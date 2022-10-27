中东和非洲下一代测序 (NGS) 市场规模在 2029 年预测期内价值 7.9118 亿美元，复合年增长率为 12.7%

中东和非洲下一代测序 (NGS) 市场报告及其市场研究有助于预测竞争对手的下一步行动，同时使业务处于更好的位置以避免任何可能的损害。市场研究可以帮助确定业务可以扩展到的市场和地理区域。它还有助于根据客户的需求和市场的缺乏，投资于最有可能成功的创意。对于任何零售公司来说，进行市场调查对于确定商店利润最高的位置很有用。

中东和非洲下一代测序 (NGS) 市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 12.7% 的复合年增长率增长预计到 2029 年将达到 7.9118 亿美元。增加下一代测序 (NGS) 研究活动将推动下一代测序 (NGS) 市场增长。

高通量测序，最被广泛认为是“下一代”测序 (NGS)，由于众多技术和功能的发展，现在已被整合到常规临床实践中，而早期的协议依赖于在临床病理学典型工作流程之外采集的样本，标准的福尔马林固定、石蜡包埋的样本，可以更经常地用作 NGS 的起始材料。此外，正在积累用于分析和解释 NGS 数据以及知识库的协议，使临床医生能够更轻松地在患者护理点对基因组信息采取行动。用于慢性病诊断的下一代测序产品的广泛存在满足了医疗机构的需求。

推动下一代测序 (NGS) 市场增长的主要因素是在药物开发中使用下一代测序以及主要参与者提供的广泛产品组合，而阻碍下一代测序 (NGS) 市场增长的因素包括下一代测序的高成本代测序产品和产品召回。

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下一代测序 (NGS) 市场范围和市场规模

下一代测序 (NGS) 市场根据产品、应用和最终用户进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，中东和非洲的下一代测序 (NGS) 市场分为仪器、耗材和服务。到 2022 年，仪器细分市场将主导下一代测序 (NGS) 市场，因为这些公司正试图通过在这些地区销售产品来扩大业务，这是占据主导地位的原因。

在应用的基础上，中东和非洲的下一代测序（NGS）市场细分为诊断、药物发现、生物标志物发现、精准医学、农业和动物研究。2022 年，诊断领域将主导中东和非洲的下一代测序 (NGS) 市场，因为这些地区的疾病流行率很高，而这些国家在诊断中使用 NGS 的比例很低

根据最终用户，中东和非洲下一代测序 (NGS) 市场细分为医院和诊所、研究中心和学术和政府机构、制药和生物技术公司。2022 年，研究中心和学术和政府机构将在中东和非洲下一代测序 (NGS) 市场占据主导地位，因为对公司的研究与掌握非洲基因知识的非洲机构合作，这些机构在该领域占据主导地位

下一代测序 (NGS) 市场国家层面分析

如上所述，分析了下一代测序 (NGS) 市场，并由国家、产品、应用和最终用户提供市场规模信息。

下一代测序 (NGS) 市场报告涵盖的国家是南非以及中东和非洲其他地区。

由于医院和诊所使用了下一代技术，该地区南非的诊断部门预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内以最高的增长率增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，中东和非洲品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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Growing Strategic Activities by Major Market Players to Enhance the Awareness for Next generation sequencing (NGS) Treatment, is Boosting the Market Growth of Next generation sequencing (NGS) market.

The next generation sequencing (NGS) market also provides you with detailed market analysis for every country growth in particular market. Additionally, it provides the detail information regarding the market players’ strategy and their geographical presence. The data is available for historic period 2011 to 2020.

Competitive Landscape and Next Generation Sequencing (NGS) Market Share Analysis

下一代测序 (NGS) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的下一代测序（NGS）市场有关。

从事下一代测序 (NGS) 的一些主要公司包括 Agilent Technologies, Inc.、ThermoFisher Scientific, Inc.、QIAGEN、Illumina, Inc.、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Roche Sequencing F. Hoffman La Roche)、BGI（BGI Group 的子公司）、Oxford Nanopore Technologies plc、MACROGEN CO., LTD.、DNASTAR、Geneious、Partek, Incorporated、PerkinElmer Inc.、Takara Bio Inc.、bioMérieux SA 等国内玩家。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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可定制：中东和非洲下一代测序 (NGS) 市场

数据桥市场研究 是高级形成性研究的领导者。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。该报告可以定制，包括目标品牌的价格趋势分析，了解其他国家的市场（索取国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、翻新市场和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表（情况说明书）中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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