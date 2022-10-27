在 2029 年预测期内，斑块切除术系统市场将以 6.80% 的复合年增长率增长 9.4998 亿美元

一份范围广泛的Atherectomy 系统市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业的全球面貌。

粥样斑块切除设备用于去除动脉中的斑块和血栓。 外周动脉和冠状动脉的动脉粥样硬化 用斑块切除术系统治疗。斑块或血栓在动脉中积聚，阻止血液自由流动。因此，为了加快工作流程，患者必须接受旋切术，这就需要采用旋切术技术。

相对于机械系统的多种优势，例如适应性、改进的可操作性以及消除对栓塞保护装置的需求，预计将推动市场收入。Data Bridge Market Research 分析，2021 年斑块切除术系统市场价值为 5.255 亿，预计到 2029 年将达到 9.4998 亿，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 6.80% 的复合年增长率增长。

使用斑块切除术设备从动脉中去除斑块和血栓。斑块切除术系统用于治疗外周动脉和 冠状动脉疾病 。动脉中斑块或血栓的堆积会阻止血液自由流动。因此，患者必须接受旋切术以简化工作流程，因此需要使用旋切术技术。

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物理治疗市场动态

驱动程序

对微创手术的偏好上升

由于 微创 手术的增长趋势，这些小工具的需求量很大，与传统 医疗 程序相比，微创手术对身体的伤害更小。

增加目标患者人群

世界各地越来越多的老年居民。根据全国健康和营养检查调查，40 岁以上的成年人中约有 6% 患有 PAD，这意味着仅在美国就有大约 700 万患者，在全球就有近 2 亿患者。

技术发展

血管内技术的进步使得在大多数以前需要侵入性手术的患者中，通过微创经皮方法治疗外周和冠状动脉血管疾病成为可能。

机会

此外， 进一步估计外周动脉疾病发病率的增加 将为未来几年内斑块切除术市场的增长提供潜在机会。

全球动脉粥样硬化系统 市场范围和市场规模

旋切术系统市场根据产品、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

定向斑块切除术

眶内斑块切除术

光烧蚀（激光）斑块切除术

旋磨术

支持设备

应用

外周血管

心血管

神经血管

其他

最终用户

医院和外科中心

日间护理中心

研究实验室

学术机构

其他

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旋切术系统 市场区域分析/见解

如上所述，分析了斑块切除术市场，并按国家、产品、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

斑块切除系统市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于研发支出的增加，北美主导了旋切术系统市场。此外，在预测期内，心血管疾病发病率的上升将进一步推动该地区的旋切术系统市场的增长。

由于患者意识的提高，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。此外，预计未来几年，不断加强的医疗保健基础设施将推动该地区斑块切除术系统市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和旋切术系统 市场份额分析

斑块切除系统市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司专注于旋切术系统市场相关。

在斑块切除术系统市场上运营的一些主要参与者是

BD（美国）

美敦力（爱尔兰）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

基本健康。（我们）

心血管系统公司（美国）

波士顿科学公司（美国）

Minnetronix Medical Inc.（美国）

阿温格。（我们）

Straub Medical AG（瑞士）

生物医学。（我们）

百多力（德国）

Ra 医疗系统（美国）

泰尔茂公司（日本）

雅培（美国）

B.Braun Melsungen AG（德国）

科维迪恩（爱尔兰）

光谱学（美国）

百特（美国）

拜耳公司（德国）

Getinge AB（瑞典）

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-atherectomy-systems-market

研究方法：全球旋切术系统 市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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