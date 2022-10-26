到 2029 年全球坐骨神经痛治疗市场规模、份额、应用、主要参与者、趋势和动态

预计全球坐骨神经痛治疗市场将在 2022-2029 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析市场，考虑在上述预测期内以 8.94% 的复合年增长率增长。

坐骨神经痛是一种由中度至重度疼痛定义的疾病，这种疼痛沿着坐骨神经传播，从下背部穿过臀部和臀部，沿着每条腿向下传播。当椎间盘突出、脊椎骨刺或脊椎狭窄压迫部分神经时，就会出现这种情况。坐骨神经痛的症状包括钝痛或剧烈疼痛、麻木和移动困难。

坐骨神经痛治疗市场的主要参与者：

Sorrento Therapeutics, Inc, Neurotech, Nidd Valley Medical, Jubilant Pharmova Limited, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Aurobindo Pharma, Zydus Cadila, Amneal Pharmaceuticals LLC, Vintage Labs, Glenmark Pharmaceuticals Limited, Hikma Pharmaceuticals PLC, Mylan NV, Horizo​​n Therapeutics plc, Sun Pharmaceutical Industries Ltd、Alkem Labs、Biogen、AstraZeneca、Johnson & Johnson Private Limited、Novartis AG 和赛诺菲。

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时尚对靶向疗法的需求不断增长，对研究人员开发新干预措施的高额财政支持是市场增长率的驱动因素。此外，对新的疾病特异性治疗的高需求和用于治疗坐骨神经痛相关并发症的药物的出现是扩大坐骨神经痛治疗市场的因素。

在 2022-2029 年的预测期内，高未满足的需求和新兴市场将为坐骨神经痛治疗市场提供有益的机会。

然而，发展中国家的低医疗预算和后期临床试验的失败是阻碍市场增长的因素。在上述预测期内，有限的营业收入机会以及许多制药公司开发靶向治疗将挑战坐骨神经痛治疗市场。

这份坐骨神经痛治疗市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额趋势、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化在市场法规、市场增长战略分析、市场规模、类别市场增长、利基市场和应用优势、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关坐骨神经痛治疗市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球坐骨神经痛治疗市场情景：

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全球坐骨神经痛治疗市场范围和市场规模

坐骨神经痛治疗市场根据 类型、疗法、治疗、药物、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策，识别主要市场应用。

根据类型，坐骨神经痛治疗市场分为慢性坐骨神经痛、急性坐骨神经痛等。

在治疗的基础上，坐骨神经痛治疗市场分为物理治疗和整脊治疗。

在治疗的基础上，坐骨神经痛治疗市场细分为药物和手术。

在药物的基础上，坐骨神经痛治疗市场分为三环类抗抑郁药、 口服类固醇、抗惊厥药、非甾体抗炎药、阿片类镇痛药等。

根据给药途径，坐骨神经痛治疗市场分为口服和注射。

根据最终用户，坐骨神经痛治疗市场分为 医院、专科诊所、家庭护理等。

坐骨神经痛治疗市场也根据分销渠道细分为医院药房、零售药房等。

坐骨神经痛治疗市场的国家层面分析

分析了坐骨神经痛治疗市场，并按国家、类型、部署和最终用户提供了市场规模信息和趋势，上面未提及。

坐骨神经痛治疗市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于存在有利的监管情况和该地区对 HCIT 解决方案的高度采用，北美在坐骨神经痛治疗市场占据主导地位。由于该地区存在大量医疗保健 IT 公司，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

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卫生基础设施的增长 安装基础和新技术的渗透

坐骨神经痛治疗市场还为您提供每个国家的详细市场分析、资本货物医疗保健支出的增长、坐骨神经痛治疗市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管的变化情景及其影响。在坐骨神经痛治疗市场。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和坐骨神经痛治疗市场份额分析

坐骨神经痛治疗市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司在坐骨神经痛治疗市场的重点有关。

报告封面：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的可持续发展水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力并培养有用的洞察力，帮助您的企业在市场上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯智慧和实践的结果。该公司成立于卫生部门，旨在覆盖整个市场同时提供一流分析的员工要少得多。. 后来，公司于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，扩大了部门和业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓全球一切的困难时期，专门的 Data Bridge 市场研究团队也一直在夜以继日地工作，为我们的客户提供质量和支持，这也证明了我们的把手。”

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