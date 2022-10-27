2029 年预测期内，肺/呼吸给药市场份额规模为 877.4562 亿美元，复合年增长率为 6.5%

一份影响广泛的肺/呼吸给药市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业的全球面貌。

慢性阻塞性肺病（COPD）的患病率呈上升趋势。“慢性阻塞性肺病 (COPD) 是全球第三大死因，2019 年有 323 万人死亡，”世卫组织称。慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 病例的激增将进一步促进对肺/呼吸给药的需求，这将推动市场在预测期内的增长和扩张。

2021 年肺/呼吸给药市场价值 530.1864 亿美元，预计到 2029 年将达到 877.4562 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 6.5%。由于慢性阻塞性肺疾病（COPD）治疗的优惠报销政策以及高发病率和这种疾病的死亡率。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

肺/呼吸给药基本上是把药物输送到肺部来治疗呼吸道疾病。由于非侵入性方法、高血液循环、大吸收表面积和渗透率，这种途径通常是广泛优选的。

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肺呼吸给药市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

越来越多的呼吸系统疾病

支气管炎、肺结核和慢性阻塞性肺病等慢性病患病率的上升 是推动该市场增长的最重要因素。此外，吸烟的增加也会导致呼吸问题，这也有望加速市场的整体增长。

优于传统药物输送方法的优势

与常规药物递送方法相比，肺/呼吸药物递送系统是理想的药物方法。传统疗法存在多种局限性，例如起效晚和疗效低。此外，与肺/呼吸给药系统相关的好处，例如肺泡囊中存在的大表面积、高载药效率和高血管化使肺成为药物吸收的合适部位，预计将推动市场的增长。

此外，患者和医生对慢性病的认识不断提高，也缓冲了市场在预测期内的增长。肺给药装置和方法以及最小剂量要求的最新进展也预计将促进市场的增长。

机会

不断增长的意识和进步

此外，与肺部给药系统相关的技术进步，加上政府和非政府为提高对呼吸问题的认识而采取的举措，估计将为市场创造有利可图的机会。政府和非政府组织的各种投资将进一步为市场提供大量增长机会。

全球肺/呼吸给药市场范围

肺/呼吸给药市场根据产品、罐类型、应用、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

配方类型

设备类型

罐型

普通罐

涂层罐

应用

慢性阻塞性肺疾病

哮喘

囊性纤维化

分销渠道

零售药店

医院药房

电子商务

最终用户

医院

诊所

家庭护理设置

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肺/呼吸给药市场区域分析/见解

分析了肺/呼吸给药市场，并按国家、产品、罐类型、应用、分销渠道和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

肺/呼吸给药市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于主要关键参与者的存在以及对 PDDS 等诊断设备的需求不断增长，以及可支配收入水平的提高和各种疾病（包括哮喘、慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 和该地区的其他疾病。

由于患有哮喘和过敏性鼻炎的患者数量不断增加，研发活动数量激增以及该地区公私组织的意识提高，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和肺/呼吸给药市场份额分析

肺/呼吸给药市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的肺/呼吸给药市场有关。

在肺/呼吸给药市场运营的一些主要参与者是

葛兰素史克（英国）

勃林格殷格翰国际有限公司（德国）

3M（美国）

阿斯利康（英国）

默克公司（美国）

梯瓦制药工业有限公司（以色列）

赛默飞世尔科技公司（美国）

用户（美国）

雅培（美国）

诺华公司（瑞士）

克拉克国际（英国）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

欧姆龙公司（日本）

Briggs Healthcare（英国）

Sunovion Pharmaceuticals Inc（美国）

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pulmonary-respiratory-drug-delivery-market

研究方法：全球肺/呼吸给药市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

要了解有关研究方法的更多信息，请咨询我们的行业专家 https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-pulmonary-respiratory-drug-delivery-market

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