在 2029 年预测期内，静脉 (IV) 设备市场价值 219.3 亿美元，复合年增长率为 6.70%

静脉（IV）设备市场

范围广泛的静脉 (IV) 设备市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

由于患有慢性病的人口老龄化，对外科手术的需求很高，特别是在发达地区。 静脉内 治疗被定义为使用输液将所需的液体药物输送到受影响个体的静脉中。

静脉输液，也称为滴注，在医疗中心和医院广泛使用。2021 年全球静脉 (IV) 设备市场价值 130.5 亿美元，预计到 2029 年将达到 219.3 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 6.70%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

静脉（IV）设备是指用于向患者体内输液、输液、纠正电解质紊乱、维持血压以及其他液体的设备。众所周知，这种方法是向身体提供液体和溶液的最快方法之一。

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全球 静脉 (IV) 设备市场范围和市场规模

静脉 (IV) 设备市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

静脉 (IV) 导管

管理集

输液泵

安全装置

旋塞阀和止回阀

滴水室

无针连接器

其他静脉 (IV) 设备

最终用户

医院和诊所

家庭护理

日间护理中心

其他

静脉 (IV) 设备市场区域分析/见解

如上所述，分析了静脉 (IV) 设备市场，并按国家、产品和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

静脉注射 (IV) 设备市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区存在完善的医疗保健部门，北美在静脉注射 (IV) 设备市场上占据主导地位。

由于该地区慢性病负担不断增加，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

静脉 (IV) 设备市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、静脉 (IV) 设备市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响和变化医疗保健监管情景及其对静脉 (IV) 设备市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和 静脉 (IV) 设备市场份额分析

静脉 (IV) 设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的静脉（IV）设备市场有关。

在静脉注射 (IV) 设备市场运营的一些主要参与者包括 B. Braun Melsungen AG（德国）、3M（美国）、Terumo Corporation（日本）、Abbott（美国）、Teleflex Incorporated（美国）、BD（美国） , Henry Schein, Inc. (美国), Smiths Medical (美国), Baxter。（美国）、Ascor SA（瑞士）、穆格公司（美国）、AngioDynamics。(美国)、ICU Medical, Inc. (美国)、Fresenius SE & Co. KGaA (德国)、Animas LLC (美国)、arcomed ag (瑞士)、International WIN, LTD. （美国）和 Metrix 公司（美国）等。

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研究方法：全球静脉 (IV) 设备市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

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Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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