-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-endodoncia-mercado

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-orthopaedic-surgical-robotic-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-bpo-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-anesthesia-and-respiratory-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sleep-apnea-oral-appliances-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-transdermal-gel-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kidney-stone-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-snare-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-insulina-infusion-pumps-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-retractors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-therapy-market _

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-high-content-screening-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-departmental-pacs-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-telehealth-market

关于数据桥市场研究：

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

联系我们：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件： Corporatesales@databridgemarketresearch.com