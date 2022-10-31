到 2028 年，北美原发性闭角型青光眼市场预计将达到 1.7634 亿美元，复合年增长率为 5.7%

北美原发性闭角型青光眼市场报告及其市场研究有助于预测竞争对手的下一步行动，同时使业务处于更好的位置以避免任何可能的损害。市场研究可以帮助确定业务可以扩展到的市场和地理区域。它还有助于根据客户的需求和市场的不足，投资于最有可能成功的创意。对于任何零售公司来说，进行市场调查对于确定商店利润最高的位置很有用。

北美原发性闭角型青光眼市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得显着增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 5.7% 的复合年增长率增长，预计从 2020 年的 1.1324 亿美元到 2028 年达到 1.7634 亿美元。闭角型青光眼患病率的上升和老年人口的增加是预计将在预测期内推动市场增长的主要驱动力。

青光眼 是一组损害视神经的眼部疾病，视神经的正常功能是良好 视力所必需的。这种损伤通常是由眼内异常高压引起的。原发性角闭合 (PAC) 定义为在没有青光眼性视神经病变的情况下，可导致房水流出阻塞和眼压升高的前房角对位闭合。PAC 通常是双边的；原发性闭角型青光眼 市场 包括 早期检测原发性闭角型青光眼的技术，以进行未来的手术治疗方法，从而降低与原发性闭角型相关的失明率。该 疾病的无症状性质 在早期阶段导致原发性闭角型青光眼的诊断不正确或不准确导致错误的治疗，从而对患者的口袋造成额外的负担，并导致诊断产品的可靠性降低。

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北美原发性闭角型青光眼市场范围和市场规模

北美 原发性 闭角型青光眼市场根据疾病类型、类型、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据疾病类型，原发性闭角型青光眼市场分为急性闭角型青光眼和慢性闭角型青光眼。由于急性病例的高发病率，预计到 2021 年，急性闭角型青光眼细分市场将在原发性闭角型青光眼市场占据主导地位。闭角型青光眼急性发作的风险很高，眼科医生诊断的最大病例数是急性闭角型青光眼。

根据类型，原发性闭角型青光眼市场分为诊断和治疗。到 2021 年，诊断部分预计将在原发性闭角型青光眼市场占据主导地位，因为可用于诊断的初级测试和二级测试选项，并且在正确诊断后的医生只更喜欢医疗程序。该市场的治疗部分完全基于手术干预，因此治疗的市场份额低于诊断。

根据最终用户，主要闭角型青光眼市场分为医院、专科 诊所、门诊手术中心等。到 2021 年，医院部门预计将主导原发性闭角型青光眼市场，该部门专门从事各种手术干预，并拥有大量专业人士的投资组合，可提供适当的治疗。此外，在安全的医疗保健环境中具有成本效益和高质量的诊断护理和服务，便于咨询医师/医疗机构将批量诊断测试外包给独立的诊断实验室，以获得更好的客户服务。

在分销渠道的基础上，原发性闭角型青光眼市场分为直接招标、零售等。到 2021 年，直接招标部分预计将主导主要闭角型青光眼市场，因为它们是医疗机构和专科诊所采购诊断和手术设备的主要来源。随着医疗保健成本的增加，医疗保健服务提供商正在专注于为客户提供更好的服务，同时降低总体成本。通过直接招标采购产品对医疗保健提供者来说具有很高的成本效益。

北美原发性闭角型青光眼市场国家水平分析

分析了北美原发性闭角型青光眼市场，并提供了产品、疾病类型、类型、最终用户和分销渠道的市场规模信息。

北美原发性闭角型青光眼市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

2021 年，由于拥有高 GDP 的最大消费市场，预计美国将主导市场。此外，美国拥有世界上最大的研发支出，并与多个国家签订了贸易协定，使其成为消费性原发性闭角型青光眼诊断和手术产品的最大市场。由于该国经济负担的增加，预计加拿大将在北美市场出现大幅增长。另一方面，由于该国老年人口不断增加，预计墨西哥将在 2021 年至 2028 年的预测期内增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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该地区老年人口的增加和闭角型青光眼的患病率不断增加为北美原发性闭角型青光眼市场的参与者创造了新的机会

北美原发性闭角型青光眼市场还为您提供针对每个国家特定行业增长的详细市场分析，包括原发性闭角型青光眼市场销售、原发性闭角型青光眼市场发展的影响以及监管情景的变化及其支持原发性闭角型青光眼市场。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

竞争格局和北美原发性闭角型青光眼市场份额分析

北美原发性闭角型青光眼市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势和技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司重点关注原发性闭角型青光眼市场有关。

报告中涵盖的主要公司是强生视力保健公司（强生服务公司的子公司）、新世界医疗公司、视力科学公司、NIDEK CO., LTD、英属维尔京群岛、MicroSurgical Technology、Allergan（AbbVie Inc. 的子公司）、Bausch & Lomb Incorporated（Bausch Health Companies Inc. 的子公司）、Oertli Instrumente AG、NOVAEYE MEDICAL、ZEISS International、Alcon Inc.、LIGHTMED、Luneau Technology USA、Reichert, Inc. .（Ametek Inc. 的业务部门）和 NEW VISION 等。

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可定制：北美原发性闭角型青光眼市场

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