医疗外骨骼以 35.65% 的复合年增长率增长，并按类型、应用、新兴趋势、业务战略、开发技术、收入和主要领导者

2021 年全球医疗外骨骼价值 2 亿美元，预计到 2029 年将达到 22.9 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 35.65%。数据桥市场研究团队组织的报告市场研究包括专家深入分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

据估计，医疗外骨骼市场在预测期内将迅速增长。随着全球患有下肢疾病的人数增加，对便携式辅助设备和临床辅助器具的需求也在增加。推动临床外骨骼研究兴趣的一个重要因素是脑栓塞和脊髓损伤的严重程度和健康负担不断增加。世界所有主要地区的老年病学需求都很大。对创新修复方法日益增长的需求已将临床社区的重点转移到临床外骨骼，这有助于满足快速扩张的全球市场。

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顶级医疗外骨骼关键参与者：

Ekso Bionics（美国）、ReWalk Robotics（以色列）、PARKER HANNIFIN CORP（美国）、CYBERDYNE INC. （日本）、BIONIK（加拿大）、Rex Bionics Ltd.、（英国）、B-Temia（加拿大）、Bioventus（美国）、Hocoma（瑞士）、Wearable Robotics srl（意大利）、Gogoa.eu（西班牙）、ExoAtlet (卢森堡), Meditouch (以色列), Suit X (美国), MarsiBionics (西班牙), Rehab-Robotics Company Limited (香港), Myomo Inc. (美国), Focal Meditech (荷兰) Bottom), Honda Motor Co ., 有限公司 （日本）、Wandercraft（法国）、MEDEXO ROBOTICS（香港）、Fourier Intelligence（中国）和 TWIICE（瑞士）

全球医疗外骨骼场景 ：

这份医疗外骨骼报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场变化法规、市场增长战略分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关医疗外骨骼的更多信息，请联系 Data Bridge Market Research 获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

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全球医用外骨骼范围和市场规模

医疗外骨骼根据组件、类型、活动性和肢体进行分割。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，帮助他们做出战略决策，识别市场的主要应用。

编造

材料

软件

在组件的基础上，医疗外骨骼市场分为硬件和软件。硬件进一步细分为 传感器、执行器、电源、控制系统等。执行器进一步细分为气动执行器、液压执行器、电动执行器、机械执行器、形状记忆合金等。

锥度

机动外骨骼

被动外骨骼

根据类型，市场分为动力外骨骼和被动外骨骼。

流动性

固定式

移动的

基于移动性，医疗外骨骼市场已细分为固定式和移动式。

结尾

下级成员

上肢

医用外骨骼市场已根据四肢分为下肢和上肢。

医疗外骨骼市场的区域分析/概述

医用外骨骼国家级分析

对医疗外骨骼进行分析，并按国家、类型、部署和最终用户提供上述未提及的市场规模信息和趋势。

医疗外骨骼报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度. , 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于有利的监管环境和该地区对 HCIT 解决方案的高度采用，北美在医疗外骨骼领域占据主导地位。由于该地区存在大量医疗保健 IT 公司，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点下游和上游是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

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卫生基础设施的增长 安装基础和新技术的渗透

医疗外骨骼还为您提供每个国家/地区的详细市场分析、资本货物的医疗保健支出增长、不同类型医疗外骨骼产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对医疗外骨骼的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

医用外骨骼竞争格局及份额分析

医疗外骨骼竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司对医用外骨骼的指导有关。

报告封面：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的可持续发展水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力并培养有用的洞察力，帮助您的企业在市场上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于卫生部门，旨在覆盖整个市场同时提供一流分析的员工要少得多。. 后来，该公司于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，扩大了部门和业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 的困难时期，该病毒已经减缓了全球的一切，专门的 Data Bridge 市场研究团队一直在昼夜不停地为我们的客户提供质量和支持，这也证明了我们的卓越我们的把手。”

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