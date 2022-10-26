基因组学市场规模：到 2029 年的行业份额、收入、主要参与者、复合年增长率、需求和销售预测

2021 年全球基因组学市场价值 271.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 1128 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 19.5%。由于 PCR DNA 扩增的成本较低、基因组学领域的研究蓬勃发展以及其他技术进步，“PCR”代表了预测期内基因组学市场中最大的技术领域。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

主要基因组学市场参与者：

欧陆科学

Illumina公司

NR基因

新根公司

安捷伦

LC 科学。SARL

特质遗传学有限公司

键基因

诺和基因有限公司

基因向导

华大基因

基因分型技术

安道麦

拜耳公司

UPL

科尔特瓦

Groupe industriel chimique Cie., Ltd de Zhejiang Xinan

纽发姆

杜邦

先正达公司

VILMORIN & CIE

科尔特瓦

三得利控股有限公司

获取基因组学市场的 PDF 样本报告 – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-genomics-market

多年来，基因组学对医疗保健产生了重大影响。在基因组革命的推动下，医学和生物医学科学正在经历一场深刻的变革。基因组学是破译、解释 DNA 代码并将其应用于现实世界问题的研究。21 世纪最具变革性的技术是基因组学。因此，由于政府增加了支持基因组学项目的资金，这将进一步有助于在预测期内扩大市场。

全球基因组学市场情景：

这份基因组学市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关基因组学市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

要获得有关基因组学市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-genomics-market

全球基因组学市场范围和市场规模

基因组学市场根据可交付成果、技术、流程、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

可交付成果

产品

服务

根据可交付成果，基因组学市场被细分为产品和服务。

技术

测序

微型计算机

聚合酶链反应

核酸提取

纯化

在技​​术的基础上，基因组学市场细分为测序、微阵列、PCR、核酸提取和纯化。由于 PCR DNA 扩增成本降低、基因组学研究蓬勃发展以及该领域的其他先进技术，PCR 将在预测期内占据最大的市场份额。

对待

测序

图书馆准备

数据分析

基于这个过程，基因组学市场被细分为测序、文库制备和数据分析。

应用

表观基因组学

功能性

生物标志物的发现

渠道分析

在应用的基础上，基因组学市场被细分为表观基因组学、功能性、生物标志物发现和通路分析。表观基因组学进一步细分为染色质免疫沉淀、亚硫酸氢盐测序、甲基化 DNA 免疫沉淀、染色质可及性测定、高分辨率融合和微阵列分析。该功能进一步细分为实时 PCR、转染、RNA 干扰、SNP 分析和突变分析。生物标志物发现进一步细分为实时 PCR、质谱、微阵列分析、生物信息学、统计分析和 DNA 测序。通路分析进一步细分为微阵列分析、基于珠的分析、实时 PCR、 蛋白质组学 工具等。

最终用户

政府和学术机构

临床研究

生物技术和制药公司

医院和诊所

其他

根据最终用户，基因组学市场分为政府和学术机构、临床研究、生物技术和制药公司、医院和诊所等。

基因组学市场的国家层面分析

对基因组学市场进行分析，并按国家、类型、部署和最终用户提供市场规模信息和趋势，上述未提及。

基因组学市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于有利的监管环境和该地区对 HCIT 解决方案的高度采用，北美在基因组学市场中占据主导地位。由于该地区存在大量医疗保健 IT 公司，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点下游和上游是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

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卫生基础设施的增长 安装基础和新技术的渗透

基因组学市场还为您提供每个国家/地区的详细市场分析、资本货物医疗保健支出的增长、基因组学市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管的变化情景及其对基因组学市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和基因组学市场份额分析

基因组学市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上给出的数据点仅与基因组市场相关公司的方向有关。

报告封面：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 的艰难时期，病毒减缓了世界各地的一切，数据桥市场研究的专门团队全天候工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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