收获技术 市场主要驱动因素和业务增长策略行业趋势和到 2029 年的预测 – Yara International ASA（挪威）、Koch AG & Energy Solutions LLC（美国）

收获技术 市场分析与情景

重要的 收获技术 市场 报告中包含的有关市场关键发展、主要竞争对手和综合竞争对手分析的研究和分析有助于企业可视化市场和产品的更大图景，最终有助于制定卓越的业务战略。该报告包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的系统分析、消费者和供应链动态趋势以及对 DBMR 行业新地理市场的洞察。这份市场研究报告是全面的，涵盖了市场的各种参数。收获技术 商业报告可用于以商业方式获取有价值的市场洞察。

数据桥市场研究分析了2021年的收获技术市场的价值增长了125.1亿美元，预计到2029年，其价值将达到2070亿美元，在2022 – 2029年预测期间的复合年增长率为6.5％。除了市场价值，增长率，市场细分，地理覆盖范围，市场参与者和市场情况之类的市场见解外，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析，进口/出口分析，定价分析，生产消费分析，技术进步和专利分析。

covid-19对收获技术市场的影响

尽管由于锁定了新的冠状病毒的传播而被锁定，但全球贸易被停止，但食品和农业行业受到货运挑战的严重影响。大多数食品类别由于缺乏需求和供应链中断而导致销售下降。尽管由于大流行而导致的农业产业及其下降对市场产生了负面影响，但农业社区越来越意识到新兴的智能收获市场。由于人类的互动必须在锁定过程中受到限制，因此已经开发了使用机器的新收集技术。一旦大流行一旦结束，由于城市化而增加的意识，减少农民劳动力以及全球粮食需求的上升将不可避免地推动市场。

最近的发展

Bosch Group于2020年5月增加了对Agtech Internet公司的收益技术解决方案的投资。新的1100万美元投资将Bosch Group的总投资带到了1,330万美元。

博世和巴斯夫数字农业在2020年11月签署了一项50:50合资（JV）协议，以市场上的单一来源在全球范围内从全球销售和出售智能农业解决方案。博世将贡献硬件，软件和数字服务，而巴斯夫将提供“自动化，实时，特定领域的农艺决策引擎，用于杂草管理”。通过其Xarvio数字农业解决方案。

为了改进决策、可持续增长和最大创收，当今的企业需要这样一份全面的 收获技术 个市场研究报告。这里广泛的竞争对手分析有助于建立卓越的生产策略、改进特定产品、其广告或营销和业务推广。为了实现持久的业务增长，本报告中提到的对市场事实和数据进行战略性分析以及深入的业务洞察力是关键方面。因此，这 收获技术 份广告报告的信息不仅可以抑制歧义的风险，而且有助于做出正确的决策，同时维护公司及其产品的声誉。

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市场定义

收获是任何农业实践的关键组成部分，因为它会影响该过程的整体盈利能力。准时收获并使用有效的收获方法变得越来越重要，尤其是在水果和蔬菜生产中。智能收获技术通过利用现有和实时数据以及现场硬件来优化收获。

竞争格局和 收获技术 市场份额分析

收获技术 个市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的收获技术个市场有关。

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在 收获技术 市场运营的一些主要参与者是：Yara International ASA（挪威）、Koch AG & Energy Solutions LLC（美国）、Coromandel International Limited（印度）、Agriculture Solutions Inc.（加拿大）、Hafia Groups（以色列）、Sapec Agro S.A.（葡萄牙）、Kugler Company（美国） 、Israel Chemicals Limited（以色列）、Van Iperen International BV（荷兰）、US AG LLC（美国）、Levant Power Corporation（美国）、Honeywell International, Inc.（美国）、Green Peak Technologies（荷兰）、Fujitsu（日本） , ABB (瑞士), Texas Instruments Inc. (美国), ST Microelectronics (瑞士)

主要细分市场：

收获技术市场是根据技术，组件和应用细分的。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供宝贵的市场概述和市场见解，以帮助他们做出战略决策，以识别核心市场应用。

技术

轻能量收获

振动能量收获

频率能量收获

热能收获

射频能量收获

组件

电源管理集成电路

存储系统

传感器

传感器

其他人

应用

园艺

温室

作物

其他人

全球 收获技术 市场目录：

市场渗透： 收获技术 个市场中顶级参与者产品组合的综合信息。

产品开发/创新： 对市场上即将推出的技术、研发活动和产品发布的详细见解。

竞争评估： 深入评估 收获技术 个市场中领先企业的市场战略、地域和业务领域。

市场发展： 关于新兴市场的综合信息。本报告分析了不同地区的不同细分市场。

市场多元化： 有关新产品、未开发地区、最新发展和 收获技术 市场投资的详尽信息。

市场增长： 讨论市场的增长因素，详细描述市场的不同用户。

市场细分： 按市场参与者、地区、类型、应用程序等划分的数据和信息，可以添加自定义研究。

附录： 报告的最后部分包含行业专家意见的结论部分。

报告的完整详细信息，包括事实和数据以及相应的图像和图表 (TOC) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-harvesting-technology-market

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理 咨询公司 公司在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，打算覆盖整个市场的员工要少得多，同时提供最好的类分析。后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。 “即使在 COVID-19 的艰难时期，病毒减缓了世界各地的一切，数据桥市场研究的专门团队夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了在我们的袖子。”

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