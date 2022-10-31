个人健康设备市场概述、分析、服务、技术创新、规模、份额、趋势和应用

全球个人健康设备市场报告及其市场研究有助于预测竞争对手的下一步行动，同时保持业务处于更好的位置以避免任何可能的损害。市场研究可以帮助确定业务可以扩展到的市场和地理区域。它还有助于根据客户的需求和市场的不足，投资于最有可能成功的创意。对于任何零售公司来说，进行市场调查对于确定商店利润最高的位置很有用。

个人健康设备市场在发达和发展中市场显示出巨大的潜力。家庭护理设置是个人健康设备市场的最大驱动力。个人健康设备涉及便携式医疗设备和固定安装设备的应用。

Data Bridge Market Research 分析，预计个人健康设备市场在预测期内的复合年增长率为 8.60%。由于发展中经济体越来越多地采用家庭护理设施，“诊断和监测设备”在个人健康设备市场的产品类型领域占据主导地位。

从名称本身可以清楚地看出，个人健康设备是患者用来监测健康和诊断任何健康问题的医疗设备。个人健康设备包括温度计、计步器、体重秤、 健身设备、药物追踪等等。但是，个人健康设备必须获得高品质和高质量的访问。

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个人健康设备市场动态

驱动程序

疾病患病率上升

由于各种内部和外部因素，全球慢性和急性疾病和病症的流行率飙升是促进个人健康设备需求增长的主要因素之一。换句话说， 骨关节炎、糖尿病、心脏病、高血压等疾病的发病率不断上升，正在为个人健康设备市场创造利润丰厚的增长机会。

研发能力

特别是在发达和发展中经济体，研发能力支出的增加将进一步创造有利可图的市场增长机会。越来越多的与蓝牙、人工智能等先进技术集成相关的研究将进一步扩大增长范围。

政府对医疗基础设施的投资

联邦政府增加的资金将推动对个人健康设备的需求。此外，由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张，尤其是在发展中经济体，将创造利润丰厚的个人健康设备市场增长机会。

此外，个人可支配收入水平激增，人们对个人健康设备的可靠性、耐用性、便携性和附加功能等多项优势的认识提高，糖尿病、哮喘和其他疾病的患病率上升，以及对发展的投资增加先进和创新的技术，对市场增长率产生积极影响。

机会

此外，由于世界各地的技术进步，用于目标研究活动的公私资金激增以及产品创新和开发的增加，将在 2022 年至 2029 年的预测期内为市场参与者提供有利可图的机会。此外，战略数量的激增合作、互联网普及率的提高、大数据分析的日益普及、实时数据驱动的诊断和治疗方法的重要性日益增加、老年人口基数的增加以及人均医疗保健支出的增加将进一步扩大未来市场的增长率。

全球个人健康设备市场范围

个人健康设备市场根据产品类型和最终用途进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

诊断和监控设备

治疗设备

最终用户

医院

家庭护理设置

其他

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个人健康设备市场区域分析/见解

分析了个人健康设备市场，并按上述国家、产品类型和最终用途提供了市场规模洞察和趋势。

个人健康设备市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于医疗保健设施的强大基础以及糖尿病和心血管疾病等疾病的高患病率，北美在体重秤市场上占据主导地位。

亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长，原因是政府提高意识的举措增加、医疗旅游业的兴起、该地区研究活动的增加、超重人口基数的增长、医疗保健解决方案的采用为了提高生活水平和该地区对优质医疗保健的日益增长的需求。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和个人健康设备市场份额分析

个人健康设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对个人健康设备市场的关注有关。

个人健康设备市场的一些主要参与者是 Omron Healthcare Europe BV；麦克森公司；Koninklijke Philips NV；通用电气公司；Drägerwerk AG & Co. KGaA；Fitbit 公司；; 雅培。美敦力；Aerotel 医疗系统有限公司；波士顿科学公司；佳明有限公司；微生活公司。马西莫。阿加矩阵；苹果公司; 高通技术公司；霍尼韦尔国际公司；斯坦利医疗保健；NXP Semiconductors 和 Bodymedia 等。

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研究方法：全球个人健康设备市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了一个新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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