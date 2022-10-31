健康的社会决定因素 (SDOH) 市场：行业视角、分析、按服务、规模、份额、增长、细分、趋势和预测 2029

健康的社会决定因素 (SDOH) 市场业务报告提供准确的市场研究，帮助确定表现良好的业务领域、需要更多关注的业务领域以及企业可能应该放弃的业务领域。如果企业了解客户的想法，他们就可以创造解决他们问题的产品，在他们最愿意倾听的时候与他们联系，并帮助他们成为忠诚的大使。通用的健康问题社会决定因素 (SDOH) 市场报告可以跟踪客户的谈话内容，倾听他们的意见，然后通过及时的以客户为中心的市场研究来满足他们的需求

健康的社会决定因素 (SDOH) 是影响健康结果的非医学因素。人们出生、成长、工作、生活和衰老的条件，以及塑造生活必需品的更广泛的力量和系统。健康的社会决定因素 (SDOH) 还导致广泛的健康差距和不平等。例如，无法进入健康食品商店的人不太可能拥有智能营养。这会增加他们患心脏病、糖尿病和肥胖等健康问题的风险——甚至会降低与确实能够获得健康食品的人相比的寿命，这正在推动市场

Data Bridge Market Research 分析，健康的社会决定因素 (SDOH) 市场预计在预测期内将以 23.00% 的复合年增长率增长。“医疗保健系统”在健康的社会决定因素 (SDOH) 市场中占最大类型的细分市场，这是由于政府要求的存在和医疗保健成本的上升。

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健康的社会决定因素 (SDOH) 市场动态

驱动程序

对健康的社会决定因素的认识不断提高

与生物学、行为和医疗保健等因素相比，健康的社会决定因素对人口健康和个人福祉的影响更大。人们的意识正在传播，它正在推动市场。这正在推动市场增长率。

政府对 健康问题社会决定因素的投资

联邦政府为推动采用这些解决方案而增加的资金进一步影响了市场，因为这有利于消费者和经济稳定。此外，医疗保健支出的激增、医疗保健基础设施的进步以及对扩大护理服务的高需求对健康的社会决定因素 (SDOH) 市场产生了积极影响。

机会

此外，主要参与者，特别是在发展中和发达经济体，需要通过开发新的分析模型和提高研发能力来利用可靠的数据，从而在 2022 年和 2029 年的预测期内为市场参与者提供盈利机会。

全球健康社会决定因素 (SDOH) 市场范围

健康的社会决定因素 (SDOH) 市场根据类型、最终用户和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

经济稳定

粮食不安全

社会背景

环境

教育

医疗保健系统

最终用户

付款人

提供者

应用

验证

授权

人物匹配

同意管理

隐私

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

健康的社会决定因素 (SDOH) 市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、健康社会决定因素 (SDOH) 市场不同类型产品的安装基础、技术对生命线的影响医疗保健监管情景的曲线和变化及其对健康社会决定因素 (SDOH) 市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和健康的社会决定因素 (SDOH) 市场份额分析

健康的社会决定因素 (SDOH) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司关注的健康社会决定因素 (SDOH) 市场相关。

在健康社会决定因素 (SDOH) 市场上运营的一些主要参与者包括 Arcadia Group、Cancer IQ、Cerner Corporation、Color、Enli Health Intelligence、Geneia LLC、Health Catalyst、HealthEC、LLC、Healthify、Innovaccer Inc.、Interpreta、光束。Lumeris、Medecision、NowPow、Optum、Orion Health、Signify Health 和 TransUnion Healthcare 等。

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研究方法：全球健康社会决定因素 (SDOH) 市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场影响的分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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