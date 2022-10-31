到 2028 年，欧洲慢性病管理市场预计将达到 5.9109 亿美元，复合年增长率为 13.7%

欧洲慢性病管理市场报告及其市场研究有助于预测竞争对手的下一步行动，同时使业务处于更好的位置以避免任何可能的损害。市场研究可以帮助确定业务可以扩展到的市场和地理区域。它还有助于根据客户的需求和市场的不足，投资于最有可能成功的创意。对于任何零售公司来说，进行市场调查对于确定商店利润最高的位置很有用。

慢性病管理市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 13.7% 的复合年增长率增长，预计将达到美元到 2028 年将达到 5.9109 亿。慢性病的日益流行预计将成为慢性病管理市场的驱动力。

慢性病管理 (CDM) 是持续的护理和支持，以帮助受慢性健康状况影响的个人获得更好的日常管理所需的医疗护理、知识、技能和资源。它主要由各种软件和服务提供。慢性病管理通过综合护理预防或最大限度地减少疾病的影响，有助于降低医疗保健成本并提高慢性病患者的生活质量。

预计老年人口的增加将推动慢性病管理市场。预计缺乏可及性将限制慢性病管理市场。预计新技术进步的激增将为慢性病管理市场创造机会。预计缺乏可及性将对慢性病管理市场构成挑战。

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慢性病管理市场范围和市场规模

慢性病管理市场根据类型、解决方案类型、服务类型、疾病适应症和最终用户进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据类型，慢性病管理市场分为解决方案和 服务。到 2021 年，由于医疗保健支出的增加，预计解决方案部分将主导慢性病管理市场。.

根据解决方案类型，慢性病管理市场分为本地解决方案、 基于云的解决方案 和基于 Web 的解决方案。由于医疗基础设施的发展，预计 2021 年本地解决方案部分将主导慢性病管理市场。.

根据服务类型，慢病管理市场细分为教育服务、实施服务、 咨询服务 等。由于对高级慢性病管理服务的需求不断增长，预计实施服务部门将在 2021 年主导慢性病管理市场。

根据疾病适应症，慢性病管理市场细分为心血管疾病（CVD）、 糖尿病、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、关节炎、哮喘、癌症等。由于心血管疾病 (CVD) 的早期诊断率上升，预计 2021 年心血管疾病 (CVD) 部分将主导慢性病管理市场。

在最终用户的基础上，慢性病管理市场被细分为医疗保健提供者、医疗保健支付者等。到 2021 年，由于医疗保健提供者提供的先进医疗保健服务，预计医疗保健提供者细分市场将主导慢性病管理市场。

欧洲慢性病管理市场国家层面分析

如上所述，疾病管理市场由国家、类型、解决方案类型、服务类型、疾病适应症和最终用户提供分析和市场规模信息。

欧洲慢性病管理市场报告涵盖的国家是德国、法国、西班牙、意大利、荷兰、瑞士、俄罗斯、土耳其、奥地利、爱尔兰和欧洲其他地区。

由于主要市场参与者的存在以及该地区技术进步的增加，预计德国将主导欧洲慢性病管理市场。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，中东和非洲品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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主要市场参与者为提高慢性病管理意识而开展的战略活动正在推动慢性病管理市场

慢性病管理市场还为您提供每个国家/地区慢性病管理市场增长的详细市场分析。此外，它还提供了有关慢性病管理市场参与者战略及其地理分布的详细信息。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

竞争格局和慢性病管理市场份额分析

慢性病管理市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司重点关注欧洲慢病管理市场有关。

处理欧洲慢性病管理市场报告的主要公司有 Koninklijke Philips NV、WellSky、Health Catalyst、Cognizant、Pegasystems Inc.、Epic Systems Corporation、Hinduja Global Solutions Ltd.、NXGN Management, LLC、Casenet, LLC、ExlServings Holdings、 Inc.、ScienceSoft USA Corporation、Allscripts Healthcare, LLC.、Infosys Limited、IBM 公司和 IBM 公司等国内企业。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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可定制：欧洲慢性病管理市场

数据桥市场研究 是高级形成性研究的领导者。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。该报告可以定制，包括目标品牌的价格趋势分析，了解其他国家的市场（索取国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、翻新市场和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表 (Factbook) 中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了一个新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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