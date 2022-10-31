到 2028 年，欧洲复合管理市场规模达到 12.3741 亿美元，复合年增长率为 14.9%

欧洲复合管理市场业务报告提供准确的市场研究，帮助确定表现良好的业务领域、需要更多关注的业务领域以及企业可能应该放弃的业务领域。如果企业了解客户的想法，他们就可以创造解决他们问题的产品，在他们最愿意倾听的时候与他们联系，并帮助他们成为忠诚的大使。通用的欧洲复合管理市场报告可以跟踪客户的谈话内容，倾听他们的意见，然后通过及时的以客户为中心的市场研究来满足他们的需求

复合管理市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 14.9% 的复合年增长率增长，预计将达到 1,237.41 美元到 2028 年百万。软件驱动的化合物管理和趋势生物银行方案的升级预计将成为化合物管理市场的主要驱动力。

化合物管理是管理一个大型小型化合物库的过程，包括更新过时的化学品、信息数据库、涉及库存管理和存储环境质量控制的机器人自动化。它包括在药物发现过程中要测试和分析的化合物的存储、跟踪、 物流、化合物分配和制备。管理不当导致输入错误的化合物进行研究和测试，非重复化合物浓度已成为制药和生物技术公司的主要关注点。

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复合管理市场范围和市场规模

化合物管理市场根据产品和服务、样品类型、流程、应用、化合物库大小、最终用户和分销渠道分为七个值得注意的部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品和服务的基础上，化合物管理市场分为化合物/样品管理产品和 外包服务。2021年，化合物/样品管理产品细分市场占据主导地位，因为它们是化合物管理的关键资产，是各种功能所必需的。

根据样品类型，化合物管理市场分为化合物和生物样品。2021 年，化合物部分占据主导地位，因为它们在包括生物制药在内的各种药物发现中占据重要份额。

在流程的基础上，化合物管理市场细分为高通量筛选、基于片段的筛选和先导优化。2021 年，高通量筛选领域占据主导地位，因为它一直是生物制药行业小分子药物发现的领先模式。

根据应用，化合物管理市场细分为药物发现、临床前发现、 基因合成、生物银行等。在 2021 年，药物发现领域占据主导地位，因为与其他应用相比，大多数公司都专注于在药物发现上投入最多的资金，因为它涉及命中和先导候选物的识别、化学合成、先导化合物的表征、筛选和测定最终开发的化合物的治疗功效。

根据化合物库大小，化合物管理市场分为中小型库和大型库。2021 年，大型图书馆部门占据主导地位，因为他们在确定筛选化合物和投资化合物管理设备和服务方面拥有更多资源。

在最终用户的基础上，化合物管理市场分为制药公司、 生物制药公司、 合同研究机构、研究和学术机构等。2021 年，制药公司部门占据主导地位，因为该部门专注于药物发现，并且必须加快工作流程，将药物引入临床试验管道，他们需要实验室和库存自动化，这是由化合物管理提供的支持工作流程在药物开发中。

在分销渠道的基础上，复合管理市场分为直销和第三方分销商。2021年，直销板块占据主导地位，因为它是最受青睐的模式和成本效益与公司网站上提供的大量产品组合和公司的营销模式。

欧洲复合管理市场国家水平分析

分析欧洲化合物管理市场，并按国家、产品和服务、样品类型、工艺、应用、化合物库大小、最终用户和分销渠道提供市场规模信息，如上所述。

欧洲复合管理市场报告涵盖的国家是德国、法国、意大利、英国、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、比利时和欧洲其他地区。

由于制药和生物技术领域的研发活动不断增长，预计欧洲将在预测期内以显着的复合年增长率增长。预计德国将在欧洲复合管理市场占据主导地位，因为德国是自动化领域的领先国家之一，软件驱动的复合管理升级数量不断增加。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，欧洲品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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制造商的战略举措正在为化合物管理市场的参与者创造新的机会

复合管理市场还为您提供每个国家/地区复合管理产品销售增长的详细市场分析，复合管理进步的影响以及监管情景的变化，以及对复合管理市场的支持。数据可用于 2011 年至 2019 年的历史时期。

竞争格局和复合管理市场份额分析

复合管理市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的复合管理市场相关。

处理欧洲复合管理市场报告的主要公司是 Brooks Life Sciences（Brooks Automation, Inc. 的一个部门）、Tecan Trading AG、Evotec SE、Hamilton Company、Pharmaron、AXXAM SpA、BioAscent、HighRes Biosolutions、LiCONiC AG , Specs Compound Handling BV, SPT Labtech, Titian Software Limited, WuXi AppTech 等国内厂商。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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可定制：欧洲化合物管理市场

数据桥市场研究 是高级形成性研究的领导者。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。该报告可以定制，包括目标品牌的价格趋势分析，了解其他国家的市场（索取国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、翻新市场和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表 (Factbook) 中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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