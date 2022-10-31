到 2029 年，欧洲美容设备市场价值 8692 万美元，复合年增长率为 11.80%

欧洲美容设备市场业务报告提供准确的市场研究，帮助确定表现良好的业务领域、需要更多关注的业务领域以及企业可能应该放弃的业务领域。如果企业了解客户的想法，他们就可以创造解决他们问题的产品，在他们最愿意倾听的时候与他们联系，并帮助他们成为忠诚的大使。通用的欧洲美容设备市场报告可以跟踪客户的谈话内容，倾听他们的意见，然后通过及时的以客户为中心的市场研究来满足他们的需求

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年美容设备市场规模为 356.1 亿美元，到 2029 年将飙升至 8692 万美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 11.80%。市场洞察力，如市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，由数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

男人和女人的基本品质之一就是美丽。头发、面部、皮肤、牙齿和眼部疾病只是使用设备解决的一些与美容相关的问题。市场上有不同种类的美容产品，旨在增强美丽的外观，包括头发护理产品、面部护理产品、皮肤护理产品、口腔护理产品和眼部护理产品。使用窄带和非热 LED 光能参与人体自然细胞过程以促进皮肤年轻化和修复的设备被称为光/LED 和光年轻化疗法。

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欧洲美容设备市场范围

美容设备市场根据类型、应用、便携性、操作模式、性别和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

护发设备

面部设备

护肤设备

口腔护理设备

眼部护理设备

应用

头发

面部的

皮肤

口服

眼睛

可移植性

袖珍型/手持设备

固定的

操作模式

电动和电池供电

手动的

性别

女性

男性

终端用户

商业/专业

家庭/个性化/家庭护理

分销渠道

直销

零售

在线的

美容仪器市场动态

驱动程序

老年人口增加

随着年龄的增长，皮肤会失去健康的成分。这些情况在老年人中很常见。干燥、皱纹和色素沉着都是衰老的迹象。美化设备提供更年轻的皮肤，预计将进一步推动美容设备市场的增长。

生长激素紊乱

由于生活方式的改变和其他情况，个体会出现激素异常。它会导致严重的粉刺爆发和其他皮肤问题将进一步加速市场的增长。

头发和皮肤问题的发生率增加

大多数人都有头发和皮肤问题。脱发、头发损伤、分叉、皮肤色素沉着、发红、黑头和粉刺都会对一个人的外表产生负面影响，这是推动美容设备市场的另一个因素

机会

美容设备市场正在扩大，主要是由于消费者对健康和美容的态度转变以及与年龄有关的皮肤问题日益普遍。另一方面，美容设备市场的增长预计将在未来几年受到可支配收入增加和美容设备市场技术进步的积极影响。

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美容设计市场区域分析/见解

分析了美容设备市场，并按国家、类型、应用、便携性、操作模式、性别和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

美容设备市场报告涵盖的国家是德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其和欧洲其他欧洲国家。

预计德国将在 2022 年至 2029 年的预测期内以最有希望的增长率增长，因为该地区越来越多地使用美容设备来模拟头发护理、面部护理、皮肤护理、口腔护理和眼部护理。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和美容设备市场份额分析

美容设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司专注于美容设备市场有关。

在美容设备市场运营的一些主要参与者是：

NuSkin（美国）

坎德拉医疗（美国）

丝绸（美国）

TRIA BEAUTY（美国）

Curallux 有限责任公司。（美国）

特莫萨卢德（西班牙）

FOREO（瑞典）

Tech4Beauty（德国）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

康奈尔公司（美国）

光（以色列）

赛诺舒（美国）

Sciton, Inc.（美国）

福托纳（斯洛文尼亚）

宝洁（美国）

高露洁棕榄公司（美国）

路创力（韩国）

STRATA 皮肤科学（美国）

NuFACE（美国）

Spectrum Brands, Inc.（美国）

库特拉（美国）

Merz North America, Inc.（美国）

在。SPA（意大利）

雅曼有限公司 （日本）

松下公司（日本）

Alma Lasers（以色列）

Basch Health Companies Inc.（加拿大）

浏览研究报告的详细摘要@https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-beauty-devices-market

研究方法：欧洲美容设备市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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