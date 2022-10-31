到 2028 年，灌溉自动化市场将出现爆炸性增长 Toro Company., Jain Irrigation Systems Ltd, HUNTER INDUSTRIES

到 2028 年，灌溉自动化 市场预计将达到 29.8 亿美元，在 2021-2028 年的预测期内，市场增长率为 19.4%。关于灌溉自动化市场的数据桥市场研究报告提供了对灌溉自动化市场的分析和见解。预计将在预测期内盛行的各种因素，同时对市场增长产生影响。对现代灌溉技术的日益接受正在加速灌溉自动化市场的增长。

自动 灌溉 包括硬件组件的组合，例如传感器、控制器、阀门、洒水器和其他组件 ，以构建适用于农业和非农业应用的自动化系统。

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预计在预测期内推动灌溉自动化市场增长的一个关键因素是对先进的即兴技术的接受度增加。此外，支持节水促进的政府增长举措预计将进一步推动灌溉自动化市场的增长。此外，进一步估计农民对自动化灌溉技术优势的认识不断增长，这将缓冲灌溉自动化市场的增长。另一方面，灌溉自动化系统的数据和汇总数据管理预计将在一段时间内进一步阻碍灌溉自动化市场的增长。

此外，全球大面积农场形式的出现将为未来几年灌溉自动化市场的增长提供进一步的潜在机会。然而，安装成本的增加和熟练劳动力的缺乏可能在不久的将来对灌溉自动化市场的增长构成更大的挑战。

COVID-19疫情影响分析：

在 COVID-19 的背景下分析了行业趋势。数据桥市场研究基于上下游产业调查了COVID-19对产品产业链的影响。我们分析了 COVID-19 对其他地区和主要国家的影响，强调了 COVID-19 对行业未来发展和增长的影响。

竞争格局分析和 灌溉自动化 市场份额

灌溉自动化市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场举措、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用程序包括在内。支配地位。提供的上述数据点仅与公司对灌溉自动化市场的关注有关。

灌溉自动化报告涵盖的主要参与者是 NETAFIM、Lindsay Corporation.、Valmont Industries, Inc.、Toro Company.、Jain Irrigation Systems Ltd.、HUNTER INDUSTRIES、Rain Bird Corporation.、HydroPoint Data Systems, Inc.、Weathermatic、NELSON。IRRIGATION, CALSENSE, Galcon, Rubicon Water, Irritec SpA, Mottech Water Solutions Ltd., WaterBit., Growlink, Ranch Systems, Inc., Blurain, Avanijal Agri Automation Pvt. 有限公司，以及其他国内和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据可单独获取。DBMR 分析师了解您的竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

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这份灌溉自动化市场报告涵盖了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和当地市场参与者的影响、新兴收入领域的机会分析、市场法规的变化提供有关它的详细信息。、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获取有关灌溉自动化市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取 分析师概述 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策，以实现市场增长。

全球灌溉自动化范围和市场规模

灌溉自动化市场根据系统、灌溉类型、组件、最终用途和自动化类型进行细分。细分市场之间的增长有助于分析利基市场和战略以接近市场并确定关键应用领域和目标市场之间的差异。



全球灌溉自动化行业细分分析：

该评估是根据规模、份额和复合年增长率进行的。专家还进行了区域分析，强调了关键区域和国家的增长潜力。该报告还包括基于关键地区灌溉自动化消费和生产的准确可靠的数据。

灌溉自动化市场的地理评估：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）；

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利）、

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚）；

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等）；

中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、尼日利亚、南非）

新的研究报告为全球灌溉自动化市场提供了系统和描述性的方法。它构成了行业动态、单个行业、该地区的整体增长范围以及其他各种对扩大行业规模和价值非常有效的参数。因此，本文档旨在提供全球灌溉自动化市场中所有可能的条件和结构的清晰视图。

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数据桥市场研究信息：

Data Bridge Market Research 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。一家创新的新市场分析和咨询公司，具有无与伦比的耐用性和先进的方法。我们致力于发掘最佳的消费者前景和培养知识，以帮助您的公司在市场上取得成功。

数据桥市场研究是 2015 年浦那建立的纯粹智慧和实践的结果。该公司诞生于一个拥有较少员工的医疗保健部门，他们希望在提供最高水平分析的同时覆盖整个市场。. 从那时起，公司不仅扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 地区开设了新办事处，而且还开设了一个由一群才华横溢的员工携手发展公司的地方。“即使在 COVID-19 的困难时期，当病毒减缓了世界各地的一切时，我们 Data Bridge 市场研究的专业团队也全天候 24/7 为我们的客户群提供质量和支持，这也证明了我们的卓越。袖子。”

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