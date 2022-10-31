牙科修复材料市场被认为在预测期内以 6.62% 的复合年增长率增长

这份 牙科修复材料市场报告 提供最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用和领域利基、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关牙科修复材料市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师摘要。

牙科修复材料市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场到 2028 年将达到 295.9 亿美元，在上述预测期间以 6.62% 的复合年增长率增长。医生和患者对牙科修复材料益处的认识不断提高，将为市场增长创造若干机会。

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牙科修复材料市场报告中涵盖的主要参与者是 3M；科腾集团；登马特控股有限责任公司；登士柏西诺德。DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH；GC 印度牙科；Ivoclar Vivadent AG；克尔公司；库尔泽有限公司；可乐丽株式会社；总理牙科公司；SHOFU牙科有限公司；Silmet 牙科；VOCO GmbH – 牙医；诺贝尔生物护理服务公司；Straumann AG 研究所；齐默生物美特；VITA Zahnfabrik; 阿曼吉尔巴赫股份公司；詹森牙科；在其他国家和全球参与者中。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

修复牙科是牙医用来解释他们如何替换缺失或受损牙齿的术语。填充物、牙冠和种植体是一些主要的修复选择。预防可能的口腔问题是重中之重。可以通过填充空白空间来保持牙齿适当平衡。治疗蛀牙的最常见方法是让您的牙医去​​除蛀牙并用几种可用材料中的一种填充牙齿。患有牙科疾病的患者数量增加，成年人对牙科修复材料的消费增加，对修复材料或保护牙齿结构的需求增加，个人可支配收入水平增加，旅游牙科增长，增加依从性和生物相容性。是可能在 2021-2028 年预计期间促进牙科修复材料市场增长的一些主要和重要因素。另一方面，逐渐向新 技术转变和产品，再加上老年人口的日益流行，这将通过创造大量机会进一步做出贡献，从而在上述预计的时间范围内促进牙科修复材料市场的增长。在上述预测时间范围内，严格的监管合规，加上不合格和假冒产品的供应，可能会成为牙科修复材料增长的市场限制因素。高昂的材料成本将成为市场增长的最大和最重要的挑战。

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全球牙科修复材料市场范围和市场规模

牙科修复材料市场根据缺陷类别类型、修复类型、产品、应用、交付和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

根据缺陷等级的类型，牙科修复材料市场分为 I ​​类、II 类、III 类、IV 类、V 类和 VI 类。

牙科修复材料市场也已根据最终用户细分为医院、牙科诊所和实验室。

根据修复类型，牙科修复材料市场分为直接和间接。

根据产品，牙科修复材料市场分为汞合金、树脂基复合材料、玻璃离子聚合物、树脂改性玻璃离子聚合物和金属熔合瓷。

根据应用，牙科修复材料市场分为口腔修复、牙周、牙髓等。

根据交付情况，牙科修复材料市场分为粉末、液体和注射器/注射剂。

牙科修复材料市场的国家级分析

如上所述，分析了牙科修复材料市场，并按国家、缺陷类别类型、修复类型、产品、应用、交付和最终用户提供了市场规模前景和趋势。牙科修复材料市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西，

由于高牙科支出、口腔护理意识、合格牙医的存在以及该地区先进医疗技术的高度采用，欧洲在牙科修复材料市场占据主导地位，而亚太地区预计将以同样的速度增长。地区增长率最高。由于该地区口腔护理意识的提高和消费者可支配收入的增加，预测期为 2021 年至 2028 年。

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牙科修复材料市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是一些主要指标。它用于预测个别国家的市场情况。此外，还考虑了全球品牌的存在和可用性，以及由于来自本地和国家品牌的激烈竞争而面临的挑战。

医疗保健报告的主要链接：

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https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cognitive-and-memory-enhancer-drugs-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hirschsprungs-disease-treatment-market

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