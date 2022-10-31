到 2029 年，中东和非洲美容设备市场将见证巨大的需求，价值 9.0981 亿美元，复合年增长率为 10.2%

中东和非洲美容设备市场业务报告提供了准确的市场研究，有助于确定表现良好的业务领域、需要更多关注的领域以及企业可能应该放弃的领域。如果企业了解客户的想法，他们就可以创造解决他们问题的产品，在他们最愿意倾听的时候与他们联系，并帮助他们成为忠诚的大使。通用的中东和非洲美容设备市场报告可以跟踪客户的谈话内容，倾听他们的意见，然后通过及时的以客户为中心的市场研究来满足他们的需求

预计中东和非洲美容设备市场在预测期内将出现显着增长。抗衰老、抗污染和抗压力产品每过十年就变得越来越流行。在 COVID-19 大流行期间，制造商和出口商在商品出口方面面临着激烈的竞争。在当前和大流行后的情况下，与仅依赖步行交通的公司相比，投资于移动订购应用程序、自助服务亭和预测分析等尖端技术的公司更有可能获得市场份额。

Data Bridge Market Research 分析了 2022-2029 年预测期内中东和非洲美容设备市场的增长率。在上述预测期内，中东和非洲美容设备市场的预期复合年增长率往往在 10.2% 左右。2021 年市场价值 4.1831 亿美元，到 2029 年将增长到 9.0981 亿美元。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察，由 Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

下载独家样本报告（包括图表、图表和表格）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-beauty-devices-market

中东和非洲美容设备市场动态

驱动程序

增加社交媒体

年轻人群中护肤品的增长趋势、不断扩大的分销渠道和高购买力是该地区市场的主要驱动力。作为最突出的用户，该地区互联网用户渗透率的集中度有所提高。近年来，社交媒体影响者引入美容方案的趋势有所增加，本地和国际美容公司正在转向影响者来提高品牌知名度并接触潜在消费者。

在线购物和数字营销的好处

便利性、多个品牌的可用性以及在线零售商提供的折扣进一步促进了在线销售。随着数字应用的增长，电子商务成为现实，重塑客户购买方式，塑造新的用户互动，彻底改变商业模式，以及区域单一和多品牌美容和个人护理。它为市场创造了新的增长机会。

机会

人性化的性质

它在全球客户中对袖珍型/手持设备的最佳偏好为市场增长创造了更多机会。袖珍型/手持式设备是商业/专业和家庭/个性化/家庭护理行业中头发护理、面部护理、皮肤护理、口腔护理和眼部护理程序最简单、最快和即时的选择之一。

分销方式

市场的商业/专业方面为美容设备市场创造了巨大的机会，因为美容设备用于头发护理、面部护理、口腔护理和眼部护理程序，这些程序主要在美容中心、沙龙作为门诊程序进行和水疗中心，以及通常需要不到 60 分钟的皮肤科诊所，商业/专业人士是各国患者进行美容护理程序的第一个接触点和最值得信赖的选择之一。

中东和非洲美容设备市场范围

美容设备市场根据类型、应用、便携性、操作模式、最终用户、分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

护发设备

面部设备

护肤设备

口腔护理设备

眼部护理设备

应用

头发

面部的

皮肤

口服

眼睛

可移植性

袖珍型/手持设备

固定的

操作模式

电的

电池供电

手动的

最终用户

商业的

专业的

国内的

个性化

家庭护理

分销渠道

直销

零售

在线的

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中东和非洲美容设备市场区域分析/见解

分析了中东和非洲美容设备市场，并按上述类型、应用程序、便携性、运营模式、最终用户、分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势。

中东和非洲美容设备市场报告涵盖的主要国家 是沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

中东和非洲预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内实现大幅增长，因为中东和非洲国家越来越关注卫生意识计划，并专注于增加护发设备、面部设备、护肤设备的使用、口腔护理设备和眼睛护理设备，用于该地区的头发护理、面部护理、皮肤护理、口腔护理和眼睛护理。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局与中东和非洲美容设备市场份额分析

中东和非洲美容设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注中东和非洲美容设备市场有关

在中东和非洲美容设备市场运营的主要参与者：

NSE, Inc. 公司（美国）

坎德拉公司（美国）

Silk’n（美国）

Curallux 有限责任公司。（美国）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

康奈尔公司（美国）

Lumenis Be Ltd（美国）

赛诺舒（美国）

宝洁（美国）

高露洁棕榄公司（美国）

Merz 制药有限责任公司。（我们）

在。SPA（意大利）

松下公司（美国）

Basch Health Companies Inc.（加拿大）

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-beauty-devices-market

研究方法：中东和非洲美容设备市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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