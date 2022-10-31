到 2028 年，北美慢性病管理市场预计将增长 67.6412 亿美元，复合年增长率为 15.6%

北美慢性病管理市场报告及其市场研究有助于预测竞争对手的下一步行动，同时使业务处于更好的位置以避免任何可能的损害。市场研究可以帮助确定业务可以扩展到的市场和地理区域。它还有助于根据客户的需求和市场的不足，投资于最有可能成功的创意。对于任何零售公司来说，进行市场调查对于确定商店利润最高的位置很有用。

北美慢性病管理市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 15.6% 的复合年增长率增长，预计将到 2028 年达到 67.6412 亿美元。慢性病患病率的上升需要先进的慢性病管理解决方案和服务，从而成为慢性病管理市场增长的驱动力。

慢性病管理 (CDM) 是一种持续的护理和支持，旨在帮助受慢性健康状况影响的个人获得更好的日常管理所需的医疗护理、知识、技能和资源。它主要由各种软件和服务提供。慢性病管理通过综合护理预防或最大限度地减少疾病的影响，有助于降低医疗保健成本并提高慢性病患者的生活质量。

老年人口的增加和慢性病患病率的增加是慢性病管理市场的驱动力。基于云的解决方案的安全问题降低了慢性病管理解决方案的需求，从而抑制了慢性病管理市场的增长。新技术进步的激增为慢性病管理市场提供了机会。然而，低收入和中等收入国家缺乏可及性是慢性病管理市场增长的挑战。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，从而扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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