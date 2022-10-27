在 2029 年预测期内，医疗电源市场预计为 24.7 亿美元，复合年增长率为 7.4%

一份影响广泛的医疗电源市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

在全球范围内，老龄化人口的快速增长是一个令人担忧的主要问题。根据世界卫生组织 2016 年的一份报告，老年人口占全球人口的近 22%。高老年人口进一步增加了对医疗器械和 生物技术 产品的需求，因为它们需要更多的初级医疗护理和帮助。因此，对各种一次性用品、医疗设备和其他患者监测和治疗设备的需求逐年增加。预计市场在预测期内将出现大幅增长。

2021 年全球医疗电源市场价值 13.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 24.7 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 7.4%。由于便携式医疗设备型号的日益普及，“AC-DC 电源”在预测期内占医疗电源市场中最大的转换器类型部分。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

用于向医疗设备输送电流的设备称为医疗电源。它们是独立且独立的设备。它们有时被合并到更大的设备或设备中。它们通过结合导体和电子元件在交流 (AC) 输入、内部高压系统和直流 (DC) 输出之间提供隔离。封闭式、开放式框架、外部、可编程、U 型支架和封装设备是一些最常用的医疗电源系统。

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全球医疗电源市场范围

医疗电源市场根据转换器类型、架构、应用、制造类型和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

转换器类型

交直流电源

DC-DC电源

建筑学

封闭式电源

开放式框架电源

外部电源

U 型支架电源

可配置电源

封装电源

应用

诊断和监测设备

家用医疗设备

手术设备

牙科设备

制造类型

标准电源

定制电源

CF额定电源

最终用户

医院

门诊手术中心

诊所

长期护理中心

诊断中心

康复中心

家庭护理环境

医疗电源市场区域分析/洞察

如上所述，对医疗电源市场进行了分析，并按国家、转换器类型、架构、应用、制造类型和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

医疗电源市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于合适的还款方案，北美主导了医疗电源市场。此外，该地区采用新的先进技术和技术先进的医疗保健系统有所增加。预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长，原因是主要关键参与者的出现、对主要面向老年人的家庭医疗保健设施的需求增加以及对研发投资的增加地区。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

医疗电源市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家 的资本设备医疗保健 支出增长、医疗电源市场不同类型产品的安装基础、技术使用生命线曲线的影响以及医疗保健监管情景的变化以及对医疗电源市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局与医疗电源市场份额分析

医疗电源市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的医疗电源市场有关。

医疗电源市场的一些主要参与者包括 Advanced Energy Industries Inc.（美国）、Delta Electronics Inc.（台湾）、TDK-Lambda Corporation（日本）、SL Power Electronics Corp（美国）、XP Power (新加坡), Spellman High Voltage Electronics Corporation (美国), COSEL Co. Ltd., (日本), FRIWO Gerätebau GmbH (德国), Bel Fuse Inc., (美国), MEAN WELL Enterprises Co., Ltd. (台湾) 、GlobTek Inc.（美国）、Wall Industries Inc.（美国）、SynQor Inc.（美国）、Inventus Power（美国）和 Astrodyne TDI（美国）等。

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研究方法：全球医疗电源市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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