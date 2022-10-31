脊柱植入物和手术器械市场在 2029 年预测期内以 6.1% 的复合年增长率在全球蓬勃发展，达到 172.2 亿美元

一份范围广泛的脊柱植入物和手术器械市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

根据 2018 年国家 SCI 统计中心的数据，美国 脊髓 损伤 (SCI) 的年发病率约为每百万人 54 例，或每年约 17,700 例新的 SCI 病例。退行性椎间盘疾病、脊椎滑脱、脊柱后凸、 脊柱侧弯和骨折是可以用脊柱植入物治疗的一些疾病。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年脊柱植入物和手术器械市场价值 107.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 172.2 亿美元，预计在 2022 年的预测期内以 6.1% 的复合年增长率增长到 2029 年。

脊柱植入物和手术器械是外科医生在手术过程中用于治疗畸形、稳定和加强脊柱以及促进脊柱融合的器械类型。退行性椎间盘疾病、脊椎滑脱、 脊柱后凸、脊柱侧弯和骨折是可以用脊柱植入物治疗的一些疾病。

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全球 脊柱植入物和手术器械 市场范围和市场规模

脊柱植入物和手术器械市场根据类型、技术和产品进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

开放手术

微创手术

技术

融合固定技术

椎体压缩性骨折治疗

运动保护技术

脊柱减压

产品

脊柱融合器

脊髓生物制剂

椎体压缩性骨折治疗装置

非融合设备

脊柱骨生长刺激剂

脊柱植入物和手术器械 市场区域分析/见解

分析了脊柱植入物和手术器械市场，并按上述国家、类型、技术和产品提供了市场规模洞察力和趋势。

脊柱植入物和手术器械市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区的欧洲、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于完善的医疗保健基础设施的稳固出现，北美在脊柱植入物和手术设备市场上占据主导地位。此外，政府增加支持脊柱治疗研发的资金将在预测期内进一步推动该地区脊柱植入物和手术器械市场的增长。

由于医疗保健基础设施的进步，预计亚太地区的脊柱植入物和手术器械市场将出现显着增长。此外，预计老年人口数量的增加将进一步推动该地区未来几年脊柱植入物和手术器械市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

脊柱植入物和手术器械市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、脊柱植入物和手术器械市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响和变化医疗保健监管情景及其对脊柱植入物和手术器械市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和 脊柱植入物和手术器械 市场份额分析

脊柱植入物和手术器械市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的脊柱植入物和手术器械市场相关。

在脊柱植入物和手术器械市场运营的一些主要参与者是：

美敦力（美国）

史赛克公司（美国）

Zimmer Biomet（美国）

Globus Medical（美国）

Exactech, Inc（美国）

Orthofix 医疗公司（美国）

ATEC Spine, Inc.（美国

Integra LifeSciences（美国）

诺曼诺布尔公司（美国）

XTANT 医疗（美国）

Spine Wave, Inc（美国）

Captiva Spine, Inc（美国）

文泽尔脊椎。（我们）

杰恩植入物。（印度）

Tecomet, Inc（美国）

SITX Technologies, Inc（美国）

雅培（美国）、 Meditech Spine, LLC（美国）

波士顿科学公司（美国）

GPC 医疗有限公司（印度）

浏览研究报告的详细摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spinal-implants-surgical-devices-market

研究方法：全球 脊柱植入物和手术器械 市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场影响的分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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